Cet accessoire pour enfants est indispensable et pourtant on l'oublie trop souvent

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Les yeux grand ouverts sur le monde, les plus petits ont tant à découvrir qu'ils ne savent pas où poser leurs mirettes… au risque de s'exposer davantage que les adultes au soleil.

Seulement, filtrer les rayons UV du soleil demande bien plus de temps et d'efforts aux yeux des enfants, qui sont toujours en développement. Chez les bébés notamment, le cristallin (derrière l'iris), encore transparent, laisse entrer plus d'UV que les yeux d'adultes.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

À leur plus grande vulnérabilité, s'ajoute le fait qu'ils passent aussi généralement beaucoup plus de temps à l'extérieur que les adultes. Si vous tenez à vos enfants comme à la prunelle de vos yeux, National Geographic vous rappelle pourquoi ils ont tout autant –si ce n'est plus– besoin de lunettes de soleil.

Des yeux fragiles

Si nous n'avons pas l'habitude d'appliquer de la crème solaire sur la peau située juste au-dessus de nos yeux, celle-ci reste pourtant fine et délicate: son exposition aux UV peut créer des lésions depuis les paupières jusqu'à l'arrière du globe oculaire.

Tout d'abord, les coups de soleil chez les plus petits augmentent, comme pour les adultes, les risques de développement du cancer de la peau, rappelle Rishi Singh, ophtalmologiste et président des hôpitaux Martin North et South en Floride. Chez les enfants, ces coups de soleil peuvent s'accompagner de rougeurs, de douleurs, de sensations de grésillement et parfois même, d'une perte temporaire de la vision. Une exposition prolongée aux UV peut en outre endommager leur conjonctive, cette fine membrane qui s'étend sur le devant de l'œil, et entraîner alors des excroissances sur le blanc de l'œil ou la cornée.

Ainsi, l'exposition aux UV peut aussi entraîner des problèmes de vue à plus long terme, tels que l'apparition précoce de cataractes, et un risque de dégénérescence de la rétine.

Aussi, est il indispensable de protéger les yeux des enfants avec des lunettes qui offrent 100% de protection aux rayons UVA et UVB. Attention aux lunettes teintées qui n'ont en réalité aucun filtre: elles dilatent les pupilles et laissent la porte grande ouverte aux rayons nocifs.

«Tant qu'elles offrent une protection UV à 100 %, les meilleures lunettes de soleil sont celles que votre enfant portera réellement», explique Donny Suh, président de la section ophtalmologique de l'Académie américaine de pédiatrie. Les enfants peuvent en effet rechigner à l'idée de porter des lunettes qui les irritent au toucher du nez ou des oreilles: optez alors pour des branches flexibles, une sangle qui évitera de toucher ses oreilles, ou demandez simplement à votre opticien de régler correctement la monture.

Si on a moins l'habitude de voir des enfants porter des lunettes de soleil que de la crème solaire, pour le professeur Suh, il faut absolument «changer de mentalité». Alors cet été, faites crâner sur la plage vos mini-stars.