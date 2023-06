Manger ces aliments d'une mauvaise façon peut endommager vos dents

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Vous avez envie d'un petit en-cas, et ne voulant pas vous jeter sur les sucreries, vous décidez de croquer vigoureusement dans une pomme. Voilà qui ne devrait pas endommager vos dents, vous dites-vous. Pourtant, si ce fruit n'est pas mauvais pour la santé, la façon dont on le mange peut impacter notre cavité buccale, avertit le HuffPost.

«Il y a des façons populaires de manger certains aliments qui mettent une pression excessive sur vos dents, explique la Dre Cheryline Pezzullo, professeure adjointe de clinique et directrice des programmes communautaires au NYU College of Dentistry. Au fil du temps, ces méthodes peuvent affaiblir votre émail, [...] et augmenter le risque d'urgences dentaires.» Le HuffPost livre donc ses conseils pour éviter d'endommager votre précieuse dentition.

Fruits acides et légumes crus

L'exemple le plus courant est la pomme. Croquer avec force dedans peut provoquer une tension sur les dents et détériorer l'émail. La solution est alors toute simple. «En coupant une pomme en quartiers, vous pouvez pousser ce fruit directement vers vos dents du fond, qui sont spécifiquement faites pour broyer, écraser et déchirer les aliments», signale la Dre Lauren Becker, dentiste à New York.

D'autres nourritures saines, comme les agrumes, risquent d'attaquer vos dents. Le citron, l'orange ou encore le pamplemousse peuvent éroder l'émail des dents par leur acidité. Le HuffPost recommande de «turbo-mâcher» et d'avaler rapidement ces fruits pour minimiser les effets sur votre dentition. Cheryline Pezzullo suggère également de se rincer la bouche avec de l'eau pour neutraliser l'acidité.

Les légumes, notamment crus, ne sont pas en manque. Les carottes ou les brocolis non cuits peuvent nécessiter une mastication excessive, ce qui risque d'entraîner de toutes petites fissures sur des dents déjà vulnérables. «Essayez de couper les légumes crus en petits morceaux ou de les cuire légèrement à la vapeur afin de les rendre plus facile à mâcher», conseille Cheryline Pezzullo.

Dans la catégorie sucrée, faites attention lorsque vous buvez un smoothie. «Les graines ou les baies peuvent s'incruster entre les dents et sous les gencives, entraînant des douleurs et éventuellement des caries», observe la Dre Elizabeth Cranford Robinson, dentiste à Rock Hill, en Caroline du Sud. Pour minimiser le contact, buvez cette boisson avec une paille et rincez-vous la bouche avec de l'eau après la dégustation.

L'eau, votre meilleur amie

D'autres types d'aliments sont à surveiller directement après les avoir mangés, signale le HuffPost. Heureusement, bien souvent, il suffit d'un verre d'eau pour éliminer les morceaux qui peuvent endommager vos dents. Les pommes de terre, par exemple, risquent de coller et de faire se développer des caries. La sauce tomate, elle, présente également une certaine acidité, et peut s'attacher à votre dentition avec des pâtes riches en amidon. Rien d'insurmontable cependant pour un bon brossage de dents après le repas.

Les fruits secs comportent aussi leur lot de risques. Plus ils restent collés dans votre bouche, plus vos bactéries peuvent se nourrir du sucre qui y est présent et produire des acides nocifs. «Cela peut éroder la surface dure de l'émail et, à terme, provoquer des caries», rappelle Elizabeth Cranford Robinson. Un rinçage en règle avec de l'eau devrait résoudre le problème.