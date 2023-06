Voici pourquoi vous vous sentez fatigué au réveil

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Vous avez passé une bonne nuit de huit heures, mais lorsque votre réveil sonne, vous avez l’impression de n’avoir dormi que quatre heures? Cette sensation aussi troublante que frustrante est souvent due à ce que l'on appelle l'inertie du sommeil, explique CNN. C'est un état de transition entre le sommeil et l'éveil pendant lequel une personne peut éprouver de la somnolence, parfois jusqu'à une heure après être sortie du lit.

Mais l'inertie du sommeil n'est pas la seule raison derrière cette sensation de fatigue au réveil. «Il y a beaucoup de pathologies qui peuvent causer de l'épuisement [qui perdure malgré une nuit de sommeil]», explique Jennifer Martin, professeur de médecine et ancienne présidente de l'Académie américaine de médecine du sommeil. «Il peut s'agir de douleurs chroniques, de troubles du métabolisme ou de la thyroïde, d'anémie ou encore de maladies pulmonaires.»

Des troubles psychiques comme l'anxiété ou la dépression peuvent également avoir un impact négatif sur le sommeil, notamment car ce sont des pathologies qui poussent notre corps à consommer beaucoup d'énergie. Par ailleurs, «les traitements peuvent avoir des effets secondaires tels que l'insomnie ou la perturbation des stades plus profonds du sommeil», souligne CNN.

Une bonne hygiène de vie

Mais au-delà des troubles psychiques et physiques, notre mode de vie peut également être à l'origine d'une mauvaise qualité de sommeil, et donc d'une sensation de fatigue au réveil. Par exemple, le corps d'une personne sédentaire peut s'habituer à devoir dépenser peu d'énergie. «Vous pouvez donc vous sentir plus fatigué que vous ne le devriez lorsque vous essayez d'effectuer des activités quotidiennes basiques», avance Jennifer Martin.

Une trop grande différence dans le rythme de sommeil –par exemple, se coucher tôt en semaine et tard le week-end– peut également affecter notre capacité à nous réveiller en forme. «C'est très similaire à la sensation de décalage horaire», souligne Christopher Barnes, spécialiste du sommeil. Et lorsque l'on doit à nouveau se lever tôt après un week-end de folie, «cette réinitialisation rapide ne fonctionne pas bien.»

Enfin, plus généralement, les spécialistes s'accordent à dire qu'un sommeil réparateur découle d'une bonne hygiène de vie. Aussi, il est toujours utile de rappeler que le café, l'alcool, ou encore un repas trop lourd avant d'aller se coucher ne sont pas préconisés.