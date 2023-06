Vous souffrez de rapports sexuels douloureux? Vous êtes loin d'être seul·e

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ABC

Pour un certain nombre de personnes, les relations sexuelles sont des expériences douloureuses. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi. Il se peut que celles-ci soient atteintes de dyspareunie, qui se traduit par des douleurs pendant les rapports. Cela touche environ 20% des femmes et 2% des hommes, rapporte le diffuseur public australien ABC, qui consacre un long article à ces symptômes.

Les professionnels de santé indiquent que cette affection peut être traitée, mais que la stigmatisation autour du sexe empêche les gens de demander de l'aide. «Cela a un énorme impact sur l'estime de soi, déplore la Dre Anita Elias, à la tête de la Monash Health's Sexual Medicine and Therapy Clinic. J'ai vu beaucoup de personnes dont les relations se sont brisées à cause de ça. Il y des lacunes, non seulement sur la connaissance du sujet, mais aussi sur la volonté des professionnels de santé et des patients de parler des problèmes sexuels.»

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

De multiples facteurs

Tout d'abord, qu'est-ce qui cause la dyspareunie? En réalité, il ne s'agit pas d'un seul phénomène isolé, mais d'un terme qui regroupe de manière générale la douleur pendant les rapports sexuels. Un taux d'œstrogènes faible, par exemple, peut entraîner une sécheresse vaginale, qui à son tour peut mener vers la dyspareunie. Des affections cutanées sont également sources de douleur pendant les rapports. De manière générale, il existe beaucoup de facteurs qui influencent les rapports sexuels, note l'ABC.

Il faut aussi différencier deux types de douleurs: la superficielle (avoir mal lors d'une tentative de pénétration) et la profonde (qui se produit au fond du vagin ou dans le bassin). La première peut être causée par des affections cutanées, des infections ou encore une mycose vaginale, tandis que la seconde résulte de conditions médicales comme l'endométriose, les kystes ovariens ou les opérations chirurgicales.

Selon une étude nationale australienne, l'Australian Study of Health and Relationships, les femmes âgées entre 16 et 19 ans sont celles qui signalent le plus de douleurs physiques pendant les rapports sexuels (27,8%), suivies par celles âgées entre 20 et 29 ans (21,4%).

Vulvodynie et vaginisme

Selon Anita Elias, il est important que les femmes soient au courant de l'existence de deux affections, souvent négligées, à savoir la vulvodynie et le vaginisme. La première est un syndrome complexe qui dure au moins trois mois et qui est caractérisé par des sensations de brûlures et d'inconfort au niveau de la vulve. Il est estimé qu'environ 15% des femmes souffriront à un moment donné de leur vie de vulvodynie. Dans 40% des cas, les symptômes disparaissent spontanément.

Le vaginisme, quant à lui, se produit lorsque les muscles du plancher pelvien se contractent et se resserrent involontairement comme mécanisme de protection. 1 à 6% des femmes seraient touchées, mais les chercheurs pensent que le nombre réel est plus élevé, dû à la stigmatisation qui persiste autour du sexe.

Pour traiter les douleurs durant les rapports sexuels, la première étape est d'en parler avec un médecin qui sera en mesure d'identifier les causes de la dyspareunie. «C'est comme tout autre problème. Si vous avez un mal de dos, il n'y a aucun souci à aller voir le docteur et de dire: “J'ai mal au dos”», compare Anita Elias. Si les symptômes ne sont pas forcément rares, il est donc important de ne pas les ignorer, souligne l'ABC.