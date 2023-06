Les colibris ont-ils un problème d'alcool?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New Atlas

S'il vous arrive un jour de croiser un colibri en train de tituber, est-il possible que ce soit à cause d'une alcoolémie trop élevée? New Atlas explique en tout cas que selon les travaux récents d'un biologiste américain, cette catégorie d'oiseaux est susceptible d'avoir un coup dans le nez, et par conséquent du plomb dans l'aile.

Les responsables, indique ce scientifique nommé Robert Dudley, sont les fleurs que croise sur son chemin le colibri d'Anna, espèce appartenant à la famille des oiseaux-mouches, qui se nourrit essentiellement de nectar et d'eau sucrée. Son métabolisme très exigeant le pousse à en faire une haute consommation, puisqu'il en ingurgite chaque jour une quantité équivalant à 80% de sa masse corporelle.

Basé à l'université de Berkeley, en Californie, Robert Dudley a établi que les fleurs les plus prisées par ces colibris produisent des levures et des bactéries, qui par un effet de fermentation transforment leur sucre en alcool. Les concentrations ont beau rester extrêmement basses, les quantités importantes absorbées par les oiseaux finissent par avoir raison de leur sobriété.

Il faut dire que cette espèce d'oiseau-mouche ne se nourrit quasiment que de ce nectar sucré, ce qu'elle complète simplement grâce à une consommation de petits insectes –elle les dérobe sur les toiles d'araignées pour obtenir les protéines dont elle a besoin.

Ébriété modérée

Pour pouvoir quantifier l'état d'ébriété des colibris, le biologiste a organisé la consommation de plusieurs d'entre eux en leur faisant absorber des eaux sucrées différemment concentrées en alcool, en respectant les quantités présentes dans la nature –pas question de saouler ces oiseaux pour s'amuser.

«C'est la première fois que l'on prouve que des oiseaux consomment de l'éthanol dans la “nature”», affirme Robert Dudley, qui a publié un article sur le sujet dans la revue scientifique Royal Society Open Science. «J'emploie cette phrase avec prudence car c'est une expérience réalisée en laboratoire, mais le lien avec les fleurs naturelles est évident. Cela montre que les oiseaux consommateurs de nectars, comme les autres animaux frugivores, sont tous potentiellement exposés à l'éthanol dans le cadre de leur régime.»

En revanche, les probabilités de tomber sur un colibri suffisamment éméché pour avoir un comportement rigolo sont proches de zéro. Le métabolisme du colibri d'Anna étant en surrégime constant, il n'est pas censé accumuler l'éthanol absorbé, et le rejette de façon permanente, ce qui lui évite bien des tourments et des gueules de bois.