La Chine tente de renouer avec l'Europe et les États-Unis

Temps de lecture: 8 min

Il serait actuellement très utile à la Chine de pouvoir retrouver des relations apaisées avec le reste du monde. Après avoir mis fin en janvier à trois années de confinement maximum contre le Covid, elle a besoin de tranquillité sur la scène économique. La conjoncture chinoise rencontre de nombreuses difficultés: la production industrielle ne redémarre pas vraiment, les chiffres de la consommation sont insuffisants et le chômage, notamment des jeunes Chinois, est particulièrement élevé.

Par ailleurs, sur le plan diplomatique, en s'abstenant de condamner la Russie pour son offensive en Ukraine, la Chine s'est isolée de nombreux pays occidentaux qui sont par ailleurs ses principaux clients. Reprendre une relation normale avec les États-Unis et l'Europe apparaît à Pékin comme une priorité, sur laquelle les dirigeants chinois essaient de travailler.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«D'accord sur la nécessité de stabiliser nos relations»

Les 18 et 19 juin, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu à Pékin. Il n'y avait pas eu de visite de ce niveau depuis 2018 où, sous la présidence de Donald Trump, le secrétaire d'État Mike Pompeo avait passé deux jours dans la capitale chinoise. À cette époque, les rapports sino-américains commençaient à se compliquer. Depuis, une méfiance systématique et toutes sortes de contentieux en matière économique et commerciale sont apparus entre les États-Unis et la Chine.

Les différends touchent de nombreux secteurs industriels où la Chine veut s'affirmer, ce qui provoque des rétorsions de la part de Washington. Les affrontements plus ou moins feutrés qui se sont déclenchés sous la présidence Trump se sont poursuivis à partir de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. De plus, un sérieux incident d'ordre aérien a eu lieu en février dernier quand l'aviation américaine a reçu l'ordre d'abattre un aéronef chinois qui venait de survoler les États-Unis. La Chine a toujours proclamé qu'il s'agissait d'un ballon de météorologie qui avait dévié de sa trajectoire, mais les États-Unis, persuadés qu'il faisait en réalité de l'espionnage, avaient annulé le déplacement à Pékin que devait faire Antony Blinken.

Quatre mois plus tard, cet incident est visiblement mis entre parenthèses, tout comme les différends touchant à la souveraineté industrielle américaine. Le 19 juin, au cours d'une conférence de presse à Pékin, Antony Blinken a déclaré: «Avec les dirigeants chinois, nous sommes d'accord sur la nécessité de stabiliser nos relations.» Il a indiqué avoir affirmé à ses interlocuteurs que les États-Unis ne cherchent pas à «contenir la Chine» mais à parvenir avec elle à une «atténuation des risques».

Au cours de son séjour, le secrétaire d'État américain a eu un entretien avec Qin Gang, le ministre chinois des Affaires étrangères. Il a, entre autres, été décidé d'encourager les échanges d'étudiants, de scientifiques et d'hommes et de femmes d'affaires entre la Chine et les États-Unis ainsi que d'aller «avec flexibilité et pragmatisme» vers une augmentation des vols de passagers entre les deux pays.

Statu quo sur Taïwan et l'Ukraine

Puis, Antony Blinken a vu Wang Yi, le directeur du Bureau de la Commission centrale du Parti communiste pour les Affaires étrangères qui, après la rencontre, a déclaré qu'il avait demandé aux États-Unis d'arrêter de monter en épingle la «théorie de la menace chinoise». Un communiqué chinois ajoute que les États-Unis doivent faire «un choix entre le dialogue et la confrontation, entre la coopération et le conflit».

Parmi les sujets abordés dans ces discussions, la Chine a répété que la question de Taïwan était pour elle «purement interne» tandis que le secrétaire d'État a réaffirmé que d'une part, les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan et que d'autre part, ils «s'opposent au changement du statu quo par quelque partie que ce soit». À propos de la guerre en Ukraine, Antony Blinken a indiqué que la Chine avait renouvelé sa promesse de ne pas envoyer d'armes à la Russie.

Après quoi, une question se posait: Antony Blinken allait-il être reçu par Xi Jinping, le secrétaire général du Parti? En principe, le numéro 1 chinois ne reçoit que les chefs d'État et de gouvernement en visite à Pékin. Rencontrer un secrétaire d'État américain est exceptionnel. Aussi, le protocole chinois ne va annoncer l'entretien que trois quarts d'heure avant qu'il n'ait lieu.

Un dialogue rétabli, mais sans complicité pour autant

Il s'agit alors pour Xi Jinping, pendant trente-cinq minutes et en s'appuyant sur un texte écrit, de déclarer devant Antony Blinken: «Le monde a besoin d'une relation sino-américaine stable [...] et la manière dont les deux pays s'entendent met en jeu l'avenir de l'humanité. Notre planète Terre est suffisamment grande pour le développement respectif et la prospérité partagée de la Chine et des États-Unis.» À l'évidence, le propos du secrétaire général du Parti communiste chinois vise à demander aux États-Unis d'apaiser les conflits qui jalonnent actuellement la relation avec la Chine. Xi Jinping insiste: «La Chine respecte les intérêts des États-Unis et ne cherche pas à défier ou à remplacer les États-Unis. De même, les États-Unis doivent respecter la Chine et s'abstenir de nuire aux droits et intérêts légitimes de la Chine.»

Selon la presse chinoise, Antony Blinken répond que «les États-Unis ne cherchent pas une nouvelle guerre froide, ne cherchent pas à changer le système de la Chine, ne soutiennent pas “l'indépendance de Taiwan” et n'ont pas l'intention d'entrer en conflit avec la Chine». Sur ce, il est indiqué dans le compte-rendu publié à Pékin que le président Xi Jinping a demandé au secrétaire d'État américain de «transmettre ses salutations au président Joe Biden».

Au total, le voyage d'Antony Blinken a rempli son rôle: rétablir un dialogue entre Washington et Pékin. Au cours d'une réception de donateurs pour sa campagne présidentielle de 2024, Joe Biden a estimé que le secrétaire d'État avait fait du «bon boulot»... en ajoutant cependant qu'il «faudra du temps» pour que la relation très tendue des États-Unis avec la Chine s'améliore.

Mais le président américain ne s'est pas arrêté là: il a enchaîné en prenant nettement ses distances par rapport à Xi Jinping. Il est revenu sur l'épisode du ballon espion en disant: «La raison pour laquelle le président chinois s'est tellement énervé quand j'ai fait abattre ce ballon plein de matériel d'espionnage, c'est qu'il ne savait pas que cet engin se trouvait là.» Et Joe Biden d'ajouter: «C'est très embarrassant pour les dictateurs quand ils ne savent pas ce qui s'est passé.»

Autant d'ironie qui indique que Joe Biden ne veut surtout pas exprimer la moindre complicité avec le numéro 1 chinois alors que s'approche la campagne pour la présidentielle américaine. Il élargit même son propos en affirmant: «Et d'ailleurs, je vous le promets, ne vous faites pas de souci à propos de la Chine. La Chine a de vraies difficultés économiques.» Ce qui reflète sans doute l'analyse des services américains de renseignement.

Partenaire et rivale de l'Allemagne

Face à la prise de distance des États-Unis à son égard, la Chine essaie ces dernières années de consolider ses relations avec l'Europe. Mais la Commission européenne travaille actuellement à réajuster sa position vis-à-vis de la Chine. En mai, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a indiqué qu'il s'agissait principalement de réduire la dépendance économique de l'Europe par rapport à la Chine.

Li Qiang, le nouveau Premier ministre chinois, en poste depuis mars, vient de faire son premier voyage officiel en Allemagne et en France. Autrefois, tout voyage en Europe d'un haut dignitaire chinois commençait par la France. Aujourd'hui, l'importance des échanges économiques entre la Chine et l'Allemagne amène Li Qiang, le 18 juin, à se rendre d'abord et pendant quatre jours à Berlin. En novembre 2022, après le XXe congrès du Parti communiste chinois, le chancelier Scholz a été le premier dirigeant étranger à faire un voyage à Pékin. Mais c'est aussi en Allemagne que les autorités ont publié le 14 juin, sous le titre «Stratégie de sécurité nationale», un document qui décrit la Chine comme une «force hostile [...] qui agit à l'encontre de nos intérêts et de nos valeurs».

À Berlin, Li Qiang est d'abord reçu par Frank-Walter Steinmeier, le président de la République allemande, qui lui dit: «La Chine est un partenaire pour l'Allemagne et l'Europe, mais aussi de plus en plus un concurrent et un rival sur la scène politique.» L'agence officielle chinoise Xinhua indique que Li Qiang a répondu que la Chine est prête à travailler avec l'Allemagne pour contribuer à «la stabilité et la prospérité mondiale».

L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Chine. En particulier, la Chine importe ou fabrique sur son sol un grand nombre d'automobiles allemandes. Le chancelier Scholz affirme que son pays veut réduire sa dépendance commerciale à l'égard de la Chine, tandis que le Premier ministre chinois exprime l'espoir que les liens économiques entre les deux pays se renforceront.

Souveraineté vs «belle interdépendance» avec la France

Après ces points de vue manifestement divergents, Li Qiang arrive à Paris le 21 juin. Il commence par participer à un dîner où le Medef a convié des hommes d'affaires français en lien avec la Chine. Li Qiang prononce un discours dans lequel il critique l'intention de la Commission européenne de protéger la souveraineté économique de l'Europe en filtrant mieux les investissements étrangers et en protégeant les savoir-faire des entreprises européennes dans les secteurs sensibles.

Le Premier ministre chinois salue, au contraire, «la belle interdépendance» à la française qui permet une «division efficace du travail». «L'océan immense de l'économie mondiale ne redeviendra jamais des petits étangs isolés», ajoute-t-il. Puis, il évoque des possibilités d'investissements dans les domaines du médicament, des voitures électriques, des semi-conducteurs ou du spatial. En échange, il demande que les entreprises chinoises soient bien accueillies en France.

Le lendemain, le Premier ministre chinois est convié pendant deux jours à participer au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Cette réunion organisée par Emmanuel Macron vise à repenser la finance mondiale et à inciter les investissements en faveur du climat. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents et, pour la première fois, Li Qiang représente la Chine.

«Pour les pays européens, choisir de coopérer avec la Chine pour soutenir la reprise post-pandémie est une décision rationnelle qui sert les intérêts des deux parties.» Xinhua, agence de presse nationale chinoise

Il prononce un discours où il appelle la communauté internationale à «coopérer sincèrement pour résoudre les problèmes des pays en développement, en particulier les plus vulnérables». Tout en évitant de placer la Chine parmi les pays développés, il précise que «la Chine continuera à fournir diverses formes de soutien à d'autres pays par le biais de mesures pratiques, au mieux de ses capacités». Suit un plaidoyer en faveur de la mondialisation et du libre-échange dans lequel le Premier ministre chinois déclare que son pays «s'oppose sans équivoque au protectionnisme commercial».

La presse chinoise va rendre compte en détail des propos de Li Qiang. Mais elle souligne aussi l'objectif principal souhaité par Pékin à propos de l'Europe. L'agence Xinhua écrit le 24 juin: «Pour les pays européens, choisir de coopérer avec la Chine pour soutenir la reprise post-pandémie est une décision rationnelle qui sert les intérêts des deux parties.»

En même temps, ces derniers mois, la Chine teste ses possibilités d'actions diplomatiques. Elle a amené l'Arabie saoudite et l'Iran à rétablir des relations rompues depuis sept ans en raison principalement du conflit au Yémen. Puis, Mahmoud Abbas, le chef de l'Autorité palestinienne, a été invité à Pékin. La Chine a déclaré qu'elle soutient l'entrée à part entière de la Palestine à l'ONU et, également, qu'elle demande à Israël de reprendre les pourparlers de paix.

De telles initiatives cherchent à montrer que la Chine d'aujourd'hui est capable d'agir sur le plan international, y compris au Proche et Moyen-Orient, où l'influence américaine est grande. Pékin a d'autre part publié en février un plan en vue d'un règlement de la guerre en Ukraine. Au milieu d'une situation économique moins favorable, la Chine tient à se comporter en grande puissance pouvant agir en vue de régler des conflits dans le monde. À sa manière, elle laisse entendre ainsi, aux États-Unis comme à l'Europe, que chercher constamment à restreindre le développement chinois grandissant en limitant ses possibilités d'échanges économiques n'est pas une bonne attitude.