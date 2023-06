Drapeau LGBT+ interdit: que s'est-il passé dans la petite ville américaine d'Hamtramck?

Temps de lecture: 4 min

Les villes de moins de 30.000 habitants sont nombreuses dans cet immense pays que sont les États-Unis. La plupart sont inconnues du grand public, parfois même des habitants de l'État auxquelles elles sont rattachées. Mais la municipalité d'Hamtramck, dans le Michigan (28.000 habitants en 2021), échappe à cet anonymat.

Souvent célébrée comme une terre d'accueil et un symbole du multiculturalisme américain, Hamtramck attire particulièrement la curiosité des médias nationaux et internationaux depuis plusieurs années. Située à la périphérie de Détroit, à une quinzaine de minutes du centre-ville de Motor City, elle a acquis une petite renommée en devenant l'une des premières communes américaines à majorité musulmane en 2015. Puis en novembre 2021, à la suite de l'élection à la tête de la ville du premier maire musulman des États-Unis, Amer Ghalib, et d'un conseil municipal exclusivement composé d'élus de confession musulmane –non affiliés à un parti politique.

Une petite révolution, somme toute assez logique pour une municipalité associée au XXe siècle à l'immigration d'Europe de l'Est, en particulier polonaise, et qui a connu par la suite l'arrivée d'habitants d'origines yéménite, bangladaise, pakistanaise, albanaise ou encore bosnienne. Mais aussi pour les États-Unis, où les musulmans représentent environ 1% de la population.

Alors que la médiatisation internationale, plutôt neutre ou bienveillante, était retombée peu après la fin du processus électoral, cette petite municipalité du Michigan a fait un retour fracassant dans l'actualité, le 13 juin, en votant l'interdiction du déploiement sur les bâtiments publics de «drapeaux de groupes religieux, ethniques, raciaux, politiques ou relatifs à l'orientation sexuelle». Une mesure prise en plein mois des fiertés, visant très clairement le drapeau symbole de la communauté LGBT+ à travers le monde, qui provoque de nombreux remous depuis et d'intenses débats sur les réseaux sociaux.

Quinze ans de discorde

Bien que la municipalité d'Hamtramck assure que cette nouvelle loi ne vise personne en particulier, naïf serait celui qui se contenterait de cette explication. Depuis plus d'une décennie, le drapeau arc-en-ciel, l'inclusion et la protection des personnes LGBT+ divisent en effet la population et les élus de cette commune du Michigan.

Il faut remonter au moins jusqu'en 2008 pour comprendre la situation actuelle. Cette année-là, des groupes de chrétiens conservateurs de la ville et des environs ont lancé une offensive pour faire échouer une proposition de loi, pourtant adoptée par les élus de l'époque, visant à mieux protéger les droits des personnes LGBT+. Ils ont alors tendu la main et sont alliés à une partie de la communauté musulmane de la ville, afin d'organiser des protestations et la tenue d'un référendum local, qui s'est soldé par une victoire des conservateurs.

En 2021, les tensions ont été ravivées lorsque le conseil municipal de l'ancienne maire, Karen Majewski, a voté à une voix près l'affichage du drapeau des fiertés devant l'hôtel de ville. Dans l'opposition, le maire actuel, Amer Ghalib, n'avait pas manqué de combattre ardemment cette résolution et d'en faire un argument pour sa campagne électorale. La décision prise ce mois-ci, saluée par certains élus républicains ultra-conservateurs des environs, résulte donc d'un combat acharné des conservateurs musulmans et des chrétiens locaux contre la communauté LGBT+.

Un point de non-retour

Malgré son conservatisme sur certaines questions sociétales, Amer Ghalib avait assuré, lors de sa campagne électorale en 2021, vouloir mettre l'aspect religieux de côté et faire preuve d'inclusivité s'il était élu. Un mantra répété après sa victoire, à son arrivée à la mairie. La décision rendue le 13 juin a donc été très mal vécue par la précédente maire et candidate défaite: «Il y a un sentiment de trahison. Nous vous avons soutenu lorsque vous avez été menacé, et maintenant nos droits sont menacés, et c'est vous qui menacez.»

Si aux yeux de Karen Majewski, l'actuelle municipalité a trahi son engagement, le maire s'en défend, arguant qu'il dirige «équitablement», mais que «les soutiens de la communauté LGBTQ+ tentent d'imposer leur agenda aux autres». D'autres élus municipaux rappellent aussi que si chacun est le bienvenu à Hamtramck, quelle que soit son orientation sexuelle, le respect des convictions religieuses des habitants est primordial. Ils s'appuient d'ailleurs sur leur large victoire au dernier scrutin (68% contre 31%) et sur le fait que la question du drapeau des fiertés a été l'une des thématiques de leur campagne pour justifier cette interdiction, qui reflète, selon eux, la volonté d'une majorité de la population.

Si on peut pointer ici une forme de naïveté dans les déclarations de Karen Majewski au vu du passif de la ville et de l'actuel maire à ce sujet, conclure que les progressistes locaux et les personnes LGBT+ se sont faits «berner» –comme l'ont affirmé certains commentateurs– est probablement exagéré. La lutte de la communauté LGBT+ d'Hamtramck pour la reconnaissance et l'acceptation ne date pas d'hier. Et la candidature de la maire sortante Karen Majewski –qui n'avait pas manqué de leur apporter son soutien– témoigne de l'existence de divergences politiques.

Un point de non-retour semble cependant avoir été cette fois atteint: la mairie a reçu une grand nombre de plaintes d'habitants opposés à cette politique et un appel à manifester a même été lancé.

Un phénomène national

Le combat des religieux et politiques contre la communauté LGBT+, le plus souvent mené sous la bannière du Parti républicain, a redoublé d'intensité ces derniers mois. C'est désormais un passage incontournable et un marqueur fort pour les candidats ou élus se revendiquant pleinement du conservatisme aux États-Unis.

Les conséquences sont déjà largement visibles, puisque les lois discriminatoires pullulent aux quatre coins du pays, très majoritairement dans les bastions républicains à majorité chrétienne. À tel point que le groupe de défense et lobby Human Rights Campaign a déclaré, début juin, l'état d'urgence pour les Américains LGBT+, la première déclaration de ce type depuis la naissance de l'organisation en 1980.

La municipalité d'Hamtramck, bien que non affiliée politiquement, est donc loin d'être une exception au pays de l'Oncle Sam. Ici comme ailleurs, le conservatisme religieux et les calculs politiques ont guidé l'action politique, au détriment des habitants LGBT+.