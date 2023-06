Un parasite triple l’espérance de vie des fourmis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Vivre avec un parasite n’est habituellement pas une expérience plaisante. Pourtant, une récente étude menée sur des fourmis pourrait bien nous prouver le contraire. Une équipe de chercheurs allemands a découvert que les petits insectes contractant un ver parasite de type Anomotaenia brevis pourraient en effet vivre jusqu’à trois fois plus longtemps que leurs compères non-infectés, nous apprend Science Alert.

En cause? Les scientifiques ont découvert que lorsqu'un ver s'installe dans l'intestin d'une fourmi, «il semble pomper des antioxydants et d'autres protéines dans la circulation sanguine de la créature.» Les protéines auraient alors un effet plus que positif sur la santé des fourmis infectées et contribueraient à les garder jeunes et vigoureuses.

Mais pourquoi un parasite chercherait-il à garder une fourmi en bonne santé? La réponse est simple: c’est très probablement pour en faire une meilleure proie. En effet, l’Anomotaenia brevis se développe mieux et peut se reproduire lorsqu’il infecte un oiseau, par exemple. Le parasite a donc tout intérêt à ce que son hôte temporaire reste jeune, «ainsi il pourrait devenir le petit-déjeuner d'un oiseau une fois qu'il aura grandi.»

Une menace pour la colonie

Plus épatant encore, lorsqu’une fourmi de la caste des travailleuses est infectée par un parasite de ce type, les autres membres de la fourmilière «effectueront ses tâches à sa place, la porteront, la nourriront et la soigneront jusqu'à la fin de ses jours.» La belle vie, somme toute.

Les chercheurs allemands pensent par ailleurs qu’une protéine produite par la fourmi infectée et «connue pour réguler la division du travail et la reproduction dans les colonies» pourrait influencer le comportement des autres fourmis en les «trompant» et en les manipulant pour qu'elles effectuent le travail de la fourmi infectée.

Toutefois, ces fourmis ouvrières, chargées de s'occuper de leurs congénères infectées, risquent de mourir beaucoup plus tôt. De plus, trop occupées à prendre soin de la fourmi parasitée, il a été observé que ces fourmis portaient bien moins d’attention à leur reine, ce qui pourrait alors devenir une véritable menace pour la colonie.