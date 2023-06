Un faux prêtre recueillait les confessions des employés d'un restaurant

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Qui a la chance d'avoir un employeur aussi attentionné et prévenant que Eduardo Hernandez, qui vous propose un prêtre au travail pour pouvoir vous confesser? Mais dans un coin du restaurant de tacos, au milieu des odeurs de friture, la confession tourne vite au vinaigre quand les pécheurs se voient interrogés sur leur rapport au travail.

L'habit ne fait pas le moine: c'est la découverte des enquêteurs fédéraux de Californie du Nord, qui ont mis à jour l'emploi d'un faux prêtre qui devait obtenir des aveux d'actes répréhensibles de la part des employés d'une chaîne de restaurants de tacos.

En réalité, les fausses confessions ne sont que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un management imprégné de mesures d'intimidation et de manquements au droit du travail. Alors que le département du Travail des États-Unis a annoncé en juin que la chaîne devait reverser quelque 140.000 dollars de salaires, dommages et intérêts à ses employés, le Washington Post revient sur cette histoire.

Des confessions inhabituelles

Tout commence en mai 2021, lorsque les employés fédéraux, sollicités par les employés de la chaîne Taqueria Garibaldi à Sacramento (Californie), enquêtent sur des allégations d'heures supplémentaires impayées.

Au contact des salariés, les enquêteurs apprennent qu'un homme, prétendument prêtre, avait été introduit par le propriétaire. «Pour expier les péchés» des employés du restaurant, raconte l'un d'entre eux dans une déclaration sous serment déposée dans le cadre de l'affaire.

«Les confessions commençaient d'abord par une prière», relate Raquel Alfaro, enquêtrice au département du Travail. Le prêtre interrogeait ensuite les employés sur leur loyauté au propriétaire, Eduardo Hernandez, et leur demandait s'ils avaient déjà volé de l'argent dans les caisses. «Dès que la confession a commencé, j'ai trouvé la conversation étrange et différente des confessions habituelles, où j'ai l'habitude de confier au prêtre les péchés que je veux confesser», décrit Maria Parra, une ancienne employée, dans sa déclaration.

Étrangeté et malhonnêteté régissaient le management dans son ensemble: pour se protéger de l'enquête, le propriétaire a demandé à ses employés, sous la menace, de manipuler leurs fiches horaires et de mentir aux enquêteurs. Le gouvernement a qualifié ce stratagème de «l'un des actes les plus éhontés d'intimidation et de représailles de la part d'un employeur qu'il ait jamais vus».

Quant au faux prêtre, le gouvernement n'a pas été en mesure d'identifier l'homme, bien que Raquel Alfaro ait déclaré que les employés le connaissaient en tant qu'ami d'Eduardo Hernandez. Dans un communiqué, le porte-parole des autorités ecclésiastiques locales Bryan J. Visitacion affirme également être «tout à fait sûr qu'il ne s'agissait pas d'un prêtre du diocèse de Sacramento».