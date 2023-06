L'avion de ligne le plus rapide du monde n'était pas le Concorde

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quel est l'avion de ligne le plus rapide au monde?»

La réponse de Lorenzo Galeoni:

Non, ce n'est pas le Concorde. C'est le Tupolev Tu-144.

Bien qu'il soit moins avancé sur le plan technologique, moins fiable, plus bruyant et plus gourmand en carburant que le Concorde, le SST russe avait un moteur plus puissant. Alors que le collègue anglo-français a atteint une vitesse de pointe de 2.179 km/h (environ 1.354 miles par heure), le Tu-144 a réussi à atteindre une vitesse de pointe de 2.430 km/h, ce qui en fait l'avion de ligne supersonique le plus rapide jamais construit.

L'avion à réaction russe a inauguré son premier vol le 31 décembre 1968, deux mois avant le Concorde, devenant ainsi le premier avion de ligne supersonique sur le marché à décoller.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Le 3 juin 1973, lors du Salon international de l'espace et de l'aéronautique de Paris, le personnel du Tu-144 tente d'effectuer une manœuvre risquée pour impressionner le public. Après un piqué abrupt, le pilote essaie de remettre l'avion horizontalement. Cela provoque une contrainte à laquelle la cellule (le «corps» de l'avion) ne peut résister, se rompant en vol.

L'explosion tue tout le personnel de l'avion (six personnes), plus huit spectateurs au sol. Elle en blesse également plusieurs autres. L'accident a également été fatal pour la réputation du Tu-144 et pour les avions supersoniques. De nombreuses personnes étaient préoccupées par les risques associés à ce type type d'aéronef. Même le Concorde a subi une forte baisse de ses ventes.

Finalement, entre 1977 et 1978, le Tu-144 n'a servi que cinquante-cinq vols, avant d'être retiré du marché et acheté par la NASA comme objet d'étude.

A380, le meilleur sprinteur

Pour ce qui est du présent, le titre de l'avion de ligne le plus rapide au monde appartient à l'avion de passagers Airbus A380.

Le Super Jumbo a une vitesse maximale désignée de Mach 0,96 ou 96% de la vitesse du son à 39.000 pieds (environ 1.020 km/h), ce qui en fait l'avion subsonique le plus rapide en circulation.

En fait, les avions voyagent rarement à pleine vitesse pendant un vol régulier. Ils sont réglés pour se déplacer à la vitesse et à la hauteur de croisière afin d'optimiser l'utilisation du carburant. À 39.000 pieds d'altitude, l'A380 a une vitesse de croisière de Mach 0,85 (environ 903 km/h), soit la même vitesse que les Boeing 787 et A350.

Boeing 747-8I, le champion actuel

L'avion de ligne ayant la vitesse de croisière la plus rapide est le Boeing 747-8I: au cours des voyages prévus, la «Queen of the Skies» se déplace à une vitesse de Mach 0,86 (environ 913 km/h) et à une altitude de 40.000 pieds.

Quelques considérations sur les chiffres:

Le son voyage plus lentement dans l'air froid. Par conséquent, la valeur de l'échelle de Mach varie en fonction de la température. Au niveau de la mer, la vitesse du son est de 1.230 km/h. À mesure que l'altitude augmente, elle diminue à une valeur constante de 1.062 km/h au-dessus de 35.000 pieds, où les températures sont d'environ -56,6 degrés Celsius (-69,88 degrés Fahrenheit).

Selon Wikipédia, le 747-400 aurait une vitesse de croisière de Mach 0,855 (environ 933 km/h). Les valeurs ont été calculées en fonction d'une vitesse du son de 1.091 km/h à une altitude de 30.000 pieds.