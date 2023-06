«Paris ne veut pas de nous l'été»: les travaux de la RATP et de la SNCF marginalisent les banlieues

Temps de lecture: 8 min

Chaque été, c'est la même angoisse pour Mina, 23 ans. «Est-ce que je suis prête à affronter tout cela, à revivre toutes ces galères?», s'interroge-t-elle. L'étudiante en master Information et communication vit à Mantes-la-Jolie (78), sur la ligne J. Et chaque année, c'est le même refrain: pendant quasiment un mois, une partie de la ligne est interrompue. Ironie du sort, son arrêt se trouve sur cette portion. Pour les plus chanceux, il y aura certes des trains, mais avec une fin de service établie à 21h45. «Ça fait des années qu'on est en galère. Les travaux sont interminables, souffle-t-elle. Tout mon cursus universitaire a été impacté par ces interruptions et c'était horrible.»

En juillet 2022, l'étudiante, alors en vacances, se décide à aller à Paris pour assister à un événement dans le XXe arrondissement. Elle sait que son trajet sera long, qu'il sera éprouvant, mais veut tout de même s'y rendre. Alors, elle prévoit de partir plus tôt, d'anticiper les caprices de sa ligne. «Je pars à 11h, sachant que le festival commence à 15h. Et ça ne rate pas, j'arrive en retard.» Pas de train à Mantes-la-Jolie. Mina se résout à prendre le car Express A14 jusqu'à La Défense. Sur place, ils sont une centaine à patienter. Alors elle prend un autre bus, essaye de s'avancer au maximum, pour ensuite récupérer ce car. Après ça, il faudra prendre deux lignes de métro.

Mina arrive épuisée à l'événement. «Il m'a fallu trois heures pour arriver à Paris, pour un trajet habituel de quarante-cinq minutes. C'est presque un Paris-Marseille en train!», s'insurge-t-elle. Puis, il faut penser au retour. Elle quitte les lieux à 18h, pensant mettre deux heures maximum pour rejoindre son 78. Pas de chance, elle arrivera chez elle vers 23h. «Et encore, c'est parce que mon frère a fini par me récupérer en voiture à La Défense, rouspète-t-elle. Au bout du compte, j'ai passé plus de temps à tenter d'aller à ce festival qu'à en profiter sur place. Mon ennemi numéro 1, c'est la SNCF.»

Deux fois plus de travaux

Le 6 juin 2023, Île-de-France Mobilités a annoncé lors du traditionnel point presse le calendrier des travaux 2023. «Une année particulière», insiste Grégoire de Lasteyrie, vice-président de l'organisation de réseaux ferrés. «L'année prochaine avec les Jeux olympiques de Paris 2024, il n'y aura pas de travaux en juillet et en août. Aussi, cet été et celui de 2025, les travaux seront un peu plus denses que d'habitude.»

En tout, 4,2 milliards d'euros seront investis lors de ces deux mois pour des «travaux de maintenance et de modernisation indispensables à la sécurité et au confort des voyageurs», peut-on lire sur l e site de la RATP . Dans les faits, ces interruptions de trafic impactent essentiellement les banlieues. Elles touchent l'ensemble des RER, sept lignes du réseau SNCF –dont la fameuse ligne J–, neuf lignes de métro et quatre lignes de tramway.

Pour les habitants des banlieues, cet énième été sous le signe des interruptions et des galères passe mal. «Depuis que je suis au lycée, il y a les travaux l'été. Tous les ans, c'est comme ça, c'est épuisant», se plaint Salomé, 20 ans, qui habite à Cergy, sur le RER A, connu pour ses coupures annuelles. «C'est toute l'année qu'on est dans cette situation, c'est rageant.»

Fin de service à 22h

À l'approche de l'été, il y a ceux qui annulent toute sortie si le RER ne fonctionne pas. D'autres mettent en place des stratagèmes pour pouvoir se déplacer coûte que coûte. Partir plus tôt, avec sa dose de risques; élaborer un plan fait de combinaisons de cars, trains et métros pour atteindre la capitale… Le tout ne laissant aucune place à la spontanéité ou l'imprévu.

Salomé, elle, opte pour une autre alternative: passer sa journée dans la capitale, sans penser aux interruptions du soir. «Je commence à regarder le trajet pour rentrer au moment où j'ai envie de quitter Paris. Sinon, ça tue ma journée», explique cette étudiante à Sciences Po. Car la pire étape reste celle du retour, en fin de soirée, «qui complique et entrave les déplacements», précise Corinne Luxembourg, enseignante-chercheuse en géographie.

Les bus de remplacement ne sont «pas une solution viable: le temps de parcours est doublé, voire triplé, ils ne passent pas fréquemment…» Mathilde, 25 ans, habitante de Cergy

L'essentiel des réseaux ferrés s'arrête en début de soirée, au maximum à 22h, alors que le soleil n'est même pas encore couché. «Quand on sortait du Covid et qu'il y avait les couvre-feux, on en rigolait avec mes copines. Nous, les couvres-feux, ça fait des années qu'on les subit à cause de ces travaux», ironise Salomé.

Il reste la voiture, mais entre le prix du carburant et le coût du parking dans la capitale, cette option est souvent écartée. Quant aux bus de remplacements, ils ne séduisent pas les usagers. «Ce n'est pas une solution viable: le temps de parcours est doublé, voire triplé, ils ne passent pas fréquemment…», détaille Mathilde, 25 ans, habitante de Cergy. «Dès que le bus arrive, on se rue. L'objectif, c'est d'être pile à l'endroit où la porte va s'ouvrir pour être les premiers à monter, raconte Salomé. Ce sont des bus de ville, donc il n'y a pas trop de places assises. Si t'es debout, tu l'es pendant une quarantaine de minutes. Il est tard, t'es fatiguée… C'est lourd.»

«Un jour, j'ai craqué: j'ai préféré prendre un Uber»

Lorsque Mathilde était étudiante, elle travaillait pendant l'été comme serveuse dans un restaurant de la capitale. Les horaires de cette habitante de Cergy n'étaient pas compatibles avec les travaux annoncés sur le RER A. «Je travaillais principalement les week-ends et les soirs, jusqu'à 23h», se souvient-elle. Les longs trajets jusqu'à son domicile, le bus blindé, les usagers en colère restent ancrés dans sa mémoire. «J'arrivais chez moi lessivée, à 2h du matin, et il fallait que j'ouvre le restaurant le lendemain, continue celle qui est maintenant commerciale dans la cybersécurité. Un jour, j'ai craqué: j'ai préféré prendre un Uber. Une partie de l'argent que j'avais gagné dans la journée partait dans ces trajets.»

Il y a aussi la question, non négligeable, du genre. «Quand on est une femme, rentrer tard le soir quand les transports en commun ne sont pas assurés met une pression supplémentaire», poursuit Corinne Luxembourg. Sarah a fini par déménager. Avant, elle vivait à Étampes, sur le RER C. «Le soir, on se met un peu tous en danger. Le conducteur me proposait parfois de me déposer devant chez moi, car j'étais la seule femme dans le bus et qu'il était 1h du matin, se remémore-t-elle. J'avais tout le temps peur.»

Ségrégation socio-spatiale

«C'est quelque chose de difficile à vivre. Les populations les plus précaires sont celles qui ne partent pas en vacances et qui continuent de travailler l'été, analyse Marie-Hélène Bacqué, professeure d'urbanisme à l'Université Paris-Nanterre. Ce sont elles qui restent en région parisienne en août.»

Ces travaux d'été représentent une double entrave aux déplacements des banlieusards. D'abord, ils rendent quasi impossibles les déplacements professionnels. Mina, qui cherche un job estival, s'est résolue à réduire sa zone de recherches à Mantes-la-Jolie, «pour éviter tout retard».

Ensuite, pour les personnes en quête de loisirs, il faut apprendre à composer avec cette situation. «Je m'interdis certaines choses, admet la jeune femme. J'ai l'impression de rater plein de sorties culturelles à cause de ça.» Si des événements existent bel et bien en banlieue, le réseau ferré en étoile ainsi que la politique de centralisation de l'Île-de-France ont fait de Paris, dans l'imaginaire collectif, l'endroit où tout se passe. «Quand on est étudiant, le lieu pour retrouver les gens avec qui on a passé l'année, et qui sont parfois dispersés dans la région parisienne, reste Paris», dit Corinne Luxembourg.

«Maltraiter les transports en commun, c'est vouloir chasser une population qui nous embête.» Corinne Luxembourg, enseignante-chercheuse en géographie

Pour l'enseignante-chercheuse en géographie, les travaux d'été annuels sont un «continuum du traitement et de la marginalisation des banlieues» entamée il y a plusieurs décennies. Cette ségrégation socio-spatiale est un processus long, qui est aujourd'hui réactualisé par de nouvelles dynamiques.

«Maltraiter les transports en commun, c'est vouloir chasser une population qui nous embête, dénonce-t-elle. Il y a une logique ségrégative dans l'aménagement de la région qui est peu profitable pour les quartiers populaires et qui est d'autant plus forte depuis le premier mandat de Valérie Pécresse.»

Un désengagement de l'État

Ces travaux sont-ils nécessaires? «Oui, sans aucun doute», répond Corinne Luxembourg. D'ailleurs, le choix de ces interruptions estivales part d'une bonne intention: en été, le réseau est moins saturé. Suspendre le trafic à cette période permettrait donc de déranger le moins d'usagers possibles.

Pour Corinne Luxembourg, le problème ne se pose pas en ces termes. «Le souci n'est pas de faire ces travaux, mais plutôt pourquoi, sur ces portions en particulier, ils n'ont pas été faits plus tôt», s'interroge-t-elle. La géographe blâme le désengagement de l'État et de l'Île-de-France, qui préfèrent «entretenir tout au long de l'année les lignes où il y a des contraintes économiques» et qui ont abandonné «cette mise à jour et cette maintenance régulière du matériel roulant sur certaines portions».

À l'échelle de la région, Valérie Pécresse a entamé un projet d'ouverture à la concurrence du réseau de transports francilien , dès 2025. Une privatisation de ces lignes inquiète les agents de la RATP. En mars 2022, ils avaient battu le pavé contre le projet de privatisation du réseau de bus à l'horizon 2025, dénonçant une possible dégradation des conditions de travail des agents et de la qualité du service pour les usagers. «On considère les transports en commun comme un endroit de rentabilisation et non comme un service public, appuie Corinne Luxembourg. Perdre cette notion signifie que l'on s'occupe des espaces rentables et que l'on délaisse les espaces où les gens ont moins de sous.» Les banlieues n'étant pas homogènes, ce sont les quartiers populaires qui trinquent.

Avec l'arrivée des Jeux olympiques, dont certaines épreuves auront lieu en Seine-Saint-Denis, il a fallu mettre à jour l'ensemble des lignes pour permettre aux usagers de circuler d'une banlieue à une autre; même celles qui étaient jusque-là négligées, «pour rattraper le temps perdu».

Dissuader d'aller à Paris

Lorsque l'on interroge les usagers de ces transports en commun, ils sont nombreux à se sentir persona non grata. «Paris ne veut pas de nous l'été. J'en ai pris conscience quand j'ai commencé à vouloir sortir au mois d'août, dénonce Mina. C'est en mode: on vous aide au cours de l'année mais l'été vous vous débrouillez, on s'en fout. Restez chez vous.»

Cette frustration, Marie-Hélène Bacqué, qui a beaucoup travaillé sur les dynamiques de marginalisation des quartiers populaires, la comprend totalement. «Ils se sentent délaissés, alors que l'État investit dans des projets pharaoniques, comme les Jeux olympiques, qui ne bénéficieront pas aux populations les plus précaires.» Corinne Luxembourg poursuit: «Les transports en commun sont extrêmement révélateurs de la manière dont on traite ces marges. Le principe d'un être humain, ce n'est pas d'habiter à un endroit mais de se déplacer.»

Mathilde ressent un «enfermement des banlieues». Dorénavant, elle préfère passer son été à Cergy. «Il faut vraiment avoir un but précis en tête pour rejoindre la capitale, souffle-t-elle. Un jour, un agent m'a dit, alors que je me plaignais, que j'avais intérêt à prendre mon mal en patience ou à déménager. J'ai compris qu'on ne sortira jamais de ce schéma.» Avant de conclure: «Ils essayent de nous dissuader de venir à Paris. Ça fonctionne: en été, j'y vais beaucoup moins souvent.»