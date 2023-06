L'affaire du fonds Marianne, la honte de la démocratie française

Temps de lecture: 4 min

La semaine du 15 juin 2023 aura révélé de multiples manières aux Français la plongée vers les abysses de leur vie politique nationale. Outre la sordide affaire de Saint-Étienne qui a vu un groupe de dangereux «bras cassés» faire du chantage et terroriser un élu notoirement respectable, les auditions de la commission sénatoriale consacrée au fonds Marianne ont mis à jour un gisement d'incompétence et d'inconséquence rarement égalé dans notre vie politique. Faut-il se réjouir néanmoins et en définitive du fait que le sordide soit moins répandu que l'incompétence?

Dans un cas, il semble que les acteurs se croient dans une série télévisée politique américaine à la stéphanoise. Dans l'autre, on se prend à croire qu'on va lutter contre le «séparatisme» sur les réseaux sociaux. Ce serait drôle si, par son irréalisme, ce songe ne revêtait pas une véritable dimension de gravité. La commission sénatoriale sur l'affaire Benalla avait rappelé les précautions qu'un exécutif doit prendre dans le choix de ses collaborateurs de cabinet, celle sur le fonds Marianne, dans le choix de ses ministres.

Un foisonnement de coteries

Rappelons que le fonds Marianne a été créé en réaction à l'assassinat de Samuel Paty, au terme d'un processus menant quasi inéluctablement au meurtre, par un auto-conditionnement du bourreau et de ses commanditaires. Le sujet n'est pas mince. Un homme est mort. Une famille dans le deuil. Un pays sous le choc.

On peut deviner le désarroi du politique face à ce drame. Il est compréhensible. Cependant, la gravité de l'événement obligeait le pouvoir. Il se devait d'être à la hauteur. Or, on peut se demander s'il l'a été. Le sentiment est que l'on est amené à répondre par la négative.

Comme beaucoup de grandes causes, bonnes ou mauvaises, on voit se développer un jeu de coteries, une concurrence des réseaux et une exacerbation de ces conflits par les réseaux sociaux, devenus le seul espace d'existence de la plupart des acteurs de notre vie publique et notamment de ceux du fonds Marianne.

Trop et trop peu: un fonds inefficace et phagocyté

La première question relative au fonds Marianne est celle de son volume. Dans un pays de 66 millions d'habitants, lutter contre «la haine en ligne» demande quelques moyens. Pour lancer sa dernière application, la SNCF a déboursé 25 millions d'euros. Pour lutter contre la radicalisation et la haine en ligne, le fameux fonds Marianne était doté de 2,5 millions d'euros.

Il suffit de comparer ce montant à celui d'un festival de musique d'envergure nationale sur deux ou trois jours pour comprendre que ce chiffre a été décidé vraisemblablement au hasard ou presque. À l'œil nu, on voit que c'est trop peu pour atteindre les buts affichés et en écoutant les sessions de la commission sénatoriale, que c'est trop pour ne pas attirer les convoitises.

À ce montant, parcellisé, le budget du fonds Marianne était incapable de permettre d'atteindre son but –«lutter contre le séparatisme»– mais ne pouvait qu'être absorbé par les frais de fonctionnement des organisations sélectionnées. Nonobstant le vrai travail de vraies associations, il y avait d'entrée de jeu un décalage entre les buts affichés, les moyens alloués et leur destination de fait.

L'insoutenable légèreté du ministère

Au fil des révélations, on s'aperçoit qu'il est plus difficile d'obtenir 5.000 euros d'un conseil départemental ou régional pour un projet sérieux et cadré que 350.000 du fonds Marianne sur la base de dossiers qui seraient assez légers, si l'on suit les auditions.

Dans le domaine de la «laïcité», du «séparatisme», de la «radicalisation», les expertises revendiquées oscillent entre vacuité totale et excellence, incompétence et incontestable savoir-faire, fantasme et réalisme. À l'évidence, la volonté gouvernementale s'est échouée sur les récifs de la multitude de chapelles, plus promptes à polémiquer sur Twitter qu'à se faire une idée cohérente de la réalité de la société française. On cherche des hussards noirs de la République 2.0, on a trouvé une camarilla d'influenceurs. La certitude est que la ministre n'était pas préparée à affronter les subtilités de ce milieu.

Lutte contre le «séparatisme» ou subvention du clash?

À l'œil nu encore, on retrouve dans le fonds Marianne une galaxie hors sol qui n'existe que dans la confrontation et le clash sur Twitter et qui, de cette incontestable expertise dans la chasse à l'homme sur ce réseau social, tire motif à revendiquer une expertise. L'absence de jugement sur eux-mêmes de ces acteurs de l'affaire, l'absence de discernement de l'exécutif, l'incapacité de la ministre à appréhender ce qu'est le rôle d'un ministre, la manifeste piètre capacité de jugement à son endroit par ceux qui l'ont nommée font du fonds Marianne un véritable showroom de l'incompétence en politique.

L'idéologie et l'intérêt, le fantasme et la cupidité a fortiori, ne sont pas antinomiques. Il y a, par exemple, dans l'éviction de SOS Racisme, un aveu en creux: celui de la recherche d'une compatibilité des autres organisations avec la ministre, sinon a fortiori d'une promesse au moins implicite de «retour d'ascenseur». De même, les continuelles escarmouches sur Twitter entre détracteurs virulents et partisans de la ligne de Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, étaient-elles comprises dans le «kit» d'opposant au «séparatisme»? La légèreté est gênante…

Tout semble osciller entre naïveté, amateurisme ou incompétence, connivence et un brin d'autofiction. En ce sens, le fonds Marianne apparaît comme un précipité ou un miroir grossissant de notre vie publique et de l'action politique dans notre pays.