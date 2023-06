Chez les adolescentes, les troubles alimentaires et l'automutilation ont explosé depuis la pandémie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Déjà durant les périodes de confinement lié à la pandémie de Covid-19, l'augmentation du mal-être adolescent avait été rapidement avérée. Une étude publiée en 2021 estimait ainsi qu'au niveau mondial, la prévalence de dépression et d'anxiété chez les enfants et les ados avait doublé depuis le début de la crise sanitaire. D'autres recherches faisaient état d'une augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital et de consultations aux urgences pour des actes d'automutilation et des symptômes de troubles alimentaires (anorexie, boulimie, etc.) chez les jeunes filles.

Une nouvelle étude, menée conjointement par l'Université de Manchester, l'Université de Keele, l'Université d'Exeter et la McPin Foundation (une organisation caritative de recherche sur la santé mentale), apporte dans The Conversation des conclusions plus précises.

Pour mettre en lumière l'effet de la pandémie sur ces troubles, les scientifiques se sont appuyés sur une base comportant les données de 9 millions de patients âgés de 10 à 24 ans et vivant au Royaume-Uni, recensées sur les dix dernières années avant 2020. Ils ont ensuite modélisé les taux de troubles alimentaires et d'automutilation en fonction des tendances antérieures à la pandémie, afin de les comparer aux taux observés entre mars 2020 et mars 2022.

Des inégalités sociales et genrées

«Au cours des deux années qui ont suivi le début de la pandémie, nous avons constaté que les diagnostics de troubles de l'alimentation étaient 42% plus élevés que prévu chez les filles âgées de 13 à 16 ans, et 32% plus élevés chez les filles âgées de 17 à 19 ans», rapportent les chercheurs. Pour les autres classes d'âge des filles, et chez les garçons, la différence entre l'incidence observée et l'incidence attendue reste minime. C'est donc bien chez les adolescentes que ces taux ont explosé.

Avant la crise du Covid, on remarquait déjà que les jeunes filles issues de milieux favorisés étaient plus exposées aux troubles alimentaires que celles issues de milieux défavorisés. Cette différence socio-économique s'est accentuée depuis le début de la pandémie: entre mars 2020 et mars 2022, les adolescentes socialement privilégiées ont été 52% fois plus nombreuses à être diagnostiquées par rapport à la tendance modélisée, contre 22% chez les adolescentes moins privilégiées.

Les scientifiques prennent toutefois des précautions face à ces chiffres, en rappelant que les individus des milieux défavorisés ont moins accès à certains services de santé (et plus spécifiquement psychiatriques), et n'obtiennent donc pas toujours de diagnostic.

Pour les taux d'automutilation en revanche, c'est l'inverse: entre mars 2020 et mars 2022, l'incidence chez les jeunes filles défavorisées a été 31% plus élevée que prévu, alors qu'il n'y avait pas de différence significative entre l'incidence observée sur cette période et l'incidence prévue par la modélisation chez les adolescentes davantage favorisées.

Pour expliquer leurs résultats, les chercheurs évoquent une multiplicité de facteurs. D'abord, «il convient de noter que la santé mentale des jeunes s'était déjà détériorée avant la pandémie au Royaume-Uni, bien que ce soit à un rythme moins soutenu». Concernant les filles, il apparaît qu'elles ont été plus vulnérables à l'isolement social, ce qui a accru l'importance –et donc l'influence– des réseaux sociaux dans leur vie –et donc sur leur état psychique. Les adolescentes ont notamment pu se retrouver confrontées aux standards de beauté prônés par les influenceurs, dans un contexte de prise de conscience des problèmes de santé mentale: un mauvais cocktail pour la tête et l'assiette.