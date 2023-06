Microbes, sueur, diarrhée: ces infographies vous dégoûteront d'aller à la piscine pour longtemps

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Ars Technica

L'été est là, et bon nombre d'entre nous en profiteront tôt ou tard pour patauger dans le bassin de la piscine municipale ou profiter des attractions aquatiques de leur lieu de vacances. Avec pas mal d'humour, Ars Technica en profite pour faire un point sur la composition de l'eau dans laquelle vous vous apprêtez à barboter. Le tout en s'appuyant sur des campagnes préventives officielles croisées aux États-Unis, dont certaines sont particulièrement croustillantes.

(caca)

Du côté de l'État de Virginie, on tente dans un premier temps de rester digne, avant de se raviser in extremis. Sur l'un des visuels utilisés par le département de santé publique fédéral, on peut lire: «Le chlore ne fonctionne pas instantanément –certains germes peuvent survivre dans les piscines pendant des jours. Ne buvez pas l'eau dans laquelle vous nagez, et ne nagez pas dans une piscine où quelqu'un a eu un accident (caca).»

Oui, «caca», ou tout du moins «poop» en version originale. Car pourquoi dire les choses de façon détournée.

Nous ne sommes que des tas de germes

Sur le site gouvernemental de l'organisme de contrôle et de prévention des maladies (CDC), une section est réservée au sujet «piscine et santé», mais il faut bien avouer que l'ensemble des chiffres fournis donne surtout envie de ne plus jamais se baigner. L'une des infographies disponibles nous apprend par exemple quels sont «les microbes et saletés que le nageur moyen apporte avec lui dans l'eau».

La liste coupe un peu l'appétit. «Cheveux, 10 millions de microbes. Salive, 8 millions de microbes dans une seule goutte. Mains, 5 millions de microbes. Caca [oui, encore, ndlr], 140 milliards de microbes.» La liste se poursuit sur plusieurs lignes, avant de se terminer par cette information particulièrement traumatisante: «Sueur, 1 ou 2 canettes de soda.» Cela rappelle un épisode particulièrement marquant de la série Jackass, dont les héros se mettaient en tête de boire la transpiration d'un de leurs camarades.

Toboggan de diarrhée

Toujours sur le site du CDC, Ars Technica a aussi dégoté un visuel animé sur le thème de la diarrhée, sans doute destiné à promouvoir la section de son site consacrée à ce sujet épineux. On nous apprend qu'il suffit d'une personne diarrhéique pour contaminer toute une piscine, ce qui est illustré à l'aide d'une superbe image sur laquelle on voit une petite fille glisser dans un toboggan aquatique, une longue traînée marron derrière elle.

Sur la même page, on trouve aussi une affiche préventive qui nous montre une tête de nageuse dépassant des toilettes, puis une famille barbotant dans une eau souillée par une tache marron, avec ce message: «Vous ne feriez pas ceci, donc pourquoi feriez vous CELA?» C'est à se demander par quelle magie nous sommes encore en vie malgré toutes ces années passées dans d'infâmes bouillons de culture.