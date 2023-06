Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

En ce début de mois de juin 2023, Bella Montoya, une Équatorienne de 76 ans, a été déclarée morte à deux reprises. La première fois, le 11 juin, elle s'est réveillée en pleine veillée funèbre en frappant contre les parois de son cercueil, sous les yeux stupéfaits de la famille. Finalement, sa résurrection aura fait long feu: elle est décédée pour de bon le 18 juin.

L'histoire a fait le tour du monde, et a attiré notamment l'attention du magazine Discover, qui s'est penché sur la question: à quelle fréquence enterre-t-on des gens vivants? Le média américain signale qu'on se préoccupe de ce sujet depuis déjà plus d'un siècle. À la fin du XIXe siècle par exemple, des cercueils à clochette sont inventés afin que la personne à l'intérieur, si elle est encore vivante, puisse tirer sur l'alarme pour signaler sa présence.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Peu de survie à long terme

Si le retour des morts parmi les vivants reste assez rare, la manifestation particulière de ce phénomène a été suffisamment observée pour qu'on lui donne un nom: le phénomène de Lazare, du nom du personnage biblique qui sort vivant de sa tombe.

Lorsqu'une personne subit un arrêt cardiaque et que les tentatives de réanimation sont vaines, elle est déclarée morte. Cependant, il arrive dans certains cas que l'activité cardiaque du patient reprenne spontanément.

On ne peut pas parler exactement de décès, estime la clinique de Cleveland, qui note que la victime d'un phénomène de Lazare n'est jamais vraiment morte. Selon le même institut médical, la plupart des personnes ne survivent pas assez longtemps pour profiter de leur résurrection: entre 1982 et 2018, sur soixante-cinq cas recensés dans la littérature médicale, seules dix-huit personnes ont connu un rétablissement complet.

Des vivants décédés en apparence, d'aucuns ont connu la célébrité, tel Angel Hays, un «inventeur-poète» comme le décrit Charente libre. L'homme raconte avoir été victime d'un accident de moto en 1937, qui lui a valu d'être déclaré mort. Il échappe à l'enterrement vivant, et devient plus tard une véritable attraction. Il met en place un système de cercueil électrique, dans la lignée de ceux à clochette, et passe même plusieurs jours enfermé dans son sarcophage pour prouver que l'on peut en ressortir vivant.

D'autres cas ne passent pas inaperçus, comme celui de Janina Kolkiewicz. En 2014, cette Polonaise de 91 ans est déclarée morte, mais commence à bouger dans son sac mortuaire à la morgue. Le docteur qui a observé son décès déclare que le cœur de la nonagénaire ne battait plus lorsqu'on lui a apporté la défunte. De retour chez elle, la principale concernée se réchauffe avec des crêpes et de la soupe, et rapporte à ses proches qu'elle se sent bien.

Quelle explication?

Ces faux décès ne relèvent peut-être pas tous du phénomène de Lazare, et ce dernier n'est d'ailleurs pas encore entièrement expliqué par les scientifiques, note le magazine Discover. La clinique de Cleveland souligne que certains pensent que la réanimation procurée à une victime d'arrêt cardiaque apporte trop d'air dans les poumons, sans possibilité de l'expirer assez rapidement. Résultat: la pression s'accroît dans la poitrine, ce qui limite la circulation sanguine vers le cœur. Une fois la réanimation arrêtée, le sang retourne lentement vers l'organe vital et le patient reprend vie, mais pour une courte période seulement.

Il n'existe pas de statistiques précises sur le nombre de personnes enterrées vivantes. Angel Hays, lui, avance le nombre impressionnant de 8 à 10% de faux décès dans les colonnes de Charente libre en 2004, sans pour autant citer sa source. Le vrai chiffre, s'il est inconnu, est très probablement bien plus faible.