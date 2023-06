À partir de quand l'exercice physique devient-il toxique?

Temps de lecture: 10 min

Comme beaucoup de coureurs, Adam Devine utilise l'exercice pour évacuer le stress. Il a arrêté de boire en 2013, et il explique que se mettre à la course quelques années plus tard l'a aidé à tenir sa résolution. Mais en 2020, l'avocat pense qu'il est allé trop loin. Il vivait à Brooklyn, où il essayait de survivre dans le contexte d'une pandémie mondiale qui faisait des ravages autour de lui. Il était par ailleurs en plein divorce. Comme il ne voulait pas se remettre à boire, il a couru 8.000 kilomètres cette année-là, soit environ un semi-marathon par jour. Il ne voit là-dedans rien qui soit vertueux ou digne d'éloges. Il a plutôt remplacé une addiction par une autre.

«On s'habitue à souffrir», déclare-t-il à propos de l'addiction. «On s'habitue à aller mal, et parfois la course à pied peut être un moyen de retrouver cette familiarité avec le sentiment de malaise et la douleur, mais cette fois ils ne vous sont pas imposés de l'extérieur.» Il savait même qu'il allait trop loin à l'époque, mais, pensait-il, «au moins, c'est moi qui suis aux commandes. Personne ne m'inflige ça. Je me l'inflige à moi-même.»

La possibilité que l'exercice devienne une pratique nocive pour soi-même est rarement évoquée dans la communauté des joggeurs, où les performances extrêmes suscitent l'admiration. Courir un marathon? Parions que vous pouvez en faire vingt-cinq en vingt-cinq jours! Courez le plus loin possible en vingt-quatre heures sur la même boucle, encore et encore. Vous n'avez même pas atteint les 160 kilomètres? C'était bien la peine!

Il n'est pas rare que des athlètes pratiquant des sports d'ultra-endurance, qu'ils soient professionnels ou amateurs, estiment avoir dépassé la norme et qu'ils continuent à aller plus haut, plus loin, plus vite, jusqu'à ce qu'ils atteignent ce qu'ils considèrent comme le summum de leur performance, pour ensuite essayer de le dépasser à nouveau. Et ainsi de suite: no pain, no gain. Pas de jours sans. Pas de limitations. La mort avant le DNF (l'indication «Did Not Finish», qui signifie que vous avez dû abandonner une course).

Sauf que ce ne sont pas des principes de vie. Ce sont des slogans marketing et des devises Instagram sortis d'un workshop, et nous sommes des êtres humains bien réels. Nous sommes limités, et nous pouvons nous faire du mal, que ce soit en entreprenant une randonnée de plusieurs jours sans aucun entraînement, en nous épuisant sur notre vélo d'appartement ou en allant courir pendant un pic de pollution. Nous risquons même la mort à nous lancer imprudemment dans des activités extrêmes.

En mai, une habitante de l'État de l'Indiana âgée de 36 ans a fait un arrêt cardiaque alors qu'elle tentait de parcourir le sentier Bright Angel du Grand Canyon en une journée, malgré les grands panneaux d'avertissement du Service des parcs nationaux qui déconseillaient cette pratique. En 2021, un coureur a fait une chute mortelle lors de la course de 145 kilomètres dite «Sur les traces des ducs de Savoie» de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. En 2022, c'est arrivé à nouveau, lors d'une épreuve de 300 kilomètres par équipe. Mais même pour ceux d'entre nous qui ne se qualifieront jamais pour un tel événement, l'exemple de ces athlètes peut être néfaste. Nous nous poussons à nous faire du mal.

Une incidence plus élevée des problèmes de santé mentale

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), l'exercice physique est un bienfait pour la santé, et il a été démontré qu'il permet de réduire le risque de développer une maladie cardiovasculaire, un diabète de type 2 et certains types de cancer, d'augmenter la durée de vie et d'améliorer la santé mentale. Les CDC et l'Organisation mondiale de la santé ne fixent pas de limites aux niveaux d'exercice recommandés, mais simplement des objectifs minimaux à atteindre. Nous sommes encouragés à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur pour faire plus de pas. Nous nous inscrivons à des courses de 5 kilomètres, puis à des semi-marathons, puis nous essayons de parcourir ces kilomètres encore plus vite, pour nous prouver que nous sommes meilleurs.

Mais l'exercice n'est pas une panacée. Si c'était le cas, les athlètes d'ultra-endurance ne présenteraient pas des taux plus élevés de troubles mentaux que le reste de la population, comme la recherche commence à le suggérer. Bien que le syndrome de surentraînement attire aujourd'hui davantage l'attention et que la dépendance à l'égard de l'exercice ait longtemps été étudiée dans son rapport aux troubles de l'alimentation, les effets d'un excès d'exercice ont été négligés depuis le début des années 2000. Jill Colangelo, chercheuse affiliée à l'Université de Berne dans le département de psychiatrie légale, fait partie des experts qui tentent de corriger le tir. Elle écrit également pour Triathlete et poste des articles sur ses expériences et ses recherches sur sa page Instagram.

Une étude qu'elle a publiée avec des collègues en février dans la revue Sports examinait vingt-cinq articles traitant de troubles psychiatriques tels que la dépression, l'anxiété, les troubles du comportement alimentaire, le TDAH et la schizophrénie chez les athlètes d'ultra-endurance. Ces résultats suggèrent une incidence vraisemblablement plus élevée des problèmes de santé mentale et de diverses vulnérabilités psychopathologiques dans ce groupe. Jill Colangelo estime qu'un meilleur suivi est nécessaire. En attendant, la leçon est claire: on ne peut pas échapper à ses problèmes. Et forcer sur l'exercice n'est pas toujours la solution.

Mais si vous êtes déjà vulnérable sur le plan psychique, en particulier si vous êtes une personne qui recherche la performance, anxieuse et parfois déprimée (comme je le suis), il est facile –même inconsciemment– de vous dire que pour être excellent, vous ne devez pas vous contenter du minimum, qu'il est bon de faire plus que la norme, constamment, même si cela vous est préjudiciable au niveau physique et mental.

Les sports d'endurance peuvent tourner à l'excès, explique Sabrina Little, qui est à la fois ultra-marathonienne d'élite et professeure adjointe de philosophie à l'Université Christopher Newport. Dans son livre à paraître, The Examined Run (qui est aussi le titre de sa chronique sur I Run Far), elle évoque un dilemme auquel elle a été confrontée lorsqu'on lui a demandé de faire une publicité pour la société de chaussures qui la sponsorisait à l'époque. La campagne portait sur l'absence de limites, de frontières ou de plafond, s'agissant de notre potentiel en tant qu'athlètes. On lui a demandé de s'exprimer sur cette idée, mais elle n'a pas pu le faire. «J'ai des scrupules théoriques quant à l'idée de ne pas avoir de limites. Je ne pouvais pas revendiquer une telle prétention», confie-t-elle.

«La persévérance qui vous mobilise trop longtemps, jusqu'au point où elle devient absurde et vous porte préjudice, c'est une forme d'intransigeance.» Sabrina Little, ultra-marathonienne et professeure de philosophie

Elle reconnaît que la persévérance peut être une bonne chose, m'a-t-elle dit au téléphone. Elle peut vous aider à terminer la rédaction d'un article, d'une thèse, d'un exposé, d'un livre. S'agissant des sportifs, la persévérance permet de s'entraîner pour une course et de tenir bon même quand c'est dur.

«Mais la persévérance qui vous mobilise trop longtemps, jusqu'au point où elle devient absurde et vous porte préjudice, c'est une forme d'intransigeance», selon elle. Quand on croit qu'il faut s'accrocher à quelque chose au détriment de tout le reste, y compris de son travail, de sa famille et de ses amis, le sport cesse d'être une vertu pour devenir un vice. «Admettons que vous soyez dans une période délicate de votre vie de parent, où vous devriez vraiment passer plus de temps avec vos enfants. Dans ce cas, votre conduite n'est plus digne d'éloges», commente-t-elle.

Sabrina Little explique que son mari, David, qui court également mais n'est pas un professionnel, l'avertit lorsque ce qu'elle propose paraît extravagant aux yeux de quelqu'un qui n'est pas un athlète de haut niveau. Mais souvent, pour beaucoup d'entre nous, le regard extérieur est plutôt admiratif. Nous sommes encouragés par nos collègues et nos proches qui sont impressionnés lorsque nous racontons nos exploits, ainsi que par les commentaires et les likes d'inconnus sur les réseaux sociaux.

Les athlètes qui vont le plus loin sont souvent récompensés par des articles élogieux dans les grandes publications, des contrats de partenariat avec des influenceurs, voire des parrainages de marques de chaussures et de vêtements. Bien entendu, ceux qui nous félicitent ou nous donnent de l'argent ne savent pas ce que cet excès de persévérance peut nous coûter.

Anxiété, frustration, colère, mépris

J'écris sur la course à pied depuis 2010 et je sais souvent reconnaître quand quelqu'un va trop loin. Mais cela ne m'a pas empêchée de le faire moi-même. En 2021, j'ai été galvanisée par les louanges que j'ai reçues après avoir terminé ma première course de vingt-quatre heures (même si, non, je n'ai pas parcouru 160 kilomètres) et j'ai écrit là-dessus pour le New York Times.

Mon sentiment d'accomplissement, soutenu par toutes ces félicitations, masquait la vérité: je n'étais plus capable des mêmes performances depuis ma fracture de fatigue en 2019. Que la cause ait été cette fracture, le stress engendré par mes efforts pour rester en vie pendant une pandémie mondiale tout en écrivant sur ses ravages, ou une combinaison des deux, le fait est que plus j'essayais de courir, plus mes performances étaient mauvaises, et plus cela me minait.

Au coucher du soleil, j'étais en larmes. [...] Je me suis avouée que si je m'étais inscrite, ce n'était pas parce que j'avais envie de courir.

Les avantages psychiques et physiques de l'entraînement pour les courses de longue distance étaient sapés par mon anxiété et ma frustration de ne pas pouvoir courir comme avant, puis par la colère et le mépris dirigés contre moi-même de constater mon impuissance. Je restais éveillée la nuit précédant une longue course, sortais dans l'obscurité après environ quatre heures d'un sommeil agité, et je me démenais jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Après, je ressentais un doux –mais bref– relâchement de la tension.

En avril, j'ai abandonné un trail de vingt-quatre heures au bout de treize heures. Il s'agissait d'une distance de 6,5 kilomètres que nous devions parcourir et reparcourir, mais cela s'est transformé en une course d'obstacles avec des rochers boueux au fur et à mesure que la journée (et la pluie) progressait. Au coucher du soleil, j'étais en larmes. J'ai donc abandonné, j'ai pris une chambre dans un Holiday Inn, commandé une grande chope d'une mauvaise bière, et je me suis avouée que si je m'étais inscrite, ce n'était pas parce que j'avais envie de courir.

Je m'étais inscrite à cette course pour le sentiment de soulagement que j'éprouverais à la fin, pour les éloges et la récompense de m'autoriser à manger ce que je voulais, à faire la grasse matinée, à partir pour de longues et lentes marches avec mon chien au lieu d'enchaîner les kilomètres –comme si j'avais besoin de la «permission» que m'octroyait un ultra-marathon.

Je m'interroge encore sur ma manière d'agir

Adam Devine court encore beaucoup –il a récemment terminé cinquième de la course Rock the Ridge (80 kilomètres) en mai– mais pas autant que pendant cette période de l'année 2020. Il a également identifié ce qu'il aime dans la course: c'est la présence des autres. Il s'est remarié l'automne dernier et lors de son premier rendez-vous avec celle qui est maintenant sa femme, ils sont allés courir. Il continue de former et de soutenir d'autres coureurs, en tant qu'entraîneur du groupe de trail du Prospect Park Track Club.

Ce rôle dans la communauté des coureurs l'a aidé à clarifier sa relation au sport. S'il devait choisir entre courir lui-même ou soutenir les autres, il opterait sans hésiter pour le soutien. «Je considère que les avantages psychiques et spirituels de la communauté –être au service de celle-ci– sont à la source de ma motivation, affirme-t-il. Si je ne me mets pas au service de cette mission à un certain niveau, alors je dois vraiment remettre en question ce que je fais.»

Je m'interroge encore sur ma manière d'agir. Lorsque j'ai récemment rempli le questionnaire d'une nouvelle thérapeute et qu'elle m'a demandé si j'avais des comportements autodestructeurs, j'ai réfléchi un instant avant de répondre: «Je ne sais pas.» Parce que je ne sais pas. Pour le savoir, j'ai temporairement arrêté le sport. C'est la première fois en quinze ans que je fais une longue pause pour une raison autre qu'une blessure physique. Il m'a été plus facile d'arrêter (et maintenant de dormir sur mes deux oreilles) que je ne l'avais prévu.

Cela ne m'a pas empêchée de me fixer des objectifs, puisque j'essaie de soulever un certain poids d'ici à septembre et que j'ai également l'intention de parcourir les 80 kilomètres du Batona Trail à travers les landes de pins du New Jersey, en une seule période de vingt-quatre heures. Mais ma mère, elle-même marathonienne, ne me regarde pas comme si j'étais un extraterrestre quand je lui dis que ce sont mes objectifs.

Je ne sais toujours pas exactement où se situait la limite entre la persévérance et l'excès, ni où et quand je l'ai franchie. Grâce à la thérapie, Adam Devine essaie lui aussi de ne pas oublier que cette limite existe, même s'il ne peut pas toujours l'identifier facilement: «Je ne sais pas s'il existe une ligne claire ou même une ligne mouvante. Il s'agit plutôt d'un jugement de valeur momentané que l'on ne peut pas vraiment formuler jusqu'à ce qu'il s'impose à vous.»

[ATTENTION SPOILER] Parfois, nous sommes comme Roman Roy dans le dernier épisode de Succession: nous pressons nos points de suture contre l'épaule de notre frère jusqu'à ce qu'ils éclatent, en quête du soulagement apporté par la douleur que nous nous infligeons (la plupart du temps) à nous-mêmes. Je n'ai pas pu arrêter jusqu'à y être contraint. Et à ce stade, je vois cette évolution comme une chose positive.