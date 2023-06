Avant James Cameron, «Titanic» était un film de propagande nazie

Temps de lecture: 3 min

Avant Jack et Rose, il y avait Hans et Sybille. Plus d'un demi-siècle sépare l'ovni cinématographique de James Cameron du film allemand éponyme. En 1940, le ministre de la propagande du Troisième Reich, Joseph Goebbels, en sponsorise la réalisation.

À peine trente ans se sont écoulés depuis le naufrage fatidique en avril 1912, mais la fiction s'est déjà emparée d'un thème suffisamment malléable pour servir toutes les intrigues. Revisitée à la sauce nazie, l'odyssée du Titanic deviendra, selon le souhait de Joseph Goebbels, un manifeste anticapitaliste.

Naissance d'un blockbuster

Le régime a déployé les grands moyens: 4 millions de reichsmarks sont injectés dans la production du film, soit près de 15 millions de dollars aujourd'hui (l'équivalent du budget du Discours d'un roi). Sa réalisation est initialement confiée à Herbert Selpin, spécialiste des tournages de propagande, mais le metteur en scène se fait rapidement remarquer pour des propos antipatriotiques. Arrêté le 31 juillet 1942, Selpin est retrouvé «suicidé» dans sa cellule le lendemain. Il sera remplacé sur le plateau par Werner Klingler, réalisateur tellement discret qu'il ne sera pas crédité au générique.

Le scénario est quant à lui inspiré du best-seller de l'auteur autrichien Josef Pelz von Felinau, Titanic, Die Tragödie eines Ozeanriesen («Titanic, la tragédie d'un paquebot transatlantique»), publié en 1936. Même si la caution historique du film semble respectée, plusieurs erreurs et faux témoignages parasitent, à l'époque, la compréhension du naufrage. Le préfacier du livre a même prétendu s'être trouvé à bord du Titanic, jouant sur la similarité entre son nom (Max-Dittmar Pittman) et celui d'un officier britannique (Herbert Pitman) pour garantir sa crédibilité...

Finalement annoté par Joseph Goebbels en personne, le scénario s'éloigne copieusement de la réalité historique pour servir de véhicule de propagande au régime, présentant des situations et des personnages caricaturaux avec la subtilité d'une pelle mécanique.

La faute au grand capital?

L'intrigue du film repose sur les dangers auxquels Joseph Bruce Ismay, authentique patron de la White Star Line –la compagnie qui a construit et exploité le Titanic–, expose ses passagers, afin de remporter le prestigieux Ruban bleu, un trophée récompensant la traversée transatlantique la plus rapide.

Afin de décupler la valeur de son entreprise, Joseph Bruce Ismay pousse les machines du paquebot au maximum, négligeant les avertissements d'un officier allemand galonné (interprété par Hans Nielsen) et de son épouse (Sybille Schmitz). L'irréparable se produit lorsque le navire heurte un morceau de glace à la dérive... Dès lors, le héros va faire tout son possible pour traduire Joseph Bruce Ismay devant la justice et secourir un maximum de passagers.

Le message est clair: le film allemand jette le blâme sur l'irresponsabilité et la cupidité des propriétaires britanniques. Un carton de texte clôt le film: «Les morts de 1.500 personnes restent impunies... Une condamnation éternelle de la quête du profit de la Grande-Bretagne.» En réalité, même si la presse de l'époque l'a crucifié comme responsable de la tragédie, Joseph Bruce Ismay a été disculpé par les tribunaux new-yorkais. Il meurt en 1937 dans l'indifférence générale.

«Titanic» touche le fond

Pour en venir à bout, il aura fallu trois ans d'une réalisation en pointillés, hachée par les contraintes du conflit et les déboires des figurants. Recrutés parmi la Kriegsmarine (marine de guerre) du Troisième Reich, ils s'alcoolisent dès que la caméra ne tourne plus. Finalement, en 1943, Titanic est prêt à envahir les salles obscures.

Seulement voilà: le contexte est bien différent de celui qui avait vu Joseph Goebbels donner son feu vert à la production. En 1940, l'Allemagne nazie occupait la France, tenait les Britanniques en joue et contraignait les Américains à la neutralité. Trois ans plus tard, l'optimisme a changé de camp: l'Allemagne croule sous un tapis de bombes, les Alliés préparent la reconquête de l'Europe et l'ogre soviétique montre les crocs à l'est.

Malgré ses ambitions colossales, l'adaptation ne sera jamais diffusée en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ministre de la propagande a fini par craindre qu'un film catastrophe ne sape le moral de la population, déjà bien entamé par les privations et les rumeurs d'une défaite qui prend chaque jour plus d'épaisseur. Par ailleurs, le film pourrait être perçu comme une métaphore de la chute anticipée du Reich, avec un pilote fou placé aux commandes sans se soucier des conséquences de ses actes...

Titanic est tout de même présenté à Paris en novembre 1943 (et bien reçu, dit-on, par la critique), ainsi qu'en République tchèque, en Grèce, en Espagne, en Finlande, en Suisse et en Belgique. Il sera diffusé pour la première fois en Allemagne dans les années 1950, et connaîtra une petite célébrité après-guerre en RDA, ainsi que dans les pays du bloc soviétique, où le propos anticapitaliste restera pertinent.

Ironiquement, le paquebot allemand qui avait servi de décor au film, le Cap Arcona, finit par subir le même destin que son homologue. Coulé par l'aviation britannique, alors qu'il transporte des milliers de prisonniers déportés sur la mer Baltique, il sombre dans la baie de Lübeck le 3 mai 1945, emportant avec lui environ 5.250 personnes. Un bilan trois fois plus important que celui du Titanic (environ 1.500 des 2.200 passagers sont morts). Coupez!