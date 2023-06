Pourquoi l'été réveille votre désir sexuel

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Au retour des beaux jours, la nature renaît et reprend ses droits. Pas seulement sur nos jardins, mais aussi sur nos corps. S'il est bien connu que le soleil –et la vitamine D que ses rayons nous procurent– a un impact positif sur notre organisme, notre sommeil et notre bien-être en général, vous êtes peut-être moins familier avec l'idée qu'il réveille également nos désirs charnels.

Pour le HuffPost, c'est l'occasion idéale de laisser sa libido s'exprimer. D'autant que le centre de recherche Nature & Bloom relève une baisse des rapports sexuels au Royaume-Uni ces dernières années, en notant que les Britanniques avaient des relations sexuelles 1,3 fois en moyenne en 2020 (68 fois par an), contre moins d'une fois par semaine en 2022 (47 fois par an).

Pour comprendre le bourgeonnement de votre désir et le laisser fleurir, le HuffPost vous explique en quoi l'été influe sur votre sexualité.

La recette du sea, sex and sun

Pour commencer, une exposition accrue à la lumière du soleil augmente le taux de vitamine D dans l'organisme. Or, la hausse de cette vitamine est associée à une augmentation des taux de testostérone, hormone étroitement liée au désir, tant chez les hommes que chez les femmes. Selon les National Institutes of Health, la vitamine D est aussi nécessaire à la fonction érectile et à l'amélioration de la satisfaction sexuelle.

Ensuite, les températures plus élevées entraînent une augmentation du flux sanguin, qui favorise l'excitation sexuelle. Chimiquement, la chaleur amène votre organisme à produire davantage d'endorphines, qui peuvent engendrer un état d'euphorie naturelle et stimuler la libido.

Alors certes, ces parties de jambes en l'air risquent d'être plus suantes… mais la transpiration ne vous repoussera pas, au contraire. Le docteur Amit Nale, sexologue, rappelle qu'elle libère des phéromones qui jouent un rôle dans l'attirance sexuelle.

Au-delà de la transpiration, l'activité physique reste un allié incontestable de votre libido, grâce à l'amélioration de la circulation sanguine qu'elle entraîne. Ça tombe bien: l'été est souvent synonyme d'activités de plein air, telles que la natation, la randonnée ou le vélo.

Enfin, si vous ne vous reconnaissez pas dans cet été sportif, peut-être expliquerez-vous votre appétit sexuel décuplé simplement par le repos et la réduction du stress que vous auront offert vos vacances.

S'ils ne comblent pas pour autant d'autres paramètres individuels responsables de votre manque de désir (difficultés relationnelles, anxiété, etc.), cette multitude de facteurs sont autant d'explications et de solutions pour stimuler votre libido. Certains coups de chaleur sont meilleurs que d'autres.