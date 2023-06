Pourquoi vous aimez les animaux moches

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Comme chaque année, la ville californienne de Petaluma organise en juin le World Ugliest Dog Contest, une compétition consistant à élire le chien le plus laid du monde –en tout cas parmi les animaux présentés. Langue et babines pendantes, yeux exorbités ou globuleux, pilosité improbable: tout est bon pour remporter le trophée.

Ce genre de concours a évidemment de quoi faire grincer quelques dents, même si les chiens présents lors de ce type d'événement font en fait partie des animaux les mieux traités qui soient. Chouchoutés, papouillés, ils font l'objet de mille attentions de la part d'être humains sincèrement attendris par leur apparence parfois un peu déroutante. Car au World Ugliest Dog Contest, il ne s'agit pas de se moquer ouvertement, mais plutôt de célébrer des physiques atypiques. Et tant pis si le nom de la compétition est un brin racoleur.

Tout cela pousse la BBC à s'interroger: pourquoi éprouvons-nous une certaine attirance pour les animaux les plus laids? Le premier élément de réponse nous provient des travaux du zoologue autrichien Konrad Lorenz. Dès 1943, celui-ci expliquait que l'évolution de l'apparence de certaines espèces animales était lié à leur volonté de survivre. En prenant progressivement un aspect plus infantile, les animaux se rendent ainsi plus attachants aux yeux des humains.

Les yeux proéminents et les grosses têtes font notamment partie de cet attirail, ce que confirme Marta Borgi, chercheuse à l'Istituto Superiore di Sanità de Rome, qui a étudié les conséquences ce que Lorenz a nommé le «schéma du bébé» –c'est-à-dire le fait que les animaux essaient de ressembler à des bébés humains.

Ses travaux ont confirmé que cela permettait à certaines espèces d'attirer sur elles «des comportements protecteurs, de l'attention et une volonté de prendre soin», et de réduire au contraire «les risques d'être agressées». Sauf qu'en exagérant certaines de ces caractéristiques, une partie de ces animaux finissent par ne plus être d'apparence infantile, mais juste franchement moches.

Certains animaux considérés comme extrêmement laids, du blobfish au rat-taupe nu, n'ont pas cette possibilité d'attendrir les humains, et tirent donc leur épingle du jeu d'une autre façon, par exemple en contribuant très activement à la protection des écosystèmes dans lesquels ils vivent. En revanche, ils peuvent faire l'objet d'une certaine fascination liée à ce que la journaliste française Alice Pfeiffer dénomme «le goût du moche».

Le cas du carlin

Notre façon d'aborder l'esthétisme étant circulaire, les choses les plus laides du monde peuvent finir par obtenir grâce à nos yeux, voire par nous sembler plus belles que tout ce qui les entoure. Cela pousse d'ailleurs certaines personnes à adopter des animaux pouvant s'avérer plus fragiles que la moyenne, cette fragilité étant liée à leur apparence.

C'est le cas des carlins, chiens à tête plate de plus en plus nombreux à connaître des difficultés respiratoires et des troubles cérébraux qui contribuent à faire chuter leur espérance de vie. Très prisés parce que leur aspect disgracieux finit par les rendre infiniment attirants, ces chiens nécessitent une attention supérieure à la moyenne, ce dont les humains qui les adoptent sont loin d'avoir toujours conscience.

«Les gens aiment le fait que les carlins aient un côté clownesque et paresseux», analyse Rowena Packer, enseignante en science du bien-être animal au Royal Veterinary College de Londres. La spécialiste ajoute qu'il est primordial de croiser le carlin avec d'autres espèces dans le but de créer une variété génétique plus importante, ce qui sera forcément vital pour cette espèce de plus en plus en proie à d'importants problèmes de santé.

Seulement voilà: personne ne veut adopter de carlin croisé avec une autre espèce, car les chiens obtenus par ce biais ne seraient plus aussi amusants à regarder. Notre obsession pour les animaux laids serait-elle en train de les mettre en danger?