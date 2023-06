Comment soulager vos coups de soleil?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

C'est les vacances. Vous voilà enfin bercé par l'insouciance d'un rayon de soleil qui vous réchauffe doucement les jambes. Mais vous vous êtes endormi, et le constat est… contrasté: c'est bien un coup de soleil qui a transformé votre cuisse en glace vanille-fraise.

Les coups de soleil ne sont ni plus ni moins qu'une brûlure de la peau, ou plutôt, de ses cellules, rappelle The New York Times. Au premier degré de brûlure, la lésion des cellules de la couche supérieure de votre peau vous apparaît rouge et gonflée. Au second degré, vous pouvez observer des cloques, signe que les deux couches, épidermes et derme, se détachent et produisent un liquide inflammatoire.

Fatalement, les coups de soleil peuvent également endommager l'ADN des cellules de la peau, ce qui, avec le temps, peut entraîner un cancer. Selon le Dr Jesse Lewin, professeur agrégé de dermatologie à la Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York), prendre un seul coup de soleil pendant l'enfance ou cinq coups de soleil à tout âge double le risque de mélanome.

Si vous ne pouvez, malheureusement, rien faire contre les dommages à long terme d'un coup de soleil, il existe toutefois quelques remèdes pour soulager votre peau à court terme.

Buvez, crémez, protégez

Une règle d'or: s'hydrater. La rougeur de la peau est la marque d'un afflux de sang provoqué par l'inflammation, et «l'augmentation du flux peut entraîner une perte d'eau», explique la Dre Jennifer Holman, dermatologue et porte-parole de l'American Academy of Dermatology (Académie américaine de dermatologie). Buvez donc de l'eau, et pour hydrater la peau en elle-même, prenez une douche ou un bain bien frais. Vous pouvez prolonger l'hydratation grâce à des compresses imbibées d'eau. Attention: ne soyez pas tenté d'appliquer des pains de glace, qui pourraient aggraver les brûlures.

Quelle crème mettre ensuite? Les spécialistes sont quelque peu divisés. Si la Dre Holman recommande des crèmes contenant des céramides ou du pétrolatum (vaseline), qui retiennent l'humidité, le Dr Lewin préconise plutôt des lotions à base d'eau, qui ne retiennent pas la chaleur. Quel que soit le type de crème hydratante, préférez un produit sans parfum et avec une liste d'ingrédients réduite, afin d'éviter tout additif potentiellement irritant.

Une fois les premiers soins appliqués, votre peau vous en fait voir de toutes les couleurs: épiderme qui pèle, cloques… Bien que vous soyez tenté de faire disparaître tout ça, restez tendre avec votre peau fragilisée, et ne faites pas trop de gommages, car vous risquez de léser votre peau saine, et d'ouvrir ainsi la porte aux bactéries et autres infections.

Certains anti-inflammatoires en vente libre (Advil, par exemple) peuvent aussi vous aider à soulager la douleur et réduire l'inflammation. Prenez garde en revanche aux analgésiques topiques contenant de la lidocaïne ou de la benzocaïne, qui peuvent aggraver l'état de la peau.

Finalement, la meilleure manière de soigner ses coups de soleil, c'est de rester à l'abri de ses rayons dans les jours qui suivent, et de ne pas s'exposer sans crème solaire le reste de l'été. Ce n'est pas une invitation à ne plus aller dehors: si un coup de soleil augmente le risque de cancer de la peau, «il n'est pas non plus une fatalité», précise le Dr Adamson, pour qui la peur des coups de soleil ne doit pas «empêcher les gens de faire des activités saines, comme sortir».