IVG: un an après l'abrogation de Roe v. Wade, l'heure du bilan chiffré

Il était temps de faire le bilan. Douze mois après que les États-Unis ont réduit en miettes le droit constitutionnel à l'IVG, Vox livre une série de chiffres donnant une idée concrète de ce qui a changé pour les personnes souhaitant faire interrompre leur grossesse. Des risques accrus, des voyages interminables pour gagner des États où il est encore possible d'avorter, des mères en danger: voilà les conséquences de ce terrible retour en arrière.

On nous rappelle tout d'abord que l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade, qui datait de 1973, a fait basculer plus de 25 millions de femmes âgées de 15 à 44 ans dans un quotidien où l'accès à l'IVG n'est désormais plus permis, ou en tout cas sérieusement compromis. Cela représente 40% de la population féminine américaine.

Vox a aussi obtenu des chiffres portant sur la durée du trajet nécessaire pour aller faire interrompre sa grossesse: celui-ci a plus que triplé, passant de moins de trente minutes à plus d'une heure et demie, rappelle également CNN. Ce chiffre, fourni par la revue de l'American Medical Association, montre que les personnes mineures et les plus démunies vont tout particulièrement rencontrer des difficultés si elles souhaitent avorter.

D'après une autre étude, pour les femmes habitant en Louisiane ou au Texas, deux des États anti-IVG les plus isolés, la durée du voyage a augmenté de sept heures par rapport à la période précédente. Il leur faut désormais se livrer à un véritable marathon, et cela leur rend impossible le fait d'aller subir un avortement sur une journée, sans en parler à leurs proches. Les personnes racisées sont particulièrement touchées par ces difficultés, explique la même étude.

Dans le même ordre d'idée, les cliniques qui pratiquent l'IVG dans les États où cela reste légal ont vu augmenter de 35% la quantité de personnes venues d'autres États pour demander une interruption de grossesse.

Des risques et des coûts

De manière générale, le coût de l'IVG a sérieusement augmenté, comme l'expliquait le New York Times dès septembre 2022: depuis l'abrogation, les dépenses moyennes par patiente ont plus que doublé. Exemple avec le centre situé à La Nouvelle-Orléans, qui aide les personnes qui en ont besoin à financer leur IVG: ses frais individuels sont passés de 308 dollars (282 euros) à 729 dollars (667 euros) en 2022.

Les conditions de soin se sont aussi dégradées, puisque pour 68% des gynécologues-obstétriciens, la gestion des urgences liées à la santé des mères est de moins bonne qualité que précédemment. 64% affirment également que cela a eu un impact évidemment négatif sur la mortalité maternelle. Et pour cause: pour les femmes en détresse, il est plus difficile de savoir à qui s'adresser en cas de grossesse se déroulant mal.

Vox conclut en rappelant que les États-Unis n'ont pas attendu l'abrogation de Roe v. Wade pour être le pays développé dans lequel les mères meurent le plus en donnant naissance à un bébé (32,9 décès pour 100.000 naissances en 2021). Un chiffre qui, hélas, est sans doute déjà obsolète.