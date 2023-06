Au Dragon, Cyril Lignac livre sa vision de la cuisine asiatique

Temps de lecture: 3 min

Né de l'imagination du chef Cyril Lignac, le restaurant Dragon ravit d'abord l'œil. De tentures voluptueuses et mordorées en panneaux laqués d'un rouge flamboyant, c'est le véritable écrin d'un voyage sensoriel en Asie.

Portrait de Cyril Lignac. | Géraldine Martens

Un boudoir germanopratin signé Jacques Garcia

Cyril Lignac rêvait de créer un restaurant avec l'architecte Jacques Garcia. C'est désormais chose faite avec l'ouverture de Dragon en plein cœur de la rue éponyme où le chef possède déjà Le Bar des Prés, Aux Prés et Le Bar pour les cocktails.

Cette rue mythique de Saint-Germain-des-Prés tire son nom d'un dragon sculpté dans la pierre qui ornait l'entrée d'une cour voisine: voilà une prédisposition certaine pour cette nouvelle adresse inspirée de l'Asie.

Attenant au nippon Bar des Prés et au carnassier Aux Prés, Dragon révèle derrière sa façade d'un noir charbonneux un espace intimiste et chaleureux. La poignée symbolique s'ouvre sur une salle longiligne dont la douceur des courbes entoure la décoration impériale.

Une table au restaurant Dragon. | Yann Deret

Cette superbe esthétique est le fruit du travail de Jacques Garcia, talentueux architecte amoureux de la décoration, avec lequel Cyril Lignac projetait de créer un nouveau restaurant. Un petit salon dans une rue mythique et symbolique: il n'en fallait pas plus pour séduire le grand architecte…

Pour Jacques Garcia, l'Asie est évocatrice de rêve, de cité interdite. Il ne s'agissait pas de copier un décor asiatique, mais de le réinventer et de nous inviter à l'évasion. Dragon est ainsi né, lieu énigmatique, élégant et ensorcelant.

Plafond laqué rouge, rideaux en velours vermillon, murs tendus de soie, appliques à franges, moquette imprimée, bar en hêtre peint à la main, éclairage à la bougie des tables intimistes: chaque élément renforce l'impression de dîner dans un boudoir. Au centre de ce cocon, une grande table pour se réunir en famille ou entre amis.

Le dragon, créature légendaire, serpente même jusque sur les murs avec les peintures sur verre réalisées à la main par l'artiste MOF Delphine Nény.

La représentation du dragon réalisée par Delphine Nény. | Yann Deret

L'identité graphique réalisée par le studio Saint-Lazare s'inscrit avec sobriété et discrétion dans l'univers baroque et opulent imaginé par Jacques Garcia.

Chaque élément a été conçu pour faire écho à la culture asiatique et à ses symboles avec chic et subtilité.

La verrerie accueille un éventail de vins de Bourgogne faisant honneur à la finesse des mets. Les cocktails illustrent le répertoire asiatique avec des créations comme le Baiser du Dragon (vodka Zubrowka Bison, shiso, citronnelle, aloé vera, vanille citron), le Dernier Empereur (Whisky Chivas 12 ans, Umeshu, thé noir fumé, gingembre, Umami bitter) ou encore le Old Dragon (rhum Havana Club Especial infusé au sésame et pandan, saké, gingembre, Angostura bitter).

À la carte

À partager

• Pousses d'épinards, chutoro mi cuit, yuzu, truffe (26 euros)

• Langoustines mi cuites, cédrat, gingembre (28 euros)

• Bar mariné aux agrumes, piment rocoto (24 euros)

• Riz crispy, saumon, chipotle (20 euros)

• Tiradito de daurade, aji amarillo (24 euros)

• Salade de crevettes spicy, avocat, coriandre (22 euros)

• Yellowtail mi cuit, ponzu, sésame pimenté (24 euros)

• Aubergine laquée, parfumée Kimchi (15 euros)

• Spring roll crabe, herbes thaïes ou veggie (22 euros)

• Tofu caramélisé au miso, piment kosho (14 euros)

• Nems de poulet, curry Madras (22 euros)

• Larmes du tigre (30 euros)

• Crevettes impériales au saté (30 euros)

Au restaurant Dragon, les larmes du tigre. | Yann Deret

À la vapeur

• Raviolis de crevettes (28 euros)

• Raviolis de langoustines, tom yam (30 euros)

• Gyozas de bœuf au gingembre (28 euros)

Au restaurant Dragon, les gyozas. | Yann Deret

• Concombre mariné aux épices thaïes (12 euros)

• Salade d'algues wakamé (12 euros)

• Riz sauté, omelette, crevettes (14 euros)

• Riz thaï parfumé (10 euros)

Au restaurant Dragon, les ravioles de langoustines. | Yann Deret

Les desserts

• Tartelette au citron yuzu (16 euros)

• Mangue fraîche, sticky rice coco (14 euros)

• Mochis glacés (15 euros)

• Crème glacée au sésame noir (14 euros)

• Biscuit coulant, chocolat, praliné (12 euros)

• Salade de fraises, rafraîchies au kalamansi (18 euros)

Au restaurant Dragon, la mangue et le riz coco. | Yann Deret

Menu au déjeuner à 38 euros du lundi au vendredi, assiettes à partager à partir de 14 euros, desserts dès 12 euros, cocktails à partir de 12 euros.

Restaurant Dragon, 29, rue du Dragon, 75005 Paris. Tél.: 01 88 81 80 00. Trente-neuf places assises dont seize au comptoir et six à l'étage dans un espace plus intimiste. Réservation conseillée, uniquement par téléphone. Pas de fermeture.

Le Bar des Prés, 25, rue du Dragon, 75006 Paris. Tél.: 01 43 25 87 67. Au menu, sashimis, sushis, makis d'une grande fraîcheur, plats à partager. Carte de 30 à 40 euros. Pas de fermeture.

Aux Prés, 27, rue du Dragon, 75006 Paris. Tél.: 01 45 48 29 68. Plats de brasserie raffinés à base de viande proposés dans un restaurant cosy et traditionnel. Carte de 30 à 60 euros. Pas de fermeture.