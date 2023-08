Rentrée littéraire 2023: huit premiers romans pour mordre la poussière

Temps de lecture: 11 min

Vous souhaitez convaincre proches ou conjoints de ne jamais se reproduire? Offrez-leur quelques sorties de la rentrée littéraire: qu'ils se distinguent par leur absence ou qu'ils aient tenté de tout faire au mieux, les parents y sont tenus pour responsables d'à peu près tous les maux dont souffrent leurs enfants. Ça donne très envie de se faire vasectomiser ou ligaturer les trompes.

C'est peut-être encore plus récurrent dans le monde du premier roman: on sent que les auteurs et autrices en ont souvent gros sur la patate, et qu'avant de passer à autre chose il leur faut s'expurger de leurs rapports conflictuels et/ou inexistants avec papa et maman. C'est souvent insupportable de platitude, comme dans certains livres qui n'ont pas été retenus ici, mais parfois, un miracle se produit, qui peut tenir à la singularité d'un style ou d'un regard.

Voici une liste de huit premières œuvres prometteuses, voire incontournables, truffées de parents défaillants –mais pas seulement. Avec, tout en haut de la sélection, un coup de cœur parmi les coups de cœur, le genre de roman qui marque durablement. Ça n'a rien à voir avec le fait que son auteur soit célèbre en raison de ses autres activités, mais tout à voir avec le talent.

«La prochaine fois que tu mordras la poussière», à l'intérieur

«Peut-être que je pourrais leur demander, gentiment, aux femmes. Est-ce qu'on peut se draguer, et au moment de baiser, on se serre la main et on se dit au revoir? Au moment de baiser, je pars en courant?»

Sa dernière heure dix-huit de stand-up, Presque, justifie à elle seule de conserver son abonnement à Netflix. De prime abord, Panayotis Pascot est un peu agaçant: à 25 ans et des poussières, il a déjà connu le succès télévisuel, rempli un nombre incroyable de salles de spectacle et publié, donc, un excellent roman. Aussi mordant que tragique, La prochaine fois que tu mordras la poussière fait état du grand écart entre son image de jeune loup arrogant et le carnaval d'incertitudes qui défile en permanence dans sa tête. Et c'est sidérant.

Un père qui va bientôt mourir, une vie sexuelle et amoureuse pleine de doutes et d'accidents: le pitch de LPFQTMLP ne respire pas exactement l'originalité. Pourtant, le résultat subjugue. C'est sans doute ainsi qu'on reconnaît les écrivains de qualité, par leur aptitude à réinventer des sujets apparemment rebattus pour leur donner une couleur nouvelle, un intérêt particulier, comme si c'était la première fois que quelqu'un consacrait un livre à ces sujets.

Qui a vu Presque ne sera pas dépaysé par cet univers dans lequel, avec beaucoup d'ironie, Panayotis Pascot raconte comme ça peut être difficile d'être soi. De vouloir parler avec son père mais qu'aucun mot ne vienne. De tout faire pour se convaincre qu'on est hétéro, même quand votre cœur et votre pénis vous convainquent du contraire. Chaque page témoigne d'un vrai sens de la formule, mais l'écrivain –car c'en est un, et un vrai– n'est pas là pour enchaîner les punchlines. C'est un roman solide et inventif, et sans doute le livre le plus intelligent sur la masculinité qu'on ait lu depuis belle lurette.

«L'Indésir», mort d'une absente

«J'oublie que ma mère est morte et je suis de bonne humeur. On l'enterre tout à l'heure.»

C'est fou le nombre de parents qui meurent dans les livres. Le premier roman de Joséphine Tassy commence par l'annonce téléphonique de la mort d'une mère. La réaction de Nuria, l'héroïne, n'est pas celle attendue: à la manière du Meursault de Camus, elle accueille la nouvelle comme si elle était anodine. Il faut dire qu'il est 3h du matin, qu'elle rentrait à peine d'une soirée arrosée et qu'un homme rencontré quelques heures avant dort sur son canapé.

Accessoirement, Nuria et sa mère n'entretenaient pas les rapports les plus chaleureux qui soient. À la manière de bien des pères, sa génitrice s'est toujours distinguée par son absence, apparemment pas ravie à l'idée d'avoir un enfant. L'héroïne de L'Indésir n'a pas particulièrement envie d'en savoir plus sur sa mère; en tout cas, elle ne pose pas de questions. Mais la phase de deuil supposé, et notamment les retrouvailles avec les proches pour cause de funérailles, va néanmoins catalyser un certain nombre de questionnements. Et de révélations.

Paradoxalement, c'est donc post-mortem que Nuria va commencer à comprendre qui était réellement sa mère, ce qui l'animait ou la bloquait dans la vie, pourquoi elle a pris un certain nombre de décisions. On avance avec elle dans un champ de mines, au contact de personnages solidement incarnés. Joséphine Tassy restitue parfaitement le tumulte de l'après, quand ceux et celles qui restent confrontent leurs visions parfois contradictoires de l'être qui vient de s'éteindre. Quitte à transformer des moments de recueillement en gigantesque pugilat.

«Les Nouveaux Venus», zombies après tout

«Même le porte-parole du gouvernement pataugeait dans les pronoms. Il voulut se montrer rassurant en rappelant que l'appellation “nouveaux venus”, que nous semblions tous utiliser sans flancher vers un féminin corrompu, continuait de garantir la primauté du masculin neutre dans nos discours.»

Utiliser les morts-vivants pour décrire celles et ceux qui sont encore en vie, la vacuité de leurs existences, le ridicule de leur société: tel était le parti pris d'un certain George A. Romero, spécialiste international du zombie, dont l'œuvre malaisante, politique et caustique fera date. À sa manière, Adèle Gascuel emprunte le même chemin, employant des codes de la littérature de genre pour interroger notre façon de traiter autrui. Le tout avec autant de lyrisme que de vitriol.

Ces nouveaux venus, que l'autrice genre alternativement au masculin et au féminin, font un jour irruption dans nos vies, après qu'une immense tempête a déferlé sur Paris. Que faut-il faire de ces êtres qui n'étaient pas prévus au programme? Que signifie leur façon de frotter tout ce qui les entoure, de façon quasi obsessionnelle? L'univers bâti par Adèle Gascuel rappelle aussi celui des Revenants (le film de Robin Campillo et la série de Fabrice Gobert) par sa façon d'utiliser d'étranges invités surprises pour mieux révéler notre vraie nature.

Tout cela pourrait être bien sombre si l'écrivaine n'y incorporait pas une dimension satirique aussi amusante que bien dosée: de temps à autre, au détour d'une page, on croise Aya Nakamura, Michel Houellebecq, Gérald Darmanin, Squeezie ou encore Éric Zemmour. Le tout au profit d'une critique de notre société insensible, stigmatisante, gangrénée par l'obsession de la médiatisation et par la peur de l'étranger. Les Nouveaux Venus est un livre curieux, dans tous les sens du terme.

«Adieu Tanger», condamnée à l'exil

«Avec les années, tu es devenue rugueuse, cuir d'éléphant qui n'oublie rien de ce qui l'a traversé.»

Tout commence par une prise de conscience, ou peut-être juste sa confirmation. Marchant dans sa ville marocaine, Alia se sent sexualisée, méprisée, cible d'une culture du viol qui n'a décidément pas de nationalité. De là naît un projet artistique et militant qu'elle ne destine qu'à elle-même: prendre son corps en photo pour réfléchir au regard masculin. Mais les images finissent par fuiter, condamnant Alia à dire au revoir (ou adieu) à Tanger. L'article 483 du Code pénal marocain l'expose en effet à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

Contrainte et forcée, la jeune femme débarque alors à Lyon, sans savoir si elle pourra un jour faire le voyage inverse. Le nouveau départ n'en est pas un: les fantômes du passé l'ont suivie, les hommes malveillants aussi. Écrit à la deuxième personne, Adieu Tanger mêle intelligemment et intelligiblement les questions de corps, de territoire et de domination. Car Alia n'a pas besoin de longs discours pour comprendre qu'elle est perdante sur tous les tableaux et que rien ne lui permettra d'inverser la donne.

Tangéroise, passée par Lyon, Salma El Moumni signe l'un des meilleurs premiers romans de cette rentrée littéraire. Sans affèteries, Adieu Tanger parvient pourtant à se montrer étouffant et à dépeindre l'impact du patriarcat. Une tristesse pleine de dignité traverse ce récit d'une injustice qui en entraînera d'autres, au gré d'un effet boule de neige proprement révoltant.

«Georgette», la nourrice et la femme

«J'ai grandi dans la certitude de son amour pour moi, de son amour pour nous, mais je n'en suis pas absolument sûre. Personne ne pourrait dire à quoi pensait Georgette.»

Douze jours séparent la sortie dans les salles françaises du film Àma Gloria, écrit et réalisé par Marie Amachoukeli, et la parution de Georgette, premier roman de Dea Liane. Bien qu'assez différentes sur la forme, les deux œuvres se complètent et se répondent: toutes deux évoquent avec force et délicatesse la figure de la nourrice, mère de substitution venue d'une autre contrée.

Dans Àma Gloria, une petite Française âgée de 6 ans découvre que son éternelle nounou capverdienne a aussi une vie, une famille et une histoire. Il se produit la même chose dans Georgette, mais de façon bien plus tardive, sa narratrice attendant l'âge adulte pour mener concrètement l'enquête sur cette nounou qui les a tant choyés, son frère et elle. «Choyés» car c'est un travail. Peut-on réellement affirmer qu'elle les a aimés?

Spoiler: derrière la nourrice, il y a une femme, parfois une mère, avec un vécu qui reste souvent hors-champ. C'est rarement par plaisir qu'on quitte sa terre natale pour s'occuper de gosses qui ne sont pas les siens, mais ça, l'histoire ne le dit généralement pas. Par une série d'instantanés issus de différentes époques mais toujours écrits au présent, la Syro-Libanaise Dea Liane rend un hommage vibrant à cette deuxième mère qui n'en est pas vraiment une. Mais qui a pris soin d'elle tant qu'elle a pu, jusqu'à faire de l'arabe la seconde langue maternelle de la narratrice.

«Mille hivers», iceberg en vue

«Une question, dont le cynisme la troubla, lui traversa alors l'esprit: qui de son père ou de l'iceberg disparaîtrait le premier?»

C'est sans doute le postulat le plus singulier de cette rentrée des premiers romans. Mille hivers se déroule sur une île privée, située dans le golfe de Gascogne. S'y trouvent un vieil homme proche du trépas, sa fille Dorothée, fraîchement arrivée pour veiller sur lui, et Tortu, le gardien des lieux. Après une tempête, ce dernier découvre qu'un iceberg vient de s'échouer sur la plage. L'île étant provisoirement coupée du monde, Dorothée et Tortu vont pouvoir donner libre cours à leur fascination pour cet objet inattendu.

Un quatrième personnage, mandaté par un cabinet d'expertise comptable, ne tarde pas à rejoindre la fameuse île. Se met alors en place un curieux huis-clos à ciel ouvert, au carrefour du thriller et de la fable écologique. Car si Renaud de Chaumaray n'est ni J.J. Abrams ni Damon Lindelof, son roman a tout de même un petit côté Lost. Sans étranges fumées ni carcasse d'avion.

L'iceberg est-il une simple vue de l'esprit? Une métaphore? Et si oui, de quoi? Est-il le fruit bien concret de dérèglements climatiques qui nous mèneront sous peu à notre perte? Ou les choses sont-elles plus complexes, plus viciées? Mille hivers est un entrelac de questionnements concrets et d'autres plus existentiels. En sus, les réponses apportées sont assez satisfaisantes. Encore une belle prise de risque de l'éditeur Le Mot et le Reste, qui se distingue régulièrement par ses romans écolo-introspectifs de qualité.

«Ni pleurs ni pardon», l'ombre de ton père

«Il faut réfléchir, raisonner, soupeser. Est-ce que les ennemis de ton père pourraient s'en prendre à toi?»

C'est un récit qui s'ouvre au chapitre 17, comme l'âge du héros au début de ce roman haletant et tragique. Tout commence à Palma de Majorque, où la chaleur de l'été n'empêche pas une certaine tristesse. Ce personnage principal, auquel le narrateur s'adresse en lui disant «tu», vit dans l'ombre d'un père absent, «ce visiteur éphémère, distant et autoritaire», comme l'écrit Vincent Quivy. Un homme à la vie complexe, que sa volatilité rend obsédant.

Il faut dire que le père en question n'est pas tout à fait un homme ordinaire: promis à un brillant avenir au sein de l'armée française, il a sabordé sa carrière pour se muer en activiste option paria. Même s'il le connaît peu, notre héros a reçu de lui un bien lourd héritage: son statut de fils l'a automatiquement transformé en objet de fascination ou de convoitise pour les individus dangereux qui fréquentent les mêmes cercles.

Roman d'apprentissage autant que thriller, Ni pleurs ni pardon trace la trajectoire d'un jeune homme tenté par l'inconséquence liée à son âge, mais pressé par une somme d'injonctions trop grandes pour lui –livrer son père à ceux qui le recherchent, ou au contraire l'aider à distance. Journaliste et historien, auteur d'enquêtes au long cours, Vincent Quivy a l'habitude de creuser sous la surface, de traiter les sujets avec la complexité qu'ils méritent. En toute cohérence, ce premier roman captivant se distingue par les mêmes caractéristiques.

«Le Dernier Étage du monde», high-rise

«Ici, le blanc des colonnes et les reflets bleutés de la fontaine centrale sur les murs évoquent une pureté quasi divine, comme si la finance bâtissait des empire immaculés, sans la moindre noirceur ni goutte de sang versé. Une banque n'a jamais tué directement personne.»

La quatrième de couverture évoque Balzac et Tom Wolfe, mais c'est peut-être à J. G. Ballard que l'on songe d'abord ici, aux incroyables immeubles de I.G.H. et aux résidences sécurisées de Super-Cannes. Il y a chez Bruno Markov la même façon de nous faire visiter dans les moindres recoins un lieu normalement réservé à une élite à laquelle nous n'appartenons pas, dont nous ne maîtrisons pas les codes, et qui nous méprise du plus profond de son être.

C'est par l'entremise de Victor, jeune homme dont le père fut détruit par cette machine séduisante mais impitoyable, que se déroule le tour du propriétaire. Destiné à se venger, ce spécialiste des algorithmes et des intelligences artificielles –un univers que l'auteur, qui a bossé dans ce domaine pendant douze ans, connaît visiblement mieux que bien– va parvenir à intégrer le cabinet de conseil auquel il ne veut que du mal.

Voilà un monde rempli d'individus détestables, qui n'aiment rien tant qu'étaler leur supériorité et leur perversité, et qui mêlent séduction, humiliation et manipulation comme s'ils y avaient été entraînés dès le berceau –ce qui est sans doute un peu le cas. Le style de Bruno Markov est précis, implacable, et le ton toujours juste. Le Dernier Étage du monde, c'est le roman à conseiller à celles et ceux qui peinent encore à accepter que la série Succession soit désormais terminée, et qui sont en manque de personnages de capitalistes détestables.