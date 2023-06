Des enfants drogués par leurs instituteurs dans une école maternelle à Taïwan

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est un scandale qui dépasse les frontières de l'école maternelle privée Baoren, dans la municipalité de Nouveau Taipei, à Taïwan. Des parents d'élèves accusent les enseignants de l'école d'avoir drogué leurs enfants avec un sirop à la toux très addictif, rapporte le Guardian. Des traces de substances psychoactives, du phénobarbital et des benzodiazépines, auraient été découvertes chez huit enfants. Le premier est un produit utilisé dans le traitement contre l'épilepsie tandis que le second est un somnifère puissant.

La police taïwanaise a ouvert une enquête après que des parents ont signalé des crampes et des sautes d'humeur chez leurs enfants. Ceci constituerait des symptômes de sevrage des drogues addictives qu'ont pris les bambins. Le journal britannique note que ces substances ne sont pas facilement trouvables et que la raison pour laquelle les enfants auraient reçu le produit n'est pas claire –même si l'explication la plus plausible se cache derrière les effets sédatifs.

Le directeur de l'école maternelle ainsi que cinq enseignants ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête. L'établissement a dû fermer et payer une amende de 150.000 dollars taïwanais (un peu plus de 4.400 euros). La société mère de l'école Baoren, Jidibao Education Group, a présenté ses excuses dans un communiqué aux parents et déclaré que «la vérité n'a pas encore été clarifiée».

Une réaction tardive

Cela faisait près de deux mois que les parents se plaignaient auprès des autorités, qui ont, selon les premiers, trop tardé à réagir. La colère est montée à tel point que des centaines de manifestants se sont réunis dimanche 18 juin devant des bâtiments officiels de la municipalité de Nouveau Taipei pour protester contre l'administration, et notamment contre le maire, Hou Yu-ih.

Les plaignants soulignent notamment que les enfants n'ont été testés que vingt-deux jours après les premiers signalements des parents. La BBC note que l'hôpital de Taipei a commencé à offrir des tests sanguins gratuits afin de permettre la détection des substances psychoactives chez les enfants, même si le Guardian rappelle de son côté que de nombreuses personnes estiment qu'il est trop tard.

Ce scandale local pourrait avoir un impact national car le maire de Nouveau Taipei est le candidat du Kuomintang, le parti nationaliste chinois et actuellement principale force d'opposition, pour l'élection présidentiele de 2024. Le 9 juin, le Parti démocrate progressiste (PDP) au pouvoir a accusé l'édile de trop se concentrer sur sa campagne au lieu de s'inquiéter du sort des enfants.

Hou Yu-ih estime de son côté que l'événement ne devrait pas être politisé. Pas sûr que la population l'entende de cette oreille. Un sondage de la Taiwan Public Opinion Foundation paru le 17 juin montre que plus de la moitié des personnes se déclarent mécontentes de la gestion de l'affaire par le candidat du Kuomintang. Reste à voir si le scandale lui portera préjudice dans les urnes en janvier 2024.