5 choses à savoir sur Evgueni Prigojine, le vendeur de hot-dogs devenu chef de guerre

Alors que ces derniers mois, le patron de Wagner avait l'habitude d'exprimer sa fureur sur Telegram pour demander des comptes (et des munitions) aux généraux de Poutine, il n'a plus donné signe de vie depuis son dernier message vocal, diffusé samedi 24 juin au soir sur Telegram, pour annoncer la fin de la montée de ses troupes vers Moscou.

Comme convenu avec Alexandre Loukachenko –qui a joué les médiateurs pour mettre fin à la mutinerie–, Evgueni Prigojine serait attendu en Biélorussie.

La BBC revient sur le parcours de l'homme qui a fait trembler le Kremlin ce week-end.

1. Son passage en prison

Tout est bon pour faire des affaires. Cela, Evgueni Prigojine l'a appris en sortant de prison, où il avait été envoyé en 1981 pour vol et braquage. À sa sortie en 1990, il devient vendeur de hot-dogs à Saint-Pétersbourg, sa ville natale (qui s'appelait Leningrad lorsqu'il est né, en 1961).

2. Sa carrière dans la restauration

Les hot-dogs ne sont qu'un amuse-gueule, et en 1997, il devient le gérant d'un restaurant à succès et développe de nombreux contrats de traiteurs, très juteux, qui lui permettent de côtoyer de fines bouches: George W. Bush en 2006, et Vladimir Poutine depuis les années 2010. C'est ce qui lui vaudra le surnom de «cuisinier de Poutine».

3. Cantinier de l'armée et fondateur de Wagner

Ses ambitions dépassent vite la restauration. En signant des contrats de restauration avec l'armée, il mélange les genres et se rapproche des affaires militaires. Aussi, lorsque la Russie lance son opération d'annexion de la Crimée en 2014, Evgueni s'y retrouve, et participe même à la fondation du célèbre groupe de mercenaires avec Dmitri Outkine: «Le 1er mai 2014, un groupe de patriotes était né, un groupe qui portera plus tard le nom de bataillon Wagner», racontait-il en septembre 2022. Depuis, Wagner s'est déployé en Syrie et en Afrique pour défendre les intérêts stratégiques russe et les affaires de ses patrons.

4. Un maître de la désinformation au service du Kremlin

Si les agissements de Wagner sont l'objet de nombreuses accusations de tortures, de crimes et de violations des droits humaine de la part de l'Union européenne ou des États-Unis, Evgueni Prigojine s'en défend grâce à l'Internet Research Agency, une organisation de diffusion de propagande russe dont il a été le cofondateur en 2013. Une des plus célèbres de ses campagnes reste celle qui a œuvré pour influencer le vote des Américains à l'avantage de Donald Trump, en 2016. «Des centaines de jeunes étaient employés comme des trolls sur internet, en prenant de fausses identités afin d'influencer le processus électoral», rappelle Samantha de Bendern, professeure à au Royal Institute of International Affairs. «Et ça, Evgueni Prigojine l'a reconnu.»

En 2020, une enquête de Bellingcat, de The Insider et de Der Spiegel a fait la lumière sur les liens étroits entre la production de désinformation, les interférences politiques et les opérations militaires de Prigojine, avec l'armée russe et son service de renseignement (le GRU).

5. Un exilé?

Samedi 24 juin, l'oligarque sexagénaire avance des arguments nouveaux. Pour se battre contre «la corruption, le mensonge et la bureaucratie» dont il accuse le régime russe, il se mutine et envoie les troupes de Wagner sur Moscou. À quelque 200 kilomètres de la capitale, le chef de guerre fait volte-face, pour éviter «un bain de sang». Depuis son message sur Telegram, on n'a plus entendu Evgueni Prigojine, mais il serait parti en exil en Biélorussie à la suite de l'accord négocié avec son président.