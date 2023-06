Papacito, Le Raptor, Baptiste Marchais: dans la fachosphère, le podcast commence à remplacer YouTube

Temps de lecture: 5 min

«Ne vous inquiétez pas, de toute façon, si je suis censuré sur une plateforme, je bascule sur l'autre.» Dès le début du treizième épisode de sa série de podcasts Burger Ring, Papacito fait mine de ne pas trop s'en faire après la fermeture de sa chaîne YouTube, le vendredi 9 juin, pour «harcèlement et cyberintimidation» contre Christian Eurgal, le maire sans étiquette de Montjoi, un petit village du Tarn-et-Garonne, visé dans une vidéo mise en ligne en mai. L'influenceur d'extrême droite a de quoi être confiant: sa communauté le suit depuis des années, qu'importe le support, de son blog «FDP de la mode» au trimestriel La Furia.

Depuis plusieurs mois, il a fait de Burger Ring, lancé en mars sous son vrai nom (Ugo Gil Jimenez), l'un des podcasts les plus populaires du classement Spotify: la plateforme d'écoute le classe sur le podium de son «Top podcasts France» et les derniers épisodes font partie des plus écoutés. «Le podcast rencontre un énorme succès», se félicite le vidéaste identitaire qui, en juin 2021, avait tiré sur un mannequin représentant un électeur de La France insoumise (LFI).

«Donc c'est très bien, une grosse partie de la communauté écoute ces podcasts régulièrement. Du coup, si jamais j'ai un coup dur, je pourrais vous annoncer sur ces podcasts la marche à suivre.» Papacito rajoute qu'il est bien conscient qu'il pourrait un jour être banni des plateformes sonores également, mais là encore, il se ménage une porte de sortie en projetant de lancer son propre site.

Les virilistes et les «pouilleux»

Au sein de son bord politique, il n'est pas le seul à avoir investi l'audio. Ismaïl Ouslimani, plus connu comme Le Raptor, n'a lui pas été banni de YouTube, mais c'est tout comme. En un an, l'influenceur, présenté comme l'un des fers de lance de la fachosphère, n'a publié qu'une seule vidéo, début mai 2023, dans laquelle il explique se consacrer dorénavant à son entreprise dédiée à la musculation... et à son podcast. À défaut de produire du contenu sur YouTube pour ses 719.000 abonnés, l'ex-vidéaste n'a pas perdu au change. Pour lui aussi, le succès est au rendez-vous, puisqu'au sein du même «Top podcasts France» de Spotify, il n'est qu'à quelques longueurs de Papacito.

Comme ce dernier, Ismaïl Ouslimani rebondit sur l'actualité ou expose son quotidien à sa communauté. Mais, business oblige, il vend avant tout ses cours et ses compléments alimentaires aidant à la prise de muscles. Dans l'épisode 35 de son podcast, il ne tarit pas d'éloges sur ses produits de nutrition: «C'est la première fois que je vois un pre-workout [un complément alimentaire de pré-entraînement, ndlr] conçu intelligemment et de manière 100% naturelle, sans chimie, sans je-ne-sais-pas-quoi. C'est le pre-workout dont je rêvais, je l'ai créé.» Le nom de son podcast est d'ailleurs en lien direct avec cet objectif sportif: 10.000 pas, soit le minimum d'exercice quotidien supposé pour être en forme (une recommandation que l'on attribue à l'Organisation mondiale de la Santé).

De plus en plus couru auprès des influenceurs, le podcast, médium intimiste, est idéal pour renforcer l'esprit de communauté. Et, dans le cas du Raptor, pour propager un discours viriliste dans l'oreille de son audience. Grosso modo, le créateur de contenu divise le monde en deux catégories: ceux qui suivent sa méthode, avec la promesse d'obtenir le meilleur d'eux-mêmes, et les haters.

«Si on travaille autant et si je vous pousse autant à travailler, c'est précisément pour creuser l'écart et faire la différence avec ces pouilleux», lance-t-il dans un épisode publié fin mai, en référence à des messages peu flatteurs à son encontre dans l'espace commentaires. Il finira par encourager les siens à contre-attaquer en postant de nombreux messages pour valoriser son travail et sa méthode de coaching.

Un porte-voix pas encore bien modéré

Le podcast natif est un médium régulièrement utilisé pour dénoncer les inégalités de traitements raciaux, économiques ou genrés. Logique pour Dimitra Laurence Larochelle, sociologue des médias et du numérique. La chercheuse perçoit dans ce canal un porte-voix pratique pour les personnes s'estimant mises de côté: «Des groupes, dont les voix furent marginalisées à travers les médias dominants, ont saisi ce média alternatif afin de s'exprimer au sein de l'espace public. Il constitue un moyen privilégié, aussi bien pour explorer des thématiques “taboues” que pour accorder de la visibilité à des voix tenues à l'écart.»

La fermeture de la chaîne YouTube de Papacito, ainsi que l'arrêt volontaire de celle du Raptor, permettent donc à cette frange extrémiste de trouver un espace d'expression pas toujours bien modéré. En effet, l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) ne surveille pas les podcasts et les plateformes ne démonétisent pas les podcasts d'extrême droite, contrairement à YouTube. Et s'ils étaient un jour bannis des plateformes audio, ces podcasts auront l'avantage d'être plus faciles à héberger sur un site personnel que les vidéos.

Un phénomène ancien aux États-Unis

Le phénomène ne se limite pas à ces deux vidéastes. Baptiste Marchais s'est lui aussi installé à plusieurs reprises en face du micro. L'ancien champion de France de développé couché, qui n'a cessé de gagner en visibilité après ses apparitions dans l'émission «Touche pas à mon poste» de Cyril Hanouna, a récemment fait parler de lui pour avoir annoncé l'arrêt de ses activités sur YouTube, dans une dernière vidéo mise en ligne le 8 juin 2023. Fini la gratuité: sa communauté devra désormais sortir la carte bleue sur Patreon pour suivre son quotidien au Texas, où il s'est exilé.

C'est aussi par le biais de ce site américain de financement participatif qu'un créateur de contenus invitant Baptiste Marchais dans ses podcasts cherche un appui économique. Depuis quelques mois, Baptiste Marchais dissémine son idéologie dans cette production sonore dont l'objectif proclamé est de «dénoncer la dystopie socialiste». Le média Livre Noir s'est aussi mis à la page. Cette chaîne YouTube proche d'Éric Zemmour ne propose pas encore de format natif exclusif, mais elle poste systématiquement depuis quelques mois ses entretiens en podcast sur les différentes plateformes dédiées.

Aux États-Unis, le phénomène n'est pas récent. Le Southern Poverty Law Center (SPLC), une association américaine surveillant les activités des groupes extrémistes nationalistes, s'est penché en 2021 sur l'usage des podcasts par ces organisations radicales durant les quinze dernières années. Dans son étude, elle conclut en parlant des podcasts: «L'extrême droite s'est appuyée sur ses propres réseaux de médias alternatifs pour promouvoir des événements, propager de nouvelles idées et créer des réseaux à la fois au sein et entre les idéologies.»

Le SPLC présente ce médium comme «un moyen peu coûteux de produire de la propagande» et «une entreprise lucrative», mais aussi comme un moyen de mobiliser sa communauté. L'organisation va même jusqu'à décrire ces relais audio comme «cruciaux pour promouvoir les efforts d'organisation, obtenir le soutien de tout le mouvement et attirer des participants», lors du drame de Charlottesville (Virginie) du 12 août 2017, durant lequel une manifestante antiraciste a perdu la vie. Quand le podcast se voit réapproprié par l'extrême droite, il ne se résume donc pas à un simple outil de communication supplémentaire dans la bataille pour l'hégémonie culturelle.