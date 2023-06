Le pass «vol en première classe illimité à 250.000 dollars», la pire erreur de l'histoire de l'aviation?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Le pass “vol en première classe illimité à 250.000 dollars” pourrait-il être la pire erreur de l'histoire?»

La réponse d'Ahmed Lawati:

En 1987, un homme a acheté le billet illimité première classe d'American Airlines à 250.000 dollars. Il a pris plus de 10.000 vols, ce qui a coûté 21 millions de dollars à la compagnie. En fin de compte, son billet a été annulé en 2008.

C'était en 1981 et American Airlines avait cruellement besoin de fonds, mais les taux d'intérêt pour un emprunt étaient très élevés.

Le nouveau directeur de la compagnie a eu la brillante idée de vendre des billets illimités en première classe. Ce forfait était proposé avec un billet accompagnateur pour toute personne avec qui l'on voudrait voyager. Le billet accompagnateur coûtait 150.000 dollars de plus, ce qui revenait à un total de 400.000 dollars; avec l'inflation aujourd'hui cette somme équivaut à 1,2 million de dollars [1,1 million d'euros, ndlr].

C'était une mauvaise idée. La compagnie aérienne a supposé que les acheteurs utiliseraient le billet à outrance, mais elle a oublié de tenir compte des super-voyageurs.

Steven Rothstein est l'une des personnes qui ont acheté ce billet et il l'a utilisé à un point où il pouvait prendre l'avion et se rendre à Paris pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Aussi drôle que cela puisse paraître, Mark Cuban [propriétaire d'une autre compagnie aérienne, MLW Air, ndlr] détenait aussi un de ces billets.