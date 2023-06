La face obscure des chansons Disney

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Mille fois, vous avez siffloté sans réfléchir un petit «il en faut peu pour être heureux», ou bien hurlé à la mort un grand «libérééééée, délivrééééééée». Cela fait aujourd'hui 100 ans que les chansons Disney parviennent, à chaque nouveau film, à s'ancrer durablement en nous, au point d'être érigées en monuments indéboulonnables.

Indéboulonnables, vraiment ? Une journaliste de la BBC est allée vérifier ça de plus près. Car derrière chaque chanson, on trouve une écriture, des chanteurs et un contexte historique bien singuliers. À l'heure des reprises cinématographiques, telles que La Petite Sirène sorti en mai 2023, les nouveaux réalisateurs n'hésitent pas à réadapter les chansons en prenant en considération les évolutions sociales.

La BBC lève le voile sur une petite dizaine de chansons, dont voici une sélection.

Un siècle de préjugés en chanson

Sorti en 1947, Blanche-Neige est le premier-long métrage d'animation de l'histoire. Il crée l'archétype de la princesse Disney, dont le destin se résume bien à la ballade iconique «Un jour mon prince viendra». Si la chanson scelle l'attachement du public dans les années 1940, il enferme également sa chanteuse, Adriana Caselotti, dans le rôle: il semblerait en effet que Disney lui ait interdit de jouer ailleurs. Maigre consolation: la voix de Blanche-Neige a été sacrée «légende Disney» en 1994, à l'âge de 77 ans.

Entre-temps, la chanson a évolué. Le jazz s'en est emparé et elle s'est vue reprise dans différents contextes du siècle. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle a notamment été interprétée dans le camp de concentration de Theresienstadt, par un collectif connu sous le nom de «Ghetto Swingers». Plus tard, elle a été reprise par des légendes du jazz, dont Miles Davis, qui lui donne le nom de son album de 1961.

Jusqu'aux années 1990, les stéréotypes racistes ont été un ingrédient phare des comédies. Disney n'en a pas manqué: que ce soit dans La Belle et le clochard, qui diabolise la sournoiserie de deux chats siamois, ou dans Les Aristochats qui, dans sa scène jazz culte, fait jouer du piano avec des baguettes au chat siamois…

Alors, quand Aladdin sort en 1992, le fantasme orientaliste exprimé dans la chanson «Nuit d'Arabie» suscite des protestations de la part des groupes de lutte contre la discrimination. «La chanson calomnie un peuple entier», écrivait le professeur Jack G. Shaheen dans le Los Angeles Times. Après la sortie du film, Disney a donc modifié deux répliques: «Là où ils vous coupent l'oreille / S'ils n'aiment pas votre visage». La chute douteuse, en revanche, reste: «C'est chaotique, mais bon, c'est chez nous».

Les thèmes des chansons Disney ont aussi connu une évolution. La chanson «Je voudrais un bonhomme de neige», par exemple, a failli être considérée comme trop sombre pour La Reine des neiges. En réalité, la pertinence des chansons et de la narration a permis d'aborder la question du deuil et des problèmes de famille avec subtilité. «Chaque génération découvre de nouveaux aspects de l'expérience humaine», confiait l'autrice Kristen Anderson-Lopez. Pour elle, qui a étudié tant la psychologie que le théâtre, ces chansons puissantes découlent des enseignements en psychologie postérieurs aux années 1990.

Conscient de sa diffusion mondiale, Disney sait aujourd'hui traduire, mais aussi adapter chacune de ses chansons à succès aux différentes cultures, tout en suivant l'évolution des mentalités. Le titre «Ne parlons pas de Bruno», titre phare du long-métrage Encanto, a par exemple été traduit en vingt-et-une langues, et propose un doublage séparé pour le portugais brésilien et européen.