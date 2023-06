Les secrets des médecins pour ne pas tomber malade en vacances

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Marre de rentrer fracassé après vos voyages, de devoir demander des vacances pour vous remettre des dernières? Pour ne plus vous faire avoir par la climatisation du train ou par les indigestions de vos expériences culinaires, le HuffPost a compilé une douzaine de secrets auprès de médecins pour passer (et rentrer) des vacances en bonne santé.

«Les voyages peuvent augmenter le risque de tomber malade, quand bien même aucun d'entre nous ne souhaite l'être en vacances», déclare le Dr Henry M. Wu, professeur directeur du Emory TravelWell Center, spécialisé dans la médecine du voyage et dans les maladies tropicales. «Il est donc logique de prendre des précautions supplémentaires à celles que nous prenons tous les jours.»

Réflexes simples et trousse à pharmacie aguerrie

Le premier réflexe de Sarah Battistich, médecin au centre médical Wexner de l'Université d'État de l'Ohio, c'est de porter un masque. «Bien que le Covid ne soit plus une menace majeure, nous restons très exposés aux systèmes d'aération qui recyclent l'air dans un avion. Je porte donc toujours un masque, sur tous les vols et dans l'aéroport, explique-t-elle. Selon l'endroit où vous vous rendez, il est également important de porter un masque dans les lieux très fréquentés.» Le masque offre une double protection, ajoute la docteure Heather Viola, puisqu'il «vous évite de toucher votre nez et votre bouche avec vos mains».

De la même manière, Dre Viola insiste sur l'importance de se laver les mains, porteuses de nombreuses bactéries. «Je me lave constamment les mains et j'ai toujours sur moi un désinfectant contenant au moins 60% d'alcool afin d'éviter la propagation des germes.» Germes qui sont nombreux sur les surfaces que nous côtoyons en voyageant: sièges, cuvettes, tablettes… tout devrait passer aux lingettes désinfectantes. Pour limiter votre exposition, évitez les heures de pointe. Le truc en plus de Dre Viola afin de combattre les germes? «Un petit comprimé de vitamine C pour renforcer mon système immunitaire et aider mon corps à lutter contre les germes en suspension dans l'air.»

Une fois arrivé sur votre lieu de villégiature, les médecins vous recommandent de ne pas lâcher votre vigilance, et de continuer à avoir un mode de vie sain.

Tout d'abord, en priorisant le repos, en ne surchargeant pas vos journées et en adaptant vos horaires de transport à votre sommeil. La fatigue peut en effet affaiblir votre système immunitaire, diminuer votre endurance et avoir un impact négatif sur votre humeur. Pour donner un coup de pouce à votre organisme, surtout lorsqu'il s'adapte à nouvel environnement, assurez-vous de vous nourrir (de manière équilibrée): dans ses bagages à main, Dre Bawer a toujours quelques collations saines et une bouteille d'eau, dans laquelle elle ajoute des électrolytes solubles pour éviter la déshydratation.

Côté carnet de santé, vérifiez que vos vaccins sont à jour et que vous avez fait ceux requis à l'étranger. «Pour les voyages internationaux, d'autres vaccins peuvent être recommandés ou nécessaires, comme la prophylaxie contre le paludisme dans certaines régions», rappelle le Dr Wu, qui conseille de consulter les sites officiels de chaque pays consacrés à ce sujet.

Enfin, remplissez votre trousse à pharmacie consciemment. «Anticipez de vous faire prescrire un médicament contre la diarrhée si vous vous rendez dans un pays où la diarrhée du voyageur est fréquent», conseille la Dre Bawer. Indispensables, ne faites pas l'impasse non plus sur votre crème solaire et vos anti-moustiques (ou insecticides en général). «J'emporte également des médicaments sans ordonnance que j'aurai à portée de main au cas où je me sentirais mal», ajoute Dre Viola. En l'occurrence: de l'acétaminophène en cas de douleur ou de fièvre, de l'ibuprofène en cas de douleur, un antihistaminique comme le Benadryl et du Pepto-Bismol en cas de maux d'estomac, crème antiseptique ou antifongique… À adapter, selon votre destination.