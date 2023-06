Le peuple arménien et Missak Manouchian: face aux nazis, la fureur de survivre

Temps de lecture: 6 min

Le 21 février 2024, soit quatre-vingts ans après son exécution au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine), en même temps que vingt-et-un autres membres de son groupe de combat au sein de la Résistance intérieure française, l'Arménien Missak Manouchian franchira les portes du temple de la République.

La panthéonisation de l'emblématique résistant étranger célébrera un modèle d'intégration: celle d'un héros né en terre étrangère et mort fusillé pour la France. Au-delà de cette lecture franco-française, ce geste apporte une lumière vive sur l'engagement viscéral du peuple arménien pendant la Seconde Guerre mondiale contre les forces fascistes.

Un «contingent très important» d'Arméniens dans la Résistance

Véritable terre d'asile pendant l'entre-deux-guerres, la France a attiré de nombreux opposants politiques ou victimes d'antisémitisme. Des Italiens fuyant le fascisme ou des républicains espagnols en rupture de ban avec leur pays franquiste. Ces étrangers étaient surreprésentés dans la Résistance. L'ardeur de leur engagement s'explique d'abord par une reconnaissance pour leur pays d'accueil, dont ils se sentaient redevables.

S'ajoute à cela la volonté redoublée d'en découdre avec des régimes totalitaires dont ils avaient éprouvé la toxicité dans leur chair. De surcroît, ils faisaient office de boucs émissaires aux yeux du régime de Vichy. En réponse, des Espagnols se sont retrouvés en première ligne lors de la libération de Paris en août 1944, au sein de la Nueve, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, rattachée à la 2e division blindée du général Leclerc.

Cette France libre, les Arméniens n'étaient pas les derniers à la servir. «Sur ses 65.000 hommes, on compte plus de 400 Arméniens. Proportionnellement, il s'agit d'un contingent très important et la plupart sont des ralliés de la première heure», constate l'historienne Claire Mouradian, de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Ce chiffre ne tient pas compte de la Résistance intérieure, à laquelle appartenait d'ailleurs Missak Manouchian. Mais ce résistant n'était pas seulement poète et communiste. Il était aussi arménien, le rescapé d'un génocide qui a fait de lui un orphelin. On a voulu l'anéantir, lui et les siens. Les Arméniens se savaient être des survivants.

«Le rôle déplorable du Reich allemand»

Retour près de trois décennies plus tôt. Le gouvernement nationaliste des Jeunes-Turcs profite des circonstances exceptionnelles offertes par la Première Guerre mondiale pour tenter de turquifier l'Empire ottoman dans le sang. Au fil des guerres perdues et du réveil des nationalités, son territoire se réduisait comme peau de chagrin. Après la perte de l'essentiel des Balkans, un calcul froid et meurtrier est opéré: pour «purifier» ethniquement l'empire, il faut liquider les chrétiens, au premier rang desquels figurent les Arméniens.

L'ancien grand vizir Mehmet Talaat Pacha est l'instigateur le plus acharné de ce projet parfaitement mûri. Sa mise en place à partir de 1915, avec son lot de massacres et de déportations vers le désert, fera l'objet d'un rare raffinement dans la cruauté. Environ 1,2 à 1,5 million d'Arméniens auraient péri lors de ce génocide. Seule la victoire désespérée des troupes arméniennes en mai 1918 à la bataille de Sardarapat, près d'Erevan, interrompt la progression des Turcs et de leur faucheuse qui n'aspirait qu'à achever le travail.

Massivement, les Arméniens prennent le chemin de l'exil. Des survivants parviennent au Levant (Proche-Orient), qui va bientôt tomber dans l'escarcelle française. C'est dans le futur Liban qu'arrive ainsi le jeune Missak Manouchian, qui passe son adolescence dans un orphelinat de Jounieh, à une vingtaine de kilomètres de Beyrouth.

Lui rejoindra finalement la France, débarquant à Marseille. D'autres choisiront les États-Unis, terre d'immigration par excellence. Peu de rescapés, en revanche, opteront alors pour l'Allemagne, l'alliée de l'Empire ottoman. Bien au contraire, ce sont les commanditaires du génocide qui se réfugient à Berlin pour se protéger des représailles. Indignés par l'impunité des génocidaires, des survivants décident de se faire justice eux-mêmes: c'est l'opération Némésis. Ils éliminent les principales têtes pensantes, à commencer par Mehmet Talaat Pacha, assassiné à Berlin le 15 mars 1921.

Comme les autres puissances, l'Allemagne savait qu'un génocide était en cours. Mais elle avait surtout le tort d'avoir entretenu des liens étroits avec les génocidaires. En juin 2016, le Bundestag a d'ailleurs reconnu «le rôle déplorable du Reich allemand qui, en tant que principal allié militaire de l'Empire ottoman […] n'a rien entrepris pour arrêter ce crime contre l'humanité».

Les fantômes de la guerre d'avant

C'est avec ce lourd bagage que les Arméniens assistent, dans les années 1930, à la montée des fascismes et à la persécution des minorités, à commencer par les juifs. «Ce n'était pas sans leur rappeler des choses», suppose Claire Mouradian. Dans son livre Atatürk in the Nazi Imagination, l'historien Stefan Ihrig démontre même comment le génocide arménien aurait inspiré les nazis.

Envoyé en Turquie en 1916, le jeune Rudolf Höss se trouvait aux premières loges pour assister aux massacres orchestrés par les Turcs. Il dirigera ensuite le camp d'Auschwitz, entre 1940 et 1943. Quant à Adolf Hitler, soucieux de disposer de généraux sans scrupules, il leur lance le 22 août 1939, quelques jours avant l'invasion de la Pologne (et le début d'un nouveau conflit planétaire): «Qui, après tout, parle aujourd'hui de l'extermination des Arméniens?» Le génocide était oublié, on pouvait recommencer. La Turquie, qui avait refusé le traité de Sèvres de 1920, servait de modèle pour les nazis qui voulaient se venger du traité de Versailles de 1919.

Durant toute la Seconde Guerre mondiale, Istanbul a joué un rôle trouble. Ses positions ambiguës avaient tout pour raviver les inquiétudes arméniennes. Jusqu'au bout, les Français et Britanniques n'ont pas ménagé leur peine pour courtiser ce pays stratégique. Ils voulaient l'attirer vers une neutralité bienveillante. En clair: qu'elle rompe ses liens historiques avec l'Allemagne. Pour la séduire, la France lui a même cédé un territoire en Syrie, le sandjak d'Alexandrette. De prime abord, la Turquie n'a pas été insensible à ces danses du ventre diplomatiques.

En octobre 1939, elle signe un accord militaire avec Londres et Paris. Ce qui ne l'empêche pas de signer un traité d'amitié le 18 juin 1941 avec l'Allemagne. Soit quatre jours avant l'opération Barbarossa et la ruée allemande à l'assaut de l'URSS. Pendant toute la guerre, les Turcs fournissent l'industrie militaire allemande en chrome. Pour entretenir ces bonnes relations, Adolf Hitler leur restitue en 1943 la dépouille de Mehmet Talaat Pacha, considéré comme un héros en Turquie. Ce n'est qu'en février 1945, par opportunisme, que le pays intègre in extremis le camp des Alliés pour s'asseoir à la table des vainqueurs. Sans livrer la moindre bataille.

Vaincre ou mourir

Combattre les forces de l'Axe était existentiel pour les Arméniens, dont le pays avait été rattaché à l'URSS en 1920. «Pendant toute la bataille de Stalingrad [août 1942-février 1943, ndlr], des troupes turques étaient massées à la frontière transcaucasienne, aux frontières de l'Arménie, raconte Claire Mouradian. Attendant l'issue de la bataille, elles se tenaient prêtes à passer à l'assaut si les Allemands la gagnaient.» Les visées de la Turquie? Hantée par des rêves panturquistes, elle aspirait à regrouper toutes les populations turciques en son sein.

Cela commençait par la jonction entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, où vivent les Azéris turcophones. En travers de leurs desseins se trouvaient à nouveau les Arméniens. Comment ne pas craindre une répétition de l'histoire? Finalement, l'Armée rouge a tenu bon à Stalingrad. «C'est en vain que le Premier ministre turc Mehmet Şükrü Saracoğlu attend les succès allemands qui lui permettraient de passer à l'action», confirment Annie et Jean-Pierre Mahé dans leur livre Histoire de l'Arménie des origines à nos jours, paru en 2012.

C'est sur ce front de l'est que cette fureur de survivre se manifeste de la manière la plus éclatante. 500.000 Arméniens ont été mobilisés, un chiffre considérable au regard des 1,36 million d'habitants de la République soviétique. Six divisions ont été créées dont celle de la 89e division de fusiliers d'infanterie, connue comme «la division Taman». À sa tête, le général Nver Safaryan, qui a lui aussi grandi dans les orphelinats après le génocide.

Partie de Grozny (actuelle Tchétchénie), la 89e division a été parmi les premières à franchir la frontière avant de participer à la prise de Berlin au printemps 1945. Devant le Reichstag, les Arméniens ont exécuté le kochari, leur danse traditionnelle. Les troupes d'origine arménienne se sont couvertes de gloire: elles ont fourni plus de soixante généraux, cinq maréchaux et cent soldats se sont vu décerner le titre de «héros». Une gloire payée au prix fort puisque 174.000 Arméniens seraient tombés au combat.

Les Arméniens de la Seconde Guerre mondiale étaient aussi ceux de la Première. Et leur engagement entre 1939 et 1945 se nourrissait des traumatismes de la Grande Guerre. Après toutes ces tragédies, Missak Manouchian fait preuve d'une grandeur d'âme exemplaire, comme il l'a écrit dans une lettre destinée à sa femme Mélinée, rédigée le jour de son exécution, le 21 février 1944. «Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense.»