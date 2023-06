Des internautes chinois inquiets d'être la prochaine cible après la rébellion de Prigojine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Ce week-end du 24 juin, les yeux du monde entier étaient rivés vers Evgueni Prigojine. Le patron de la milice Wagner a lancé une rébellion ouverte contre le commandement militaire russe, avant d'arrêter son avancée vers Moscou pour éviter de faire couler «le sang russe». Il devrait maintenant partir en direction de la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko.

Durant cet épisode, le pouvoir russe a semblé vaciller, lui qui d'habitude se veut fort et uni. Un phénomène qui inquiète nombre d'internautes chinois, rapporte le média Insider. Sur le réseau social Weibo, l'équivalent de Twitter dans le pays, le hashtag «Poutine accuse le chef de Wagner de trahison» a été vu plus de 2,37 milliards de fois en vingt-quatre heures.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Officiellement, le pays de Xi Jinping se dit neutre et en faveur de la paix dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine. Cependant, le président chinois ne cache pas non plus son soutien à la Russie. Pékin dépeint donc la plupart du temps le régime de Moscou comme stable et comme un rempart contre l'Occident.

«Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Chine»

Certains médias chinois comme le Renmin Wang, organe officiel sur internet du Parti communiste chinois, rapportent que tout est sous contrôle dans le pays voisin et que l'événement n'a «pas causé de désordre majeur dans la société russe». Sur Weibo cependant, des internautes s'inquiètent de l'hypothèse d'une guerre civile en Russie ou d'une fragilité du pouvoir de Vladimir Poutine.

«Si la Russie se fait désintégrer par les pouvoirs occidentaux depuis l'extérieur, ou si elle souffre d'un chaos interne, alors ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour la Chine», écrit un utilisateur. «Si [le Groupe Wagner] marche vraiment vers Moscou, il y a un risque que la guerre soit juste à côté de notre frontière. Il serait difficile pour la Chine de ne pas être affectée par une telle situation», s'inquiète un autre.

Insider rappelle que bon nombre des préoccupations des internautes chinois découlent du postulat qu'en cas de défaite de la Russie , les États-Unis pourraient se consacrer entièrement à l'affaiblissement de la Chine. Ce discours prospère sur Weibo, un réseau social normalement très censuré. «Lorsque la Russie s'effondrera, les loups dirigés par le “beau pays” [expression ironique pour désigner les États-Unis, ndlr] auront plus d'énergie pour nous cibler», écrit par exemple un blogueur suivi par plus d'un million d'abonnés.

«Si la Grande Oie [surnom que donnent les internautes chinois pour désigner la Russie, ndlr] ne peut pas tenir en place, qui subira les conséquences? [...] Qui sera touché dans les domaines économiques, militaires et technologiques par le groupe dirigé par le “beau pays”?», alerte un utilisateur.

Entre Washington et Pékin, les relations sont complexes ces derniers temps. Antony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, a rencontré le 19 juin le président chinois Xi Jinping et a évoqué des «terrains d'entente». Au lendemain de la rencontre, cependant, Joe Biden a qualifié son homologue chinois de «dictateur».