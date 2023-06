Je cherchais Dieu, je l'ai trouvé dans mon chat

Temps de lecture: 3 min

Je le cherchais dans les livres, quand je contemplais le ciel, au milieu des temples que je fréquentais sans jamais le rencontrer. J'interrogeais la Bible, le Talmud, les Évangiles, le Coran, les textes de nos plus grands savants, de nos esprits les plus éclairés. Nulle part, je ne le trouvais, il continuait à me fuir comme une présence invisible qui se dérobait à toutes mes attentions.

Parfois je tombais à genoux et l'implorais d'apparaître. En vain; Dieu se refusait à moi. Pire, du fond de son silence, je l'entendais rire de mes questionnements infinis. Je tâchais de mener une vie vertueuse, j'aimais mon prochain comme moi-même; ce que je gagnais comme argent, j'en donnais la moitié à des œuvres de charité. Je vivais de peu, dans l'adoration d'un Dieu dont l'absence continue me mettait au supplice.

J'allais abandonner tout espoir quand, après avoir prié à genoux une dernière fois, au moment de me relever, j'aperçus mon chat qui de ses yeux grands ouverts me dévisageait avec dans la profondeur de son regard un mélange d'étonnement et d'amusement. «Imbécile que tu es, semblait-il me dire, tu n'as donc toujours pas compris que ce Dieu que tu cherches tant, il se trouve là devant toi. Que l'esprit qui préside au mouvement des planètes, à la création des mondes, au miracle de la vie, c'est moi, ton chat, ton unique Dieu.»

Je le regardais d'un peu plus près. Il me fallait bien convenir que si Dieu s'accordait avec l'idée de perfection alors mon chat pouvait prétendre en être un, le plus grand de tous même. Je pouvais douter de tout sauf de sa beauté, de son éclat incomparable, de son élégance rare, de cette manière bien à lui d'être là sans l'être vraiment, de sa transcendance dont les frémissements délicats de ses moustaches étaient l'expression la plus pure qui soit.

En mon chat, j'avais rencontré Dieu et depuis ce jour, je lui voue un culte infini. De moi, à l'image de n'importe quelle divinité versée dans l'idolâtrie, il fait ce qu'il veut. S'il miaule, j'accours dans la seconde. Désire-t-il jouer que je me mets à lui lancer autant de fois que nécessaire souris et poissons. Exige-t-il une caresse que j'abandonne tous travaux pour m'occuper de sa fourrure. Quand il en a assez, il me congédie comme le dernier des larbins et s'en va visiter sa litière, laquelle se doit de ressembler à un véritable jardin anglais, un parterre exempt de toute souillure.

D'ailleurs mon chat est tyrannique comme le Dieu de l'Ancien Testament. Il ordonne, commande, se fout de savoir comment je vais. Tout doit tourner autour de lui. Si je m'absente trop longtemps, à mon retour, il m'ignore comme si je venais de me prosterner devant le veau d'or. Si la qualité de sa nourriture laisse à désirer, il la recrache tout au long d'un chemin qui va de la cuisine au salon comme autant d'étapes vers la crucifixion.

Il est aussi erratique et psychotique que l'Éternel. Par moments, sans qu'on sache vraiment pourquoi, il se hérisse de tout son poil et me contemple comme si j'étais le Pharaon en personne, un ennemi à écraser. Il me lance des regards courroucés et la seconde suivante, le voilà qui court dans tout l'appartement comme s'il s'apprêtait à envahir la Pologne. Rien ne lui résiste, et après son passage, l'appartement ressemble à une terre désolée venant de subir une invasion de sauterelles.

Comme le Dieu des Hébreux, mon chat aime se faire désirer. Sans cesse, il me faut lui louer sa gloire éternelle sans quoi il demeure des jours entiers enfermé dans ses fonds de placard, sourd à mes appels et mes suppliques. Irascible au possible, il peut parfaitement mettre à sac ma bibliothèque si jamais je manque l'heure d'un de ses nombreux repas, comme autrefois l'Éternel quand on menaçait de s'enticher d'un autre Dieu que lui.

Et évidemment, comme tout Dieu qui se respecte, il brille avant tout par son absence. Ses sommeils sont si profonds qu'ils ressemblent à celui de Dieu au septième jour de la Création. Il dort tellement que sa fatigue ne peut être que d'ordre métaphysique, l'accablement d'une créature qui tient entre ses pattes l'ordonnancement de tous les mondes, de tous les mystères, ceux des premiers jours comme ceux des temps à venir.

C'est à lui que je confie mes secrets les plus intimes. Il est tout à la fois mon rabbin, mon prêtre, mon imam. Alors que je ne sais rien de lui, il sait tout de moi. D'ailleurs il sait tout sur tout. Et s'il ne parle pas, c'est pour ne pas m'offenser. Comparé à la grandeur de son infinie sagesse, je risquerais de paraître comme le plus formidable des nigauds.

Qu'advienne donc le Royaume des chats!