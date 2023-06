«Nuit de noces» ne rime pas forcément avec «sexe» et ce n'est pas grave

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Les vœux échangés, le champagne sabré, les invités partis… Pour être réellement acté, la culture populaire exigerait que le mariage soit finalement consommé. Au point que la nuit de noces soit devenue synonyme de (premier) rapport sexuel.

Le New York Times s'interroge: faire l'amour la nuit de son mariage est-il vraiment l'apothéose tant attendue? Que fait-on de l'alcool et du buffet à digérer, des mois de stress et des cernes bien maquillées de la mariée?

Aujourd'hui, le mythe du rite de passage se confronte à la statistique publiée par le Guttmacher Institute en 2006, qui montre que 95% des citoyens américains ont déjà eu des relations sexuelles avant leur mariage.

Si l'enjeu n'est pas si fondamental pour ces couples, il n'en reste que pour les 5% qui ont choisi de s'abstenir avant de s'unir, il arrive fréquemment que l'occasion d'avoir leurs premières relations sexuelles survienne plutôt après la fameuse nuit de noces.

Attentes vs réalité

«Il y a beaucoup de pression pour que l'acte soit le summum parfait d'une journée symboliquement très importante», explique Vanessa Marin, psychothérapeute spécialisée dans la thérapie sexuelle à Santa Barbara (Californie). L'autrice de Sex Talks – The Five Conversations That Will Transform Your Love Life («Parlons sexe – Les cinq conversations qui transformeront votre vie amoureuse»), ajoute: «Après tout, vous ne vous souviendrez pas du sexe que vous avez eu un mardi au hasard en 2019, mais vous vous souviendrez toujours du sexe que vous avez eu lors de votre nuit de noces.» Cela en tête, les stratégies et les états d'esprit diffèrent d'un couple à l'autre.

Il y a ceux qui, d'emblée, déclarent forfait. C'est le cas du couple de Dawn-Michelle Lewis, cheffe de projet, et Shresth Sethi, consultant en analyse de données. Mariés en octobre 2022, Dawn-Michelle le reconnaît sans mal: «En plus d'être malades, nous avions deux cérémonies de mariage ce jour-là, l'une sikhe et l'autre non religieuse.» Tandis que le marié s'était endormi profondément, la mariée a fini la soirée avec sa mère qui l'a aidée à se déshabiller. Leur mariage a été consommé le lendemain. «De toute façon, nous sommes plutôt du genre à faire l'amour le matin», commente-t-elle.

Il y a ensuite les couples qui, même lorsqu'ils étaient déjà sexuellement actifs, sont prévoyants. «Nous avons été très stratégiques quant au déroulement de notre soirée pour que nous puissions avoir des relations sexuelles», raconte Ofelia Saba Ramírez à propos de son mariage avec Jessica Saba Ramírez. Tout au long de cette journée, en mars 2022, elles ont limité leur consommation d'alcool, se sont hydratées et ont bu des boissons énergisantes pour rester éveillées. En fin de compte, le couple a eu des rapports sexuels «pas très énergiques, mais incroyablement mémorables», se rappelle Ofelia Saba Ramírez, qui est fière d'avoir fait de cet instant une priorité le jour J.

«La culture populaire dominante nous fait croire que le sexe lors d'une nuit de noces est censé être un moment magique, où le plaisir est total», décrit Shavon Gaddy-Dalrymple, psychothérapeute spécialiste des couples à New York. Si «les couples ont tendance à ne pas planifier leur nuit de noces, observe-t-elle, ils ont tout de même beaucoup d'attentes quant à sa réussite.»

Pour les couples qui y tiennent, Dre Gaddy-Darlrymple recommande de désigner un ami «organisateur de la nuit de noces». Ce dernier aura la mission de mettre en place la chambre du couple, tout en veillant à ce qu'il quitte la réception suffisamment tôt (et sobre) pour ne pas être complètement épuisé. Cela, afin qu'il puisse profiter de la nuit tant attendue.