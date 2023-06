Et si Aymeric Caron représentait l'avenir de la gauche?

Temps de lecture: 4 min

Il est de bon ton de se gausser d'Aymeric Caron. N'est-ce pas lui qui, un jour de juillet 2019, glorifia les moustiques, ces êtres délicats qui nous prélèvent quelques gouttes de sang simplement «pour nourrir leurs enfants»? Volontiers péremptoire, avec ses mèches rebelles qui virevoltent, l'ancien chroniqueur de Laurent Ruquier a le don d'agacer. Et il semble s'en contenter, voire s'en réjouir.

Aymeric Caron est inclassable. Ex-journaliste à i-Télé (quand Vincent Bolloré n'avait pas encore fait main basse sur la chaîne devenue CNews), devenu polémiste du samedi soir sur France 2 dans l'émission «On n'est pas couché» (entre 2012 et 2015), tout en explorant les idées de demain dans son livre Utopia XXI (qu'il compare à l'œuvre monumentale de Thomas More, le grand philosophe humaniste britannique du XVIe siècle... là encore du pain bénit pour les haters).

Bref, ses détracteurs –et ils sont nombreux– le jugent «tête à claques». Ils en ont fait leur bouc émissaire (encore que d'être comparé à un animal ne constitue pas une insulte chez cet antispéciste revendiqué).

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Nouvelles idées et ouverture de la fenêtre d'Overton à gauche

Pourtant, il faut prendre Aymeric Caron au sérieux. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire Le Point, le député de la 18e circonscription de Paris (élu avec le soutien de la Nupes et membre du groupe LFI) met sur la table de nombreuses idées. Décoiffantes? Assurément. Dérangeantes? Sans doute. Irréalistes? Possible.



Il propose ainsi d'en finir avec la consommation de viande (non pas une diminution, mais bien la fin de l'alimentation carnée). «L'argument du plaisir que l'on retire à mâchonner des bouts de chair animale n'est pas valide, justifie-t-il. Le plaisir n'a jamais pu justifier moralement une action.» Il préconise également de réduire la durée hebdomadaire du travail à... vingt-huit heures. Et même «moins encore à un horizon plus lointain».

À lire cette double proposition: crise cardiaque assurée chez les éleveurs et les chefs d'entreprise (alors imaginez l'effet cumulé pour les dirigeants d'exploitations agricoles). Naturellement, ces propositions sont inapplicables du jour au lendemain.

Pour autant, n'est-ce pas le rôle d'un responsable politique de tracer des chemins, de proposer des visions de long terme, d'esquisser un dessein pour la société de demain? Dans le marasme politicien qui nous tient lieu de vie politique, n'est-il pas temps d'exiger des responsables politiques de la hauteur de vue? Des arguments, plutôt que des arguties?

À la droite de la droite, la surenchère des propositions n'est plus à prouver. Sur les thèmes de l'immigration et de la sécurité, la fenêtre d'Overton (un concept qui désigne l'ensemble des idées «dicibles» et acceptables dans le débat public) a été ouverte en grand, ces dernières années. Pourquoi la gauche ne pourrait-elle pas, elle aussi, introduire dans la conversation publique des idées qui paraissent radicales?

Par ses propositions, Aymeric Caron ouvre la fenêtre d'Overton à gauche, et réoxygène sa pensée. Un courant d'air frais bienvenu, en ces temps de postures rabougries et de calculs faisandés. La gauche, si elle veut reconquérir l'opinion publique, doit sortir du «ici et maintenant».

Les humeurs éristiques soulagent sans doute les frustrations d'une partie des électeurs, mais ne dessinent pas d'alternative enthousiasmante.

À force de s'égosiller contre le macronisme, elle s'épuise dans des chicaneries qui manquent de souffle et d'ambition. L'anti-macronisme ne fait pas une politique. La posture anti-gouvernementale n'étanche pas la soif de changement, de projets, de renouveau. À trop vouloir décrocher le pompon du «meilleur opposant», la gauche (et singulièrement La France insoumise) s'est enfermée dans un rôle caricatural: «contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre» (pour paraphraser le précepte absurde de l'humoriste et comédien Pierre Dac).

Se définir comme l'anti-macronisme, c'est paradoxalement maintenir le macronisme au centre, en faire une référence –même en creux. Hurler contre la réforme des retraites, traiter un ministre d'«assassin», houspiller la présidente de l'Assemblée nationale, qualifiée d'«agente de l'Elysée» par le député Louis Boyard... Qu'est-ce que cela construit? Quel imaginaire cela façonne-t-il? Ces humeurs éristiques (c'est-à-dire n'ayant guère d'autres buts que celui de la polémique) soulagent sans doute les frustrations d'une partie des électeurs, mais ne dessinent pas d'alternative enthousiasmante.

Un insoumis aux Insoumis

Aymeric Caron n'est pas le seul à l'avoir compris. François Ruffin a choisi de délaisser les décibels de l'Assemblée nationale pour exposer des propositions concrètes. Sa récente campagne pour promouvoir des «vacances pour tous» se niche au cœur des préoccupations de gauche: lutte contre les inégalités, droit au repos, refus de l'assignation sociale.

Sur le fond, les deux hommes ne partagent pas exactement la même sensibilité politique. Mais leur profil les rapproche: anciens journalistes, ils se tiennent à une distance respectable de «l'appareil» LFI. Tous deux font partie du groupe de députés Insoumis, tout en menant leur propre barque. François Ruffin s'est fait élire sous les couleurs de «Picardie debout»; Aymeric Caron est le fondateur du parti Révolution écologique pour le vivant (REV).

Est-ce de là que proviennent leur indépendance d'esprit, leur capacité à incarner de nouvelles idées –fussent-elles contestables? Comme si la politique était une chose trop sérieuse pour être confiée aux politiciens de carrière.

Bien sûr, Aymeric Caron n'oublie pas de soutenir publiquement Jean-Luc Mélenchon: «Pour beaucoup, il est l'homme à abattre», déplore Aymeric Caron dans son interview au Point. Il ne sera pas pris en défaut de reconnaissance ou de gratitude –deux mots dévalués en politique.

Mais en dévoilant des propositions qui ne figurent pas dans le programme de La France insoumise, l'ex-chroniqueur montre qu'il n'est pas inféodé aux logiques de partis. En somme, qu'il est insoumis aux Insoumis.

Certes, en lâchant des idées nouvelles dans le débat public, il gâche son statut de «bon client» pour Twitter et autres chaînes d'info en continu: il faut que ça clashe, que ça tape, que ça hurle. Débattre du fond? Et puis quoi encore!

Mais justement: dans un pays qui se désespère de sa classe politique, l'opposition doit montrer un visage résolu, combatif, mais aussi et surtout créatif. L'imagination plutôt que l'indignation. Le sourire plutôt que le soupir. L'aspiration plutôt que l'expiration. C'est à ces conditions qu'elle peut incarner l'espoir en 2027.