D'«Orange mécanique» à «Tintin», une histoire (bien réelle) des thérapies aversives

Temps de lecture: 6 min

En 1971, Orange mécanique fait scandale. En plongeant le spectateur dans l'univers de ce qu'il décrit comme «une jeunesse insatisfaite, dans l'incapacité de créer, qui éprouve le besoin de détruire», Stanley Kubrick obtient son plus grand succès public. Le film défraie la chronique par sa violence. Par crainte des effets de mimétisme, il finit par être retiré des écrans en Angleterre, où il sera interdit de projection pendant vingt-sept ans. En France, Orange mécanique ne sera diffusé pour la première fois à la télévision qu'en 1999.

Aujourd'hui banalisées, les scènes de violence ont donné une indélébile odeur de soufre au film, qui est devenu culte. Mais ce scandale a occulté l'objectif premier du livre d'Anthony Burgess (1962) adapté presque à la lettre par Kubrick: dénoncer les thérapies aversives et la possibilité d'une psychologie comportementaliste instituée en politique d'État.

Personnage principal du film, le jeune Alex est un délinquant, amateur de Beethoven et d'ultra-violence. Violeur et meurtrier, il se voit proposer en prison une thérapie par déconditionnement –le programme Ludovico– grâce à laquelle les politiques espèrent réduire la délinquance. Des projections d'images violentes et sexuelles sont alors associées à un traitement engendrant nausées et dégoûts. Le voilà incapable de la moindre violence: il s'est transformé en un robot eunuque, doux comme un agneau. C'est alors la société qui se déchaîne contre lui…

Le titre dénonce cette façon de penser l'être humain comme un être mécanique dont on peut modifier le comportement à volonté. Le livre et le film sont des réquisitoires contre ces techniques de conditionnement utilisant la douleur, les chocs électriques ou les médicaments émétiques –ce qui signifie qu'ils provoquent des vomissements. Or ces thérapies ont été pratiquées, notamment en France, jusque dans les années 1990.

Conditionnement pavlovien

Dans les années 1960, les thérapies aversives séduisaient certains médecins et psychologues –ceux-ci restant minoritaires– à partir d'une simple idée: puisqu'un comportement peut être acquis, il peut aussi être modifié et abandonné.

Au départ, il y a les travaux de Pavlov sur le réflexe conditionné. Son fameux chien finit par saliver au seul son de la cloche, ce bruit ayant auparavant été associé à de la nourriture. Prenant son relais, le psychologue comportementaliste Burrhus Frederic Skinner estime que l'on peut utiliser un «conditionnement opérant» pour réapprendre des comportements plus adaptés à des individus.

On parle alors de renforcement positif (la nourriture, comme pour le chien de Pavlov) ou négatif (comme la douleur ou le dégoût). Les domaines d'action semblent alors vastes, tant en psychiatrie que dans le champ des addictions.

À ce moment se développe ce grand courant de la psychologie que l'on connaîtra plus tard sous le nom de thérapies cognitivo-comportementales (TCC). S'opposant à la psychanalyse –elles ne vont pas chercher les causes, mais agir sur les symptômes–, elles sont reconnues aujourd'hui pour leur efficacité remarquable contre bien des pathologies, comme par exemple les phobies.

Électricité et médicaments émétiques

Mais les thérapies aversives en sont la face sombre. Elles visent à modifier les comportements par un conditionnement négatif associant un stimulus et un ressenti désagréable. En Russie dès les années 1920, on commence à utiliser des chocs électriques pour traiter l'alcoolisme. Le but: reconditionner les patients pour les dégoûter de la boisson. On fait ingurgiter de l'alcool au patient, chaque gorgée étant associée à un coup d'électricité. Par la suite, ayant considéré que l'électricité ne faisait pas ses preuves, on utilisera plutôt des produits émétiques.

L'apomorphine est alors utilisée dans le cadre d'addiction à l'alcool, aux opiacés, mais aussi pour «traiter» l'homosexualité.

Dans Orange mécanique, les médecins forcent Alex à ouvrir les yeux pour regarder des films violents et les associer à des sensations nauséeuses induites par les produits injectés. Cette pratique porte un nom, la cure de dégoût, et va être mise en œuvre jusqu'à tardivement en addictologie.

Dans les années 1950, on injecte de l'apomorphine –aujourd'hui un médicament utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson– pour ses vertus émétiques. L'écrivain de la Beat Génération William S. Burroughs racontera avoir pu se sevrer de la morphine par ce biais, et en fera l'éloge dans plusieurs textes, Apo-33 (1965) et dans Le Festin nu (1967). L'apomorphine est alors utilisée dans le cadre d'addiction à l'alcool, aux opiacés, mais aussi pour «traiter» l'homosexualité: on présente aux hommes des photos d'hommes nus, tout en induisant chez eux un réflexe nauséeux.

La méthode Tournesol

Puis ce sera l'arrivée d'un médicament utilisé encore aujourd'hui, le disulfirame. Cette molécule bloque une hormone empêchant la dégradation de l'éthanol, qui s'accumule alors sous forme d'aldéhyde déshydrogénase, provoquant nausées et reflux, mais aussi des troubles tensionnels.

Tournesol détourne Haddock de son appétence pour l'alcool en lui faisant prendre à son insu une molécule qui s'apparente à du disulfirame.

«On faisait prendre le comprimé aux patients, on préparait les seaux et on leur disait de boire de l'alcool, typiquement le vin de l'hôpital.» Le Dr Jean-Claude Girod, psychiatre à Dijon, se souvient avoir pratiqué des cures de dégoût jusque dans les années 1980. Elles entraînent des crises de vomissement censées dégoûter le patient de boire. «C'était vraiment quand on ne savait plus quoi faire. Mais il y avait des risques, notamment cardio-vasculaires, chez ces patients qui étaient souvent des alcoolo-tabagiques chroniques.»

C'est ce qui est représenté dans Tintin et les Picaros. Dans cet album paru en 1976, Tournesol détourne le capitaine Haddock de son appétence pour l'alcool en lui faisant prendre à son insu une molécule qui s'apparente à du disulfirame. Il permettra ainsi aux Picaros du Général Alcazar de se sevrer de leur alcoolisme et de prendre le pouvoir. Mais la technique du professeur Tournesol –qui ne recherche pas l'adhésion du malade– laisse à désirer, tant du point de vue éthique que sur le plan de l'efficacité à long terme…

«Guérir» l'homosexualité

En 2021 en France, les thérapie aversives ont refait surface dans l'actualité lors de l'interdiction des thérapies de conversion, qui visent à modifier la sexualité (de homo ou bi à hétéro). La France suit alors une dynamique européenne initiée par Malte en 2016, et prolongée par l'Allemagne, l'Albanie, l'Islande, la Grèce ou encore l'Espagne.

Les thérapie aversives font partie des modalités qui ont été utilisées dans les thérapies de conversion. En témoigne Peter Price, cet homosexuel anglais qui raconte la thérapie subie en 1964 alors qu'il était âgé de 18 ans: il dut écouter des récits d'actes sexuels et regarder des photos d'hommes en maillot de bain, tout en subissant des injections provoquant diarrhées et vomissements.

«J'étais allongé dans mes excréments, c'était éprouvant», se souvient-il. «L'idée, c'est de provoquer un sentiment de répulsion quand vous pensez à un autre homme.» Peter Price s'échappe de l'hôpital au moment où le psychiatre s'apprêtait à continuer la thérapie aversive avec de l'électricité. D'autres cas sont recensés en France, comme cette cure de dégoût forcée de deux jeunes homosexuels (dont un mineur), à base de fortes doses de mescaline et de LSD à l'hôpital de Rouffach, près de Mulhouse, en 1960.

De nombreuses critiques

Pratiquées que par une minorité, les thérapies aversives sont condamnées quasiment dès le début, non seulement sur le plan éthique, mais aussi parce que leur efficacité n'est pas prouvée. Ainsi, dès les années 1970, de nombreuses critiques se font entendre, notamment chez les comportementalistes.

Il persiste pourtant en addictologie des conditionnements négatifs, comme dans le traitement du tabagisme par l'hypnose.

Skinner et le Dr Cottraux, l'un des pionniers des TCC en France, s'en distancient: ils les considèrent comme inefficaces et jetant le discrédit sur l'ensemble des thérapies comportementalistes. «La récompense est le seul mode de renforcement acceptable dans le réapprentissage de conduites conformes», dit alors Skinner.

«Dans les années 1980 et 1990, la psychiatrie positive a pris le pas; l'un de ses principes était de ne pas faire de mal aux patients», explique le Dr Jean-Claude Girod, psychiatre. «L'efficacité contre l'alcoolisme était de toute façon limitée et il y avait de nombreuses rechutes. Souvent, le profil de ces patients était le même: des alcooliques de longue date, très désocialisés. On se disait qu'il n'y avait plus rien à perdre, mais il manquait une démarche sociale associée.»

Et aujourd'hui?

Dernier vestige des thérapies aversives, le disulfirame est encore utilisé en France, mais nécessite l'accord du patient et les explications claires du médecin. Il est utilisé à but dissuasif uniquement: une fois sevrés, les patients le prennent tous les jours pour ne pas être tentés de boire, mais sans qu'y soit associé le conditionnement négatif de la cure de dégoût. Il persiste pourtant en addictologie des conditionnements négatifs, comme dans le traitement du tabagisme par l'hypnose, où l'on peut associer des images négatives au tabac pour dégoûter le patient de fumer.

Un article scientifique américain rappelait d'ailleurs qu'environ 36% des Japonais, Coréens et Chinois présentent génétiquement une intolérance à l'alcool. Celle-ci est due à l'inactivation d'une hormone, par un principe équivalent à l'action du disulfirame. Parmi ces individus, les alcooliques sont rares.

«Cette particularité génétique peut offrir une protection considérable contre le développement de la dépendance alcoolique, même si contrairement à ce qu'on pensait, elle n'est pas complète», soulignent les auteurs, rappelant que le disulfirame a sa place dans la prise en charge de patients souffrant de la dépendance à l'alcool, mais en complément d'une psychothérapie et d'un accompagnement social.