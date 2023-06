Burger King et Michel Sarran s'associent: entre nous, c'est pas top, chef

Temps de lecture: 3 min

La France a toujours été à la pointe des innovations gastronomiques les plus audacieuses. Il y a eu le coq au vin. La mayonnaise. Le soufflé au fromage. Le foie gras. Et désormais, le «Master Sarran Mozzarella».

L'été est la période de toutes les expérimentations; qu'elles soient touristiques, vestimentaires, romantiques... mais aussi gastronomiques. C'est sans doute ce que s'est dit la chaîne américaine de fast-food Burger King, lorsqu'elle a décidé de commercialiser, du 13 juin au 31 juillet 2023, des burgers en édition limitée conçus par le chef étoilé Michel Sarran.

Après sa collaboration avec la SNCF (pas ouf) et sa chaîne de restaurants de croque-monsieur (pas ouf non plus), le Toulousain rétrogradé d'une étoile au début de l'année 2023 a décidé d'aller un peu plus loin dans sa coopération avec le grand capital. Bientôt, il ne lui restera plus grand-chose sur la liste, à part des t-shirts Uniqlo ou des boulettes spéciales pour tous les Ikea de France (honnêtement... je dirais pas non).

Pour ce nouveau partenariat, l'ancien juré de «Top Chef» a ainsi élaboré trois recettes, disponibles dans tous les Burger King français. Afin de pimenter (vous l'avez?) cette période pré-estivale un peu molle, le directeur des rédactions de Slate.fr m'a donc demandé de me transformer en cobaye et de tester cette nouvelle proposition culinaire. Pour la science, et parce que je n'avais rien de mieux à faire, j'ai accepté. Et laissez-moi vous dire qu'il s'agit peut-être de la collaboration la plus étrange depuis Eminem et Ed Sheeran.

D'abord, il faut choisir entre trois options de burger: poulet-mozza, bœuf-mozza, et bœuf-chèvre. Chacun d'entre eux étant également agrémenté d'une sauce basilic, d'une sauce olives et thym, et de tomates séchées. Je n'aime pas les burgers au poulet. Et l'idée d'un sandwich bœuf-chèvre-pesto me déclenche des frissons d'angoisse intestinale. J'opte donc pour la recette bœuf et mozza, qui paraît plus safe. Erreur. On le constate rapidement: déguster un «Master Sarran Mozzarella», c'est à peu près comme regarder un porno. C'est sympa les deux premières minutes, ensuite on ne sait plus trop ce qui est en train de se passer, et à la fin on a envie de vomir.

Ça commençait pourtant plutôt bien. Dès le déballage du repas, on est séduit par l'aspect visuel: non pas une, mais deux sauces (quelle opulence!) gouttent sensuellement sur le papier kraft, tandis que les petits grains de sésame sur le bun, ainsi que les quelques feuilles de roquette bien assaisonnées, donnent un aspect coquet à la préparation. À côté d'un burger si gourmet, les pauvres frites de Burger King semblent d'une triste vulgarité. Dans quelques minutes, elles seront notre seul repère culinaire dans un vaste océan de confusion gustative, mais nous ne le savons pas encore.

[Voix off de Stéphane Rotenberg] On passe à la dégustation.

La première bouchée est intrigante, même surprenante. On s'attendait tellement au pire (bœuf-mozza, quand même...) qu'on se laisse enthousiasmer par les saveurs délicieusement salées. Il y a du croquang. Il y a du fondang. D'ailleurs, la mozzarella est tellement fondante qu'elle fait des petits fils (terme technique). Quant à la sauce olive et thym, c'est certainement la meilleure trouvaille de ce burger: pleine de contraste, à la fois grasse et acidulée, c'est elle qui donne toute la dimension au plat. Au début, en tout cas. Car malheureusement, rendre un burger de Burger King intéressant s'avère vite être une tâche trop grande pour cette humble sauce.

Un plat maximaliste, un burger Desigual, une proposition culinaire sans modération.

Plus la dégustation avance, plus les ingrédients s'accumulent avec la même frénésie que les mouches autour d'un étron. En atteignant le centre du burger, c'est déjà l'overdose: à la texture cartonneuse du steak s'ajoute une tranche de tomate un peu farineuse, et une couche de fromage de plus en plus épaisse. Alors qu'arrivent la sauce pesto et les oignons frits, ce qui ressemblait à une aventure sympa vire au cauchemar dystopique. On ne sait plus ce qu'on est en train de manger (un burger, une salade tomate mozza, le projet sinistre d'un empoisonneur fou?), mais on sait qu'on veut que ça s'arrête.

Mon cœur bat la chamade, et ça n'a rien à voir avec un coup de foudre: le «Sarran Mozzarella» et ses 900 kilocalories (valeur ressentie: 4 millions) commencent à avoir raison de moi. Car nous sommes face à un plat maximaliste, un burger Desigual, une proposition culinaire sans modération, dont on pourrait saluer l'audace si elle ne nous donnait pas l'impression d'avoir avalé une brique.

À quelques bouchées de la fin, je dois carrément m'avouer vaincue. Je viens de m'ingurgiter l'équivalent calorique de cinq jours d'alimentation, et même sans avoir fini, j'ai besoin de faire une sieste d'au moins trois heures pour amortir l'intensité de l'expérience.

En 2010, le repas gastronomique des Français a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. J'espère qu'aucun membre du comité ne se rendra dans un Burger King dans les prochaines semaines, parce que l'honneur pourrait nous être retiré. Ayant moi-même été une groupie de Michel Sarran, je ne peux qu'exprimer une profonde déception face à l'expérience. Même si je pense qu'il se remettra de cette chronique, pour laquelle je suis certainement moins bien payée que lui.