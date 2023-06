Les grains de beauté poilus pourraient enfin servir à quelque chose

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Le crâne se dégarnit, les cheveux tombent petit à petit. Pour beaucoup d'hommes, ce scénario n'est que trop connu: la calvitie . Si, depuis quelques années, certains se tournent vers des postiches ou encore vers une greffe capillaire en Turquie afin de repeupler le haut de leur tête, une nouvelle solution pointe peut-être le bout de son nez.

Pour remédier à la perte de cheveux, des scientifiques espèrent pouvoir utiliser les grains de beauté poilus, signale le média Insider . Dans une étude parue dans la revue Nature, une équipe de recherche a découvert que l'ostéopontine , une molécule qui, à première vue, n'a rien à faire avec les cheveux, est très active autour de ces taches sur la peau.

Maksim Plikus, scientifique expert du capillaire à l'Université de Californie à Irvine, qui a participé à la recherche, pense que cette protéine pourrait être injectée dans le cuir chevelu des personnes atteintes de calvitie, à la manière de la toxine botulique, pour réactiver les follicules pileux (la cavité où pousse les poils) et ainsi permettre la repousse des cheveux . L'idée a déjà été testée en laboratoire sur des souris. Désormais, il reste à faire des essais cliniques sur des humains.

Une repousse à l'identique

Maksim Plikus dit qu'il a toujours été fasciné par la manière dont certains grains de beauté font pousser de longues mèches à des endroits où les poils sont normalement courts. Il rassure toutefois les personnes qui pourraient s'inquiéter de voir leur crâne devenir un grain de beauté géant: cela n'arrivera pas, l'ostéopontine n'étant pas le seul élément nécessaire à la naissance d'une telle tache.

Les cheveux qui repoussent avec cette molécule devraient retrouver leur éclat d'antan, explique Maksim Plikus. L'identité des poils est en effet renfermée directement dans les follicules. En injectant de l'ostéopontine autour de ceux-ci, les cellules souches dormantes pourraient être réanimées, pense le scientifique.

«Cela va pousser comme lorsque vous aviez 18 ans, et non pas comme des poils d'aisselles épais et filandreux. Cette explosion de molécules est exposée aux follicules sur le cuir chevelu, et ils pensent: “Oh, ok. Il est temps de se mettre à pousser!"», explique le chercheur.