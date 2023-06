Faire de longues siestes pourrait avoir une incidence sur notre poids

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Interesting Engineering, Euronews

Une équipe de chercheurs espagnols a récemment fait une découverte plutôt étonnante: il existerait un lien entre les longues siestes et l'obésité. Publiée en avril 2023 et menée sur plus de 3.000 Espagnols originaires de la ville de Murcie, cette étude relayée par Interesting Engineering a révélé que ceux qui faisaient des siestes de plus de 30 minutes «avaient un indice de masse corporelle 2% plus élevé, un risque d'obésité 23% plus élevé et un risque de syndrome métabolique 40% plus élevé.»

«Les longues siestes sont associées à une augmentation de l'indice de masse corporelle du syndrome métabolique, des triglycérides, du glucose et de la pression artérielle», avance dans les colonnes d'Euronews Marta Garaulet, autrice de l'étude et professeure de physiologie à l'université de Murcie. «En revanche, lorsque la sieste est courte, nous constatons qu'elle est associée à une diminution de la probabilité de souffrir d'hypertension artérielle; d'une certaine manière, la sieste devient donc protectrice.»

Les risques sont par ailleurs bien présents dans les régions chaudes du globe car des études précédentes ont démontré que «les gènes de la sieste étaient activés par la chaleur.» «Les températures estivales activent le gène PER3, qui est le gène de la sieste», souligne Marta Garaulet. «Certaines personnes n'ont pas de gène de la sieste, mais si c'est le cas, il peut être activé dans les régions chaudes, et vous aurez envie de dormir pendant la journée.»

Une activité tout de même bénéfique

Toutefois si vous êtes un grand siesteur, pas de panique: les auteurs de l'étude préconisent simplement de dormir un peu moins longtemps et, si possible, autre part que dans votre lit. «Il existe une association positive entre les courtes siestes et l'amélioration de la tension artérielle, surtout si vous dormez dans un fauteuil ou sur un canapé, et non dans un lit», poursuit Marta Garaulet.

De plus, de nombreuses autres études ont démontré à quel point la sieste était bénéfique, d'abord car elle nous permet de regagner de l'énergie mais également car elle possède un tas de bienfaits cognitifs. Avec l'âge, une petite sieste dans l'après-midi permettrait même d'avoir une meilleure flexibilité mentale et un meilleur système immunitaire.