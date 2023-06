Donald Trump mis en examen, le casse-tête du Parti républicain

Temps de lecture: 5 min

Outre-Atlantique, les affaires judiciaires de Donald Trump n'en finissent plus de rythmer l'actualité politique. La dernière en date, une inculpation fédérale pour la rétention de documents classés «secret défense», pourrait cependant marquer un réel tournant. Si l'ancien président des États-Unis a déjà réussi à se sortir miraculeusement de situations qui auraient valu une mise au ban de la vie politique pour n'importe quel autre personnage public, voire de la prison, cette nouvelle pierre dans son sac apparaît comme étant la plus lourde qu'il a dû porter jusqu'à présent.

L'acte d'accusation, rédigé par le procureur spécial Jack Smith, ne laisse en effet que peu de place au doute sur l'illégalité de sa gestion de ses archives présidentielles: trente-sept chefs d'inculpation retenus, dont «rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale», «entrave à la justice» et «faux témoignage». Pour la première fois, Donald Trump semble en réel danger et ne maîtrise plus l'agenda, ce qui constitue un premier séisme dans ce début de campagne électorale, à moins de dix-sept mois de la prochaine élection présidentielle.

Si légalement rien ne peut l'empêcher ici d'être sur la ligne de départ en novembre 2024, pas même une peine de prison, cette mise en examen place à nouveau le Parti républicain dans une situation très inconfortable, qui pourrait même devenir intenable.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Culpabilité et funambulisme

Malgré la solidité apparente du dossier monté par le procureur spécial, il reviendra à un grand jury de déterminer si Donald Trump a violé la loi. Mais comme le temps judiciaire n'est pas toujours compatible avec le temps politique et médiatique, la question du positionnement du Parti républicain se pose déjà. Si à l'annonce de l'inculpation –par l'ancien président sur son réseau social Truth Social– les rangs se sont immédiatement resserrés autour de lui, les premières hésitations se sont fait sentir peu après la publication des trente-sept chefs d'accusation retenus, dont la violation du célèbre Espionage Act de 1917.

Nikki Haley, candidate à la primaire républicaine (qui devrait se dérouler durant le premier semestre 2024), a illustré à merveille ce flottement. Sa première réaction fut de dire que «la justice ne devait pas être conduite de cette manière», avant de se raviser quelques jours plus tard après lecture de l'acte d'accusation. L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU de l'administration Trump a finalement concédé qu'il s'était «montré incroyablement imprudent avec la sécurité nationale», ajoutant qu'elle serait prête à lui accorder une grâce présidentielle «pour le bien du pays» si elle venait à occuper la Maison-Blanche. Comme si, pour elle, la condamnation était inévitable. Un premier aperçu des turbulences qui vont secouer la famille conservatrice dans les mois à venir.

En effet, si la culpabilité de l'ancien président est reconnue, le Parti républicain devra faire un choix: continuer de soutenir coûte que coûte celui qui l'a fait gagner en 2016 ou tenter d'écarter ce personnage devenu beaucoup trop toxique. Jusqu'ici, le Grand Old Party (GOP) a toujours privilégié la première option, parfois même lorsqu'elle semblait impossible à appliquer, comme lors de la seconde procédure de destitution en février 2021, quelques semaines après l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021.

Cette logique perdurera-t-elle en cas de jugement défavorable dans cette affaire qui pourrait réduire fortement ses chances de succès lors de la prochaine grand-messe électorale? Si personne ne semble avoir la réponse au sein du Parti républicain, le doute est tout de même permis. Car ici, Donald Trump ne risque pas seulement un blâme, mais bien une peine de prison.

Une inculpation en forme de potentiel futur handicap

L'impact de cette procédure judiciaire sur l'électorat républicain n'est pas encore mesurable. Et ce, bien que les précédents (attaque du Capitole, inculpation dans l'affaire liée à l'achat du silence de Stormy Daniels) tendent à laisser penser qu'il devrait être mineur, voire que cette nouvelle mise en examen pourrait même renforcer son énorme avance (dans les sondages) sur ses principaux concurrents à la primaire du GOP. En l'état, les lignes ne devraient pas bouger, mais un verdict de culpabilité assorti d'une peine de prison bouleverserait assurément l'équation.

Le Parti républicain se verrait dans l'obligation de réagir pour éviter de foncer droit dans le mur et tenter de sauver les meubles. Dans le cas où il parviendrait à se débarrasser de Donald Trump, l'homme ou la femme politique qui prendra le relais partira très probablement avec un handicap en représentant une famille politique intimement liée au trumpisme et ses dérives. La quasi-obligation de se dissocier du milliardaire pour tourner la page présenterait le risque d'une rupture avec le noyau dur de l'électorat conservateur fortement attaché à son leader et dont le poids électoral est loin d'être négligeable.

Cette inculpation peut donc être vue comme une épée de Damoclès au-dessus de la droite américaine. Elle vient surtout renforcer le constat fait à de multiples reprises par celles et ceux qui suivent de près la politique américaine. Le Parti républicain n'est plus maître de la situation depuis l'émergence de Donald Trump sur la scène politique en 2015. Pire encore, il est totalement pris au piège.

L'attaque contre le Capitole, qui a entraîné la seconde procédure de destitution visant l'ancien président, était pourtant l'occasion de l'écarter une fois pour toute. La perche n'a pas été saisie par l'establishment conservateur qui lui a ainsi permis de s'en tirer à bon compte en n'apportant pas les voix nécessaires à sa réussite. Aujourd'hui, demain, après-demain, il en paiera certainement le prix. D'autant qu'il le paye déjà: depuis 2016, le camp républicain a essuyé des revers électoraux importants à chaque élection.

Une seule issue: le temps

L'acte d'accusation est solide, les preuves nombreuses et accablantes, le risque judiciaire très élevé, mais personne ne peut deviner à l'avance le verdict. Donald Trump peut être reconnu non coupable dans cette affaire, ou a minima, ce qui bien évidemment ôterait une épine –un clou– du pied à sa candidature et à court terme à sa famille politique.

Mais il peut surtout espérer que le procès ne se tienne pas avant la prochaine élection présidentielle, afin d'avoir tous ses moyens pour affronter Joe Biden et les Démocrates, dans le cas où il aurait préalablement gagné la primaire républicaine. Nous ne savons rien pour l'heure du calendrier, mais cette possibilité existe.

Gagner du temps est donc essentiel pour l'ancien président, afin de mener comme il l'entend sa campagne électorale et espérer l'emporter. S'il est à nouveau élu, cette procédure judiciaire serait au mieux mise sur pause, au pire totalement abandonnée. Et tant pis si l'état de droit sort de tout cela fragilisé, Donald Trump aura préservé l'essentiel: son casier judiciaire et sa liberté.

Tout repose donc sur les épaules de la juge fédérale chargée de superviser sa mise en accusation pour sa gestion des documents classifiés, Aileen Cannon, nommée à vie par Donald Trump en novembre 2020 et qui a précédemment rendu des décisions en sa faveur qui ont été très critiquées. L'avenir du 45e président des États-Unis et du second grand parti politique sont désormais entre ses mains.