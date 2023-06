Pourquoi les recettes de cuisine dégueulasses cartonnent sur TikTok

Temps de lecture: 6 min

Vous ouvrez l'application TikTok. Votre doigt scrolle paresseusement sur votre écran. Les vidéos courtes s'enchaînent les unes après les autres. Soudain, il y en a une qui vous attire. À première vue, le décor semble innocent: une influenceuse américaine, joviale, se tient dans sa cuisine taille XXL. «Chouette, vous dites-vous, une recette sympa.» Mais bien vite, vous constatez l'horreur, et les fourneaux se transforment en lieu de crime culinaire.

La vidéaste, toujours enthousiaste, pose au fond d'une poêle des tranches de cheddar, verse des nouilles cuites par-dessus, et ajoute une couche de jaunes d'œufs. Une plaquette de beurre entière et du fromage râpé viennent s'y greffer. Après avoir laissé mijoter un peu, la cuisinière en herbe retourne ce qui semble être devenu une sorte de monstrueuse omelette aux pâtes. L'influenceuse en mange même une bouchée à la fin de la vidéo, et semble approuver sa recette, souriante.

Il est probable que cette Américaine ne cuisine pas de telles choses pour son dîner tous les soirs. Car elle semble rentrer en réalité tout simplement dans une mode qui s'est lancée sur le réseau social TikTok. De plus en plus de comptes, souvent anglophones, se voient dédiés à la cuisine, mais d'une manière absurde, loufoque et extravagante.

Les vidéastes qui s'adonnent à ces abominations semblent d'abord motivés par le clic et les vues. Pour autant, ces recettes, telles des excès de créativité, ne constituent-elles que des bavures sur la toile blanche de la gastronomie ou sont-elles vraiment mangeables?

Dégoût au pays de la gastronomie

Dans l'Hexagone, où cette tendance ne semble pas avoir décollé, on se fait sceptique. C'est le cas de Géraldine Leverd, qui tient un blog, La Cuisine de Géraldine, et comptabilise plus de 360.000 abonnés sur Instagram et près de 150.000 sur TikTok. «Certains font n'importe quoi, se désole-t-elle. C'est dommage pour les jeunes si on veut leur apprendre à bien manger.» Elle n'approuve pas ceux qui cherchent juste le buzz en jouant avec «trop d'ingrédients».

Géraldine Leverd n'est pourtant pas fermée aux trends. «Je suis plutôt pour, si les gens travaillent bien avec les ingrédients», estime la cuisinière, qui cite par exemple la tendance du «Baked Feta Pasta» qu'elle a testée (et approuvée). Du moment que les ingrédients ne sont pas trop «industriels», elle peut s'y retrouver.

Comment s'assurer du succès d'une vidéo de cuisine sur TikTok? Pour Géraldine Leverd, la réponse se trouve dans des recettes «simples», qu'on comprend «rapidement», avec un beau visuel et une belle luminosité. Et un ingrédient final: «Le secret, c'est de savoir créer une réaction. Cela fait partie du buzz de créer une polémique.» Ce que les comptes de recettes extravagantes ont bien compris.

Jegurtha et Souad, un couple qui tient sur TikTok le compte de cuisine @cestarpinbon, avec plus d'un million et demi d'abonnés, ne se reconnaît pas non plus dans cette trend des recettes absurdes. «Il y a des gens qui le font exprès pour faire des vues et du clic, avance Jegurtha. Dès que vous avez plus de 10.000 abonnés, vous êtes éligible au fonds de créateur TikTok [qui permet d'être rémunéré pour le contenu créé, ndlr]. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour de l'argent.»

Avec ses vidéos, le couple a pu repérer «ce que les gens aiment et n'aiment pas». «On remarque que le fromage et le pané marchent très bien», observe Jegurtha. Les comptes de cuisine loufoque l'ont saisi également, et on ne compte plus les tutoriels où les plats sont plongés dans une piscine d'huile ou noyés sous une avalanche de fromage.

Ils le font cependant toujours d'une manière presque élégante, mimant les codes des recettes plus classiques, en faisant la part belle au visuel. «On mange d'abord avec les yeux», tiennent à souligner de leur côté Jegurtha et Souad, soucieux de l'apparence de leurs plats. Pas sûr, cependant, que nos yeux aient envie de déguster les recettes horrifiques de TikTok.

La colère et la viralité

Dans une étude de 2009, deux chercheurs, Jonah Berger et Katherine Milkman, se posaient déjà la question de savoir ce qui faisait la viralité d'un contenu en ligne. En se concentrant notamment sur le rôle des émotions dans le partage d'articles, ils ont pu voir que les contenus «qui évoquent la colère ou l'amusement sont plus susceptibles d'êtres partagés». Il est donc bien normal que les articles les plus partagés que vous voyez passer sur les réseaux sociaux soient ceux qui énervent les lecteurs.

Les recettes de cuisine qui partent dans tous les sens ne datent pas d'hier. On peut considérer qu'un des premiers, et des plus connus, sur YouTube, soit le vidéaste australien HowToBasic. Dans des vidéos aux titres et aux miniatures simplistes (comme «Comment faire des ramen»), le YouTubeur commence de manière presque sérieuse par s'attaquer à une recette, mais finit bien vite par écraser du poulet avec une pelle ou ses pieds et la recouvrir d'une montagne d'oignons, le tout entrecoupé de divers cris et borborygmes.

S'il saute aux yeux après quelques instants de visionnage que les vidéos de HowToBasic sont clairement du troll, les recettes de cuisine foutraques sur TikTok, elles, sont plus pernicieuses. Elles prennent l'apparence d'une vidéo innocente pour paraître le plus crédible et le plus réaliste possible afin d'emmener le spectateur dans un piège bien ficelé: celui de la réaction et du partage. Ce calcul a un nom: le «rage-bait» (littéralement «appât à rage»), pendant du «clickbait» (qu'on traduit en français sous le terme de «putaclic»).

«Rage-bait»

Sur le forum en ligne Reddit, dans le groupe r/StupidFood («NourritureIdiote»), on se délecte de cette tendance. C'est ici que des utilisateurs partagent leurs trouvailles en matière de recettes extravagantes. Sans surprise, un grand nombre vient de TikTok. Afin de faire la différence entre les vidéos authentiquement loufoques et celles qui ne le font que pour le buzz, les modérateurs de r/StupidFood utilisent des «flairs» (sorte d'étiquettes) pour permettre aux utilisateurs de catégoriser les posts.

Un de ces tags est «Rage Bait». Malgré cette différenciation, tous les internautes ne sont pas ravis. «On doit arrêter d'upvoter [liker, ndlr] ce genre de vidéos», s'exaspère quelqu'un sous le post d'une recette extravagante. «Je trouve ça ahurissant de voir le nombre de gens qui prennent cela au sérieux, s'insurge un autre. Cela vous pousse à interagir, ce que je suppose je viens de faire, mais je signale toujours ce genre de posts lorsque j'en vois. Je ne pense pas que cela doive avoir sa place sur ce sub [subreddit, sous-forum sur Reddit, ndlr] si la personne fait de la merde exprès.»

Les créateurs de ces vidéos tant décriées se réjouissent de toute cette attention. «Il y a juste beaucoup de dégoût –de la fascination dégoûtée, explique Eli Betchik, derrière le compte @elis_kitchen, auprès du média The Verge. On me compare à un accident de voiture ou de train, que les gens ne peuvent pas s'empêcher de regarder, ce que j'aime beaucoup entendre.»

Ce créateur américain raconte également comment il passe une partie de sa journée à répondre aux commentaires qui lui demandent s'il fait tout cela pour attirer l'attention. «[Je leur] réponds: “Oui. C'est exactement ça”.» Heureusement pour ces vidéastes, il existe aussi des TikTokers qui réagissent à leurs créations, la plus connue étant @tanaradoublechocolate, qui s'émerveille ironiquement devant chaque recette, d'un commentaire ponctué de sa phrase fétiche: «Everybody's so creative!» («Tout le monde est si créatif!»)

Dans ce monde de l'attention et du clic que sont les réseaux sociaux, ces recettes de l'absurde ne dérogent pas à la règle. Elles n'attendent qu'une seule chose: que vous interagissiez avec elles. Sur internet, il est parfois dit: «Ne nourrissez pas le troll.» Cela ne lui donne que plus de visibilité. Je suppose que je viens de tomber dans le piège.