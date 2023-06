Téhéran et Washington discutent à nouveau du nucléaire iranien: le point sur les enjeux

Temps de lecture: 5 min

D'après un article du New York Times daté du 14 juin, les diplomates américains et iraniens remettent sur le tapis le programme nucléaire de Téhéran et les sanctions économiques de Washington, pour tenter d'explorer un moyen de réfréner le premier et d'assouplir les secondes.

Dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle. Les laboratoires iraniens sont en train d'enrichir de plus en plus d'uranium au point qu'ils devraient être capables de construire quelques bombes atomiques très rapidement, ce qui pourrait inciter Israël ou les États-Unis à lancer une attaque susceptible de déclencher une guerre. Et les sanctions continuent de nuire au peuple iranien sans affaiblir le moins du monde le régime des mollahs.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Ces nouvelles discussions ne présagent absolument pas un renouveau de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien signé par le président Barack Obama et les dirigeants de cinq autres nations d'une part, et l'Iran d'autre part, en juillet 2015 et que le président Donald Trump a abrogé trois ans plus tard. Cet accord est mort et enterré, et les chances de nouvelles négociations en vue d'un nouvel accord sont également bien minces.

Cependant, nous savons maintenant que des discussions informelles ont lieu depuis six mois, dans le but de trouver un arrangement qui –sans exiger beaucoup d'engagements ou de compromis, encore moins une signature de traité– serait susceptible d'apaiser les tensions et de freiner l'élan vers un conflit armé.

L'ombre israélienne plane sur la reprise récente des discussions

Lors d'un discours peu remarqué le 4 mai 2023, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a affirmé que l'administration Biden «collaborait avec l'Iran, diplomatiquement, au sujet de son programme nucléaire». Le dimanche 11 juin, au cours d'une parade des équipements nucléaires iraniens, l'ayatollah Ali Khamenei a semblé reconnaître cet engagement en disant que s'il n'accepterait pas le démantèlement de l'infrastructure nucléaire de l'Iran, il pourrait être admissible de «conclure certains accords dans certains domaines –ce n'est pas un problème».

Ce qu'il s'est passé entre ces deux déclarations –celle de Jake Sullivan et celle d'Ali Khamenei– illustre bien le champ de mines politique qui attend Joe Biden, principalement au Congrès mais peut-être dans tout le Moyen-Orient, s'il tente d'évoquer ne serait-ce qu'une pâle copie de l'accord sur le nucléaire iranien.

L'histoire commence, comme on l'a appris récemment, fin 2022, lorsque Robert Malley, l'émissaire de Joe Biden en Iran, rencontre à New York l'ambassadeur de Téhéran à l'ONU pour reprendre des discussions au sujet du nucléaire et des sanctions. Début avril 2023, un mois avant le discours de Jake Sullivan, Barak Ravid, correspondant d'Axios à Tel Aviv, rapportait que des représentants de Joe Biden avaient consulté leurs homologues européens et israéliens au sujet d'un éventuel accord «gel contre gel» par lequel l'Iran arrêterait d'enrichir de l'uranium et les États-Unis lèveraient un petit nombre de sanctions et s'abstiendraient d'en imposer de nouvelles.

En mai, toujours selon Barak Ravid, Brett McGurk, conseiller principal de Joe Biden pour le Moyen-Orient, s'est rendu au sultanat d'Oman pour discuter d'une possible ouverture vers Téhéran, dans laquelle des diplomates omanais joueraient les intermédiaires.

Tout cela était considéré officiellement comme des rumeurs jusqu'à ce que, le 8 juin 2023, le journal israélien Haaretz rapporte, comme le disait le titre de son article, «des progrès majeurs dans les pourparlers nucléaires entre les États-Unis et l'Iran en vue d'un nouvel accord».

Une fuite des négociations avant qu'elles ne portent le moindre fruit pourrait les faire échouer.

Or, le même jour, Laura Rozen, une des plus fines chroniqueuses américaines des relations entre les États-Unis et l'Iran, a rapporté dans sa chronique «Diplomatic» sur Substack que les articles d'Axios et de Haaretz étaient les produits de fuites délibérées (et quelque peu exagérées) par des représentants israéliens visant à «saborder» toute reprise de diplomatie –même visant un accord limité– entre Washington et Téhéran.

Bien que de nombreux militaires et agents des renseignements israéliens ont considéré l'accord nucléaire iranien préférable à une absence totale d'accord, le Premier ministre Benyamin Netanyahou le voyait comme une menace majeure et a joué un rôle prépondérant en 2018 dans la décision de Donald Trump de s'en retirer –ainsi que pour persuader une majorité bipartisane au Congrès de s'y opposer également.

Joe Biden est également en train de se rattraper auprès de l'Arabie saoudite, principalement pour garder à la baisse les prix du pétrole (et par conséquent les revenus russes du pétrole). Les Saoudiens, et d'autres leaders sunnites, se méfient par principe de toute ouverture susceptible d'aider l'Iran. Par conséquent, une fuite des négociations avant qu'elles ne portent le moindre fruit pourrait provoquer un retour de bâton à plusieurs niveaux et les faire échouer.

Vers un nouvel arrangement, mais toujours des hics et des opposants

L'arrangement en train d'être discuté n'a pas l'ampleur de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015, appelé en anglais Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA –«comprehensive» signifiant «exhaustif»). Ce dernier prévoyait que l'Iran démantèle presque toutes ses infrastructures nucléaires et ouvre les sites suspects à des inspections intrusives. En échange, les États-Unis annulaient la plupart de leurs sanctions économiques contre la République islamique. Au cours des trois années où l'accord a été en vigueur, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a rapporté que Téhéran se conformait aux termes et aux délais prévus par l'accord.

Sous les termes du nouvel arrangement, si les deux camps réussissent à s'entendre, l'Iran arrêterait d'enrichir l'uranium au-delà de son niveau actuel, empêcherait ses mandataires d'attaquer les prestataires et intérêts américains en Syrie et en Irak, permettrait aux inspecteurs internationaux de revenir dans ses sites nucléaires, libèrerait trois prisonniers américano-iraniens et, geste conséquent dans une autre zone de guerre, cesserait de vendre des missiles balistiques antichars à la Russie.

En échange, les États-Unis s'abstiendraient de renforcer les sanctions, arrêteraient les saisies des pétroliers étrangers transportant du pétrole iranien et dégèleraient certains actifs iraniens bloqués dans les banques, mais seulement dans des objectifs humanitaires (l'argent transiterait par des entreprises contrôlées en amont pour être sûr qu'il ne soit pas dirigé ailleurs).

Les opposants soulignent que l'accord de Vienne interdisait à l'Iran d'enrichir de l'uranium au-delà de 3,67%.

Même cet arrangement soulève une objection, car l'Iran a enrichi de l'uranium à 60% (c'est ce qu'il affirme, même si l'AIEA indiquait de son côté avoir détecté en février des particules d'uranium enrichi à 83,7%). S'il devait l'enrichir à 90% (niveau considéré comme de «qualité militaire»), il en aurait suffisamment pour construire deux bombes atomiques. Et il ne faudrait que deux semaines aux scientifiques iraniens pour faire passer de l'uranium de 60% à 90% d'enrichissement.

Les opposants à l'accord affirment que l'Iran est trop proche de la «qualité militaire» pour justifier la moindre levée de sanctions en échange. Les partisans de l'accord soulignent qu'il faudrait à l'Iran encore un ou deux ans pour transformer l'uranium enrichi en une arme susceptible de tenir dans une ogive de missile. Ils soulignent également que l'accord de Vienne interdisait à l'Iran d'enrichir de l'uranium au-delà de 3,67% (pendant quinze ans et sur un seul site). En d'autres termes, nous ne serions pas dans cette mouise si Donald Trump n'avait pas sabordé l'accord de Vienne.

La tension monte parce qu'à la fois Joe Biden et Benyamin Netanyahou, malgré leurs nombreux désaccords dans d'autres domaines, ont tous deux proclamé qu'ils ne permettraient jamais à l'Iran de fabriquer une arme atomique. Mais si l'Iran est autorisé à continuer d'enrichir de l'uranium à la vitesse actuelle, il mettra au point de l'uranium de qualité militaire dans un avenir proche –et pour certains, la ligne rouge sera franchie. Joe Biden n'a pas établi clairement ce qu'il considérait être une ligne rouge: passer à 90% ou transformer le matériau en arme.

À la fois les États-Unis et l'Iran, ainsi que leurs intermédiaires omanais, affirment au moins vouloir rester à bonne distance de cette ligne, quelle que soit la définition choisie. Les prochains mois nous diront si les pressions politiques –à Washington, Téhéran et Jérusalem– permettront à une certaine modération de s'installer.