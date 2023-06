Chez les ultra-riches, le tourisme sous-marin rattrape celui de l'espace

Temps de lecture: 3 min

L'incident en cours impliquant cinq personnes à bord d'un submersible porté disparu est un véritable moteur à cauchemar: le Titan a plongé dimanche dernier dans l'Atlantique Nord et était supposé emmener ses passagers visiter l'épave du Titanic, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Mais le contact a été perdu assez rapidement, et selon les derniers rapports, les recherches pour tenter de retrouver le submersible –qui compte parmi ses passagers le PDG d'OceanGate Expeditions, Stockton Rush– sont toujours en cours.

Pour nombre d'entre nous, la seule idée d'embarquer à bord d'un petit vaisseau pour plonger dans les profondeurs de l'océan est rédhibitoire; même selon les meilleures conditions du monde, submersibles et sous-marins sont minuscules et exigus et, encore fois, s'enfoncent vraiment très profondément sous l'eau. Pourtant, une foule de gens déboursent des sommes rondelettes pour se balader dedans. Pour le plaisir!

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Les vrais richards peuvent acquérir leur propre «superyacht submersible» auprès de Triton Submarines, qui compte le réalisateur James Cameron parmi ses investisseurs. Le véhicule marin vous est proposé avec une sélection de sièges en cuir authentique ou vegan, la peinture personnalisée et «un pilote et une formation d'opérateur pour vous et jusqu'à cinq membres de votre équipage». Les prix ne sont pas cités sur le site –un sous-marin, c'est le genre de produits pour lesquels si vous devez demander combien ça coûte, c'est que vous n'en avez pas les moyens– mais ils s'étaleraient entre 2,5 et 40 millions de dollars [entre 2,3 et 36 millions d'euros].

«Un nouveau type de voyage»

En 2020 Victor Vescovo, inscrit au Guinness Book des Records pour ses plongées en profondeur, avait transformé son véhicule Triton extrêmement personnalisé en entreprise et facturait à ses passagers 750.000 dollars [environ 680.000 euros] par expédition dans la fosse des Mariannes. The Limiting Factor, le nom de l'appareil, a été le premier conçu pour emmener des passagers dans les plus grandes profondeurs de l'océan. Le chef de l'expédition l'avait décrit au magazine The Points Guy comme un «cocon en titane» promettant à tous les éventuels candidats une expérience de calme. Mais même une onéreuse expédition dans un sous-marin de luxe n'en reste pas moins... une expédition dans un sous-marin (enfin, dans ce cas, techniquement: un véhicule d'immersion profonde). «Les passagers doivent se préparer à rester dans un espace très confiné et totalement obscur pendant plusieurs heures», peut-on lire dans un article de Bloomberg sur l'entreprise de Vescovo. «Les toilettes, ce sont des sacs et des bouteilles spéciales.»

Depuis, Vescovo a vendu son Limiting Factor à une entreprise scientifique, mais selon le magazine Outside , grâce à lui le paysage des voyages dans les profondeurs de l'océan est doucement mais sûrement en train de rattraper l'espace dans le domaine du tourisme pour riches. OceanGate Expeditions –l'entreprise qui a perdu ses passagers– a commencé à proposer des plongées régulières vers le site de l'épave du Titanic l'été dernier pour 250.000 dollars [environ 230.000 euros], une affaire ou presque. «C'est un nouveau type de voyage», a expliqué Stockton Rush, le PDG d'OceanGate, à David Pogue, de CBS News. David Pogue a eu droit à une place gratuite dans le sous-marin lorsqu'il a fait son article.

Les expériences de tourisme en sous-marin ne sont pas réservées aux journalistes ou aux méga-riches. Selon une brochure de Triton destinée à ceux qui envisagent de se lancer dans le domaine, le «secteur mondial des submersibles touristiques» voit environ un million de passagers par an, même si la grande majorité ne sont pas aussi téméraires que ceux du Limiting Factor ou du Titan. Certaines de ces expéditions sont associées à des croisières de luxe, comme la plongée à 300 mètres de profondeur à bord du sous-marin climatisé Scenic Neptune proposée par Scenic Luxury Cruises and Tours.

D'autres sont un peu plus fantaisistes: en 2019, Uber a mis en place un partenariat avec Queensland Tourism en Australie pour proposer l'éphémère «scUber,» une balade sous-marine d'une heure dans la Grande Barrière de corail. Pendant quelques semaines, il été possible de louer un scUber pour (seulement!) 2.000 dollars [1.800 euros] pour deux passagers.

Mais le summum de l'expérience sous-marine aux États-Unis, selon une recherche sur Tripadvisor, ne vous coûtera guère plus qu'une après-midi de parachute ascensionnel, soit exactement 171,31 dollars par adulte [environ 150 euros]. Le Maui Atlantis Submarine Adventure permet à 48 personnes maximum «d'explorer le spectaculaire sol marin sans se mouiller» et a même été récemment qualifié par un voyageur de «vaste» et «spacieux», pour un sous-marin en tout cas. (Jugez-en par vous-même.)

Il est administré par une entreprise appelée Atlantis Adventures qui gère des sous-marins de passagers depuis les années 1980. Certes, plonger à une trentaine de mètres, comme le fait ce sous-marin, tout en écoutant un guide faire des blagues à deux balles n'est peut-être pas aussi incroyable que de visiter une épave gisant dans les fonds marins sur laquelle peu d'humains ont pu poser les yeux. Mais pour l'humain moyen, c'est ça qui semble le plus désirable: une excursion en sous-marin qui soit, disons, excitante mais pas trop.