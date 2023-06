Besoin d'un break? Voilà comment transformer vos week-ends en vacances

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time

Qui ne rêverait pas de se sentir en vacances chaque semaine? Malheureusement, il est quasiment impossible de partir de façon hebdomadaire dans un nouvel endroit loin de chez vous, de découvrir de nouveaux lieux et de profiter de son temps libre en allant à la plage.

Pourtant, vous n'êtes pas obligé de voyager pour vous sentir en vacances: il vous suffit de transformer vos week-ends en congés grâce à un petit changement d'état d'esprit, assure Cassie Mogilner Holmes, professeure à l'Anderson School of Management de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) dans le magazine Time. Selon elle, il suffit de se penser en vacances en fin de semaine. «C'est une idée très simple, mais les gens la trouvent vraiment, vraiment utile», appuie-t-elle.

Avec des collègues, Cassie Mogilner Holmes a mené des expériences en demandant à 441 travailleurs américains soit de passer le week-end de manière banale, soit de le traiter comme des vacances. Les personnes ayant adopté ce dernier état d'esprit sont retournées au bureau le lundi en étant plus heureuses, moins stressées et plus satisfaites. Mais quels en sont les secrets?

Exprimez vos intentions

Lorsque vous quittez le travail le vendredi, souvenez-vous que vous allez considérer ce week-end comme des vacances. Informez-en vos amis et votre famille. Cela envoie un signal à votre cerveau et à votre corps de ralentir la cadence et de profiter du moment présent au lieu de laisser le temps vous passer dessus. Cassie Mogilner Holmes rappelle que le dénominateur commun à toutes les vacances est qu'il s'agit d'une pause où «vous ne précipitez pas les choses et où vous ne considérez pas toutes les activités comme une corvée».

Des solutions pour un planning chargé

Tout le monde ne peut pas se reposer les samedis et dimanches, comme les personnes qui travaillent le week-end, ou encore celles qui ont des obligations parentales. Dans ce cas, il s'agit d'être créatif pour prendre vos «vacances», suggère la professeure de l'UCLA. Prenez un soir dans la semaine pour vous sentir en congés ou réservez-vous une heure le week-end pour les corvées, mais gardez le reste du temps pour vous détendre. Si vous avez des enfants, emmenez-les dans un musée où vous n'avez pas l'habitude d'aller, par exemple, ou faites appel à un baby-sitter le soir afin que vous puissiez sortir dîner avec votre partenaire.

Différencier le week-end des vacances

Selon Andrea Bonior, professeure adjointe de psychologie à l'Université de Georgetown à Washington D.C., il faut faire le point sur ce qui vous empêche de vous sentir en vacances. Si vous associez celles-ci avec des dépenses plus importantes et que vous économisez pour partir loin, réfléchissez à ce que vous pouvez faire gratuitement ou pour très peu cher le week-end: une randonnée, un pique-nique… Andrea Bonior conseille également de faire une liste de ce qui différencie une fin de semaine des vacances.

Comportez-vous en touriste

Le temps d'un week-end, soyez un touriste dans votre propre ville ou région. C'est ce que recommande de son côté Nika Kabiri, experte en sciences de la décision. Faites quelque chose de totalement nouveau: allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, rentrez dans le premier café que vous voyez, faites le tour de la ville en vélo… «La spontanéité de ces expériences les fait ressembler à des vacances», souligne-t-elle. Enfin, pour profiter pleinement de ce week-end, détendez-vous et ne vous mettez pas la pression.