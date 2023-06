Quels souvenirs les enfants gardent-ils de leurs vacances?

Temps de lecture: 4 min

Découvrir un nouveau pays, goûter des mets exotiques, explorer des contrées sauvages: autant d'expériences que de nombreux parents globe-trotteurs aimeraient partager avec leur progéniture. Mais quels souvenirs conserveront-ils de ces périples? Aussi tentant soit-il de les initier dès le plus jeune âge aux pérégrinations à travers le monde, la démarche est parfois vaine.

Avant un certain âge, les enfants n'ont pas de souvenirs précis des événements vécus. «La mémoire autobiographique, c'est-à-dire la mémoire constituée d'images, de souvenirs, et dont on peut se raconter quelque chose, n'apparaît qu'avec le langage, donc pas avant 3 ans, indique Laetitia Bluteau, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Les nourrissons ou les très jeunes enfants ont en fait une mémoire implicite, sensorielle. Ce ne sont pas des souvenirs à proprement parler mais des sensations expérimentées par le petit. On est dans d'autres registres que la mémoire des vacances.»

La manière dont les parents s'occupent de lui ou encore comment il se sent: ce sont ces interactions que le jeune enfant va emmagasiner émotionnellement. Aucune image, aucune odeur, aucun souvenir ne demeure à cet âge-là, excepté les événements traumatiques.

«Des petits souvenirs mais très parcellaires, comme un flash»

S'ils n'en gardent pas des souvenirs concrets, les tout-petits peuvent en revanche vivre une mauvaise expérience lors de grands voyages. «Ça va surtout générer du stress: de longues heures d'attente à l'aéroport, un long trajet, un décalage horaire et beaucoup de fatigue, avertit Laetitia Bluteau. Les jeunes enfants ont plutôt besoin de stabilité, de repères stables, de routines.»

Au-delà de ces bouleversements physiques, quelques réminiscences peuvent parfois résister à l'amnésie infantile et subsister à l'âge adulte. «Il peut y avoir des petits souvenirs mais très parcellaires, comme un flash, tempère la spécialiste. Ça peut être l'image d'une poussette dans une rue où il y avait des orangers ou des arbres que l'on ne voit pas en France, par exemple. Mais l'enfant ne se souviendra pas du contexte dans lequel il s'insère, ce sont les parents qui créent le récit derrière.»

Une sensation expérimentée par Mélina, 29 ans. Si elle ne se rappelle rien de son premier voyage en Grèce alors qu'elle n'avait que 2 mois, elle se remémore une image en particulier lors d'un séjour dans le même pays quelques années plus tard: «J'ai quelques souvenirs un peu précis de ces vacances. On avait mangé une glace puis on était allés dans un magasin d'icônes où l'artiste peignait sur des bouts d'écorce d'arbre, je trouvais ça trop beau! C'est ma mère qui m'a ensuite expliqué que ce souvenir datait de mes 3 ans et que c'était sur l'île de Lesbos, je n'aurais pas pu recontextualiser seule.»

La floraison des souvenirs

Plus le langage se développe, plus l'enfant commence à nommer le monde qui l'entoure et à étoffer sa mémoire autobiographique. Les expériences de vacances deviennent ainsi plus enrichissantes, avec une réelle interaction avec l'environnement et une construction progressive de souvenirs. «Plus l'enfant grandit, plus il peut se raconter un discours cohérent, dès l'âge de 7 ou 8 ans, développe Laetitia Bluteau. Le voyage devient une expérience autour de l'altérité et une expérience sensorielle avec l'ouverture sur d'autres types de climat, d'autres types de goûts, etc. Et les souvenirs s'en inspirent.»

Lucie se remémore ses premiers souvenirs de vacances dans le sud de la France alors qu'elle n'avait que 5 ans. «Je me rappelle un jour où ma mère m'avait réveillée pour me faire voir un écureuil dans l'arbre devant notre chambre!» Plus tard, lorsqu'elle voyage pour la première fois à l'étranger avec sa famille, ce sont également des images très marquantes et sensorielles qu'elle conserve: «J'avais 7 ans et nous étions partis en Égypte pour faire de la plongée. Je me rappelle la sensation des méduses qui nous touchaient dans l'eau, toutes gluantes. Il y aussi une excursion qui m'a marquée: d'abord, je me souviens des odeurs de parfum. Ensuite, d'un magasin où le vendeur m'avait fait toucher du papyrus pour me montrer qu'il ne se froissait pas. J'avais aussi vu des rats sur une façade d'immeuble, ça m'avait choquée!»

Ces bribes de mémoire, que Lucie appelle des flashbacks, racontent des histoires et génèrent un récit de ses vacances. Contrairement aux enfants plus jeunes, elle construit elle-même cette narration à l'aide de l'expérience dont elle a le souvenir. «Je pense que tous les souvenirs que l'on a, c'est ceux qui nous ont provoqué des émotions fortes, juge-t-elle. L'écureuil par exemple, c'était la première fois que j'en voyais un. Les rats, pareil, ça m'a sidérée donc je m'en souviens.»

Comment stimuler la mémoire des vacances?

Pour éviter une expérience négative, la psychologue conseille d'embarquer ses enfants en voyage au plus tôt à 5 ou 6 ans, afin qu'ils puissent profiter pleinement des vacances, des visites et des découvertes. Quant à créer des souvenirs de cette expérience chez ses bambins, c'est tout un art d'après Laetitia Bluteau.

«Tenir un carnet de voyage écrit par les parents ou collectif à la famille, c'est une super idée, ça peut faire partie d'un rituel au fil du voyage. L'enfant peut raconter sa journée sous forme de dessin, de poème ou de récit. Dans la même idée, on peut prendre des photos de l'enfant ou de toute la famille dans différentes situations au cours du périple, pour qu'il puisse les voir plus tard et créer des souvenirs.» Selon elle, l'important reste le récit de ces vacances, même de retour sur son lieu d'habitation à l'année. Il s'agit alors d'en discuter, de revenir sur les souvenirs communs et même de fabriquer un album photo.

Certains souvenirs de vacances sont également fabriqués (ou complétés) par les enfants à l'aide des témoignages de leurs proches. De «faux souvenirs» que la psychothérapeute juge fondamentaux dans le développement des bambins. «Ce n'est pas grave de constituer des souvenirs avec ce que les autres racontent. On ne peut pas se souvenir de tout, surtout à des âges très précoces! Les parents sont là pour maintenir la cohérence du vécu de l'enfant et lui permettre de se sentir exister depuis longtemps.» Vrais ou faux souvenirs, l'important reste donc de garder une trace de ces voyages de vacances.