Ce que signifient vos rêves récurrents et comment y faire face

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Vous vous réveillez en sueur. Vous venez, à nouveau, de rêver que vous tombiez de très haut, que vous ratiez un examen ou encore que vous arriviez en retard au travail. Si les rêves ne représentent pas la réalité, il se peut que certains d'entre eux, tels des leitmotivs, reviennent régulièrement vous hanter.

Y a-t-il une raison derrière la répétition de ces scénarios nocturnes? Si vous vous êtes déjà posé cette question, CNN vient à votre rescousse et décrypte ce phénomène . «Les rêves récurrents ont plus de chances de concerner des expériences de vie très profondes ou des problèmes logiques très caractéristiques qui sont en quelque sorte garantis de se reproduire dans la vie éveillée parce qu'ils font partie de vous», analyse Deirdre Barrett, chercheuse en rêves et maîtresse de conférences en psychologie au sein de la Harvard Medical School.

Pour qu'une expérience onirique soit considérée comme récurrente, il faut qu'elle se répète au moins deux fois. Il ne s'agit pas nécessairement toujours de la copie du même rêve, mais les experts estiment que la réapparition de mêmes genres de scénarios ou de craintes la nuit peut classer un songe comme récurrent. Ils peuvent avoir lieu plusieurs fois par mois ou être espacés de plusieurs années.

Des explications variables

Mais alors, quel sens donner à ces rêves? Tout dépend de leur scénario . Si vous vous voyez arriver en retard à l'école ou au travail , vous craignez peut-être de ne pas être assez préparé pour ce genre de choses. Cependant, ce n'est pas parce qu'un songe est commun chez une grande partie de la population qu'on peut immédiatement y trouver une explication unique et valable pour tous, rappelle CNN.

«Dans le domaine de l'interprétation, on ne croit pas aux symboles universels, mais plutôt à un système de symbolique personnelle de chaque individu et les associations qu'il fait avec», souligne Deirdre Barrett. Un rêve où la personne rate un examen peut refléter une peur de l'échec ou un sentiment d'être jugé par des figures d'autorité, détaille la chercheuse. Une expérience onirique où vous perdez vos dents peut quant à elle être liée à la perte de quelque chose dans votre vie, ou à un sentiment de désespoir ou d'impuissance, continue l'universitaire.

Lorsque vous faites face à un rêve récurrent, demandez-vous quel pourrait être le message derrière, suggère le Dr Alex Dimitriu, spécialiste en médecine du sommeil. Quelle est votre relation aux gens ou aux choses qui vous sont apparus durant la nuit? Quelles sont vos peurs ou vos croyances à leur sujet?

Les personnes souffrant de troubles du stress post-traumatique (TSPT) ou d'anxiété sont plus susceptibles de faire des songes récurrents. «Dans le cas des gens avec des TSPT, les rêves sont si vifs qu'ils les réveillent. Et cela devient un problème parce que le rêve n'est pas traité [par le cerveau]. Et c'est pour cela qu'il est récurrent –c'est du travail non terminé», indique Alex Dimitriu. D'autres raisons expliquent l'apparition de ces songes, comme un manque de repos ou encore la consommation, tard dans la soirée, de caféine ou d'alcool.