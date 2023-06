Vous n'avez pas tant de talent que ça pour détecter les fake news

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Debrief

Si vous avez la certitude de savoir séparer le bon grain de l'ivraie et de tourner aisément le dos aux informations bidon, The Debrief vous encourage à mettre de l'eau dans votre vin et à prendre un peu de recul sur vos pratiques. Car d'après une étude récente, plus une personne est persuadée de savoir slalomer entre les fake news, plus il est probable qu'elle soit en train de se surestimer.

L'excès de confiance serait-il la pire des nuisances? Les travaux en question, publiés dans la revue Thinking & Reasoning, indiquent en effet qu'au contraire, les individus les plus aptes à repérer les fausses informations sont ceux qui ont le plus tendance à sous-estimer leurs compétences en la matière.

Les auteurs de l'étude ne cachent pas la nature de leurs objectifs initiaux: il s'agissait de chercher quels pouvaient être les points communs entre les personnes les plus susceptibles de tomber dans le piège de la désinformation, mais aussi de tenter de comprendre «pourquoi les gens intelligents en viennent à avaler des trucs stupides».

Double effet

Selon le Dr. Shane Littrell, qui a dirigé les travaux, les résultats «suggèrent que les personnes qui répandent sciemment de la désinformation dans certaines situations peuvent également en propager involontairement dans d'autres cas». Autrement dit, les petits malins qui pensent pouvoir manipuler les autres finissent souvent par succomber au péché d'orgueil et par se faire avoir à leur tour.

«Pour moi, poursuit Littrell, cela indique que les gens qui racontent n'importe quoi de leur plein gré n'ont pas conscience qu'ils finissent souvent par gober des bêtises à leur tour, parce qu'ils pensent être plus doués à les détecter que la moyenne.» De quoi pousser chacun·e d'entre nous à la plus grande des prudences: vérifier ses sources et questionner ses pratiques est un travail de longue haleine, qu'il convient de mener le plus régulièrement possible.

Les expériences menées montrent que l'excès de confiance est double: les personnes les plus susceptibles d'être piégées par de fausses informations ont tendance non seulement à surestimer leurs capacités, mais également à être persuadées qu'elles sont plus clairvoyantes que la moyenne de leurs congénères. Et c'est exactement l'inverse qui se produit chez les personnes les plus performantes dans la chasse aux fake news.

À la lecture des conclusions, on comprend encore mieux pourquoi il est si difficile de convaincre certaines catégories de personnes –les complotistes en tête– qu'elles font fausse route. Pleines d'aplomb, galvanisées par une confiance aveugle, elles auront en effet tendance à penser qu'elles détiennent la vérité et que ce sont les autres qui s'informent mal. La lutte contre la désinformation n'est décidément pas une mince affaire.