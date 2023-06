Une riche moisson de DVD pour l'été

Temps de lecture: 7 min

Bref rappel à propos du DVD. Les supports physiques (DVD, Blu-ray et leurs déclinaisons) sont désormais un mode d'existence à part entière du cinéma. Un mode d'existence «de niche», loin de la diffusion de masse d'il y a vingt ans, mais qui correspond à des pratiques –d'édition, de visions des films, de collection– désormais appuyées sur un écosystème viable, grâce aussi, en France, au soutien des pouvoirs publics. Mais on trouve ailleurs, notamment aux États-Unis, de grands éditeurs qui font également un travail remarquable, dans des conditions relativement stables.

L'édition DVD répond à des besoins spécifiques, qui pour n'être pas ceux du dit «grand public», concernent suffisamment de monde (33,5 millions de galettes ont été vendues en 2022 d'après le CNC) pour que soit poursuivie une activité qui rend possible la parution ou la réédition de centaines de titres chaque année, permettant des découvertes multiples et de natures différentes.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Celles-ci concernent aussi bien l'histoire du cinéma classique, par exemple le prochain retour, d'abord en salles puis en support vidéo, d'un chef-d'œuvre de Yasujiro Ozu, devenu invisible depuis des décennies, Les Sœurs Munakata (1950), qui fut un événement de la sélection Cannes Classics, ou The Pawnbroker (Le Prêteur sur gages) de Sidney Lumet (1964), que l'exploration d'œuvres méconnues, comme celle du réalisateur philippin Mike de Leon, ou la redécouverte de films qui ont marqué leur époque avant d'être oubliés, comme Le Destin de Juliette d'Aline Issermann (1983).

Mais l'édition DVD est également l'occasion d'un important travail d'accompagnement, avec les bonus, les documents imprimés, la composition de coffrets collectors, qui participent de la construction d'une présence durable, dans les mémoires et dans les domiciles de chacun et chacune, pour de très nombreuses réalisations.

Ce format est aussi la possibilité d'une continuation pour les films récents, en particulier ceux qui n'ont pas pu trouver toute la place qu'ils méritaient sur des grands écrans de plus en plus embouteillés. Sans prétendre rivaliser avec la VOD, les supports matériels échappent à la logique de flux, qui ne cesse de déplacer l'attention.

Au moment de préparer les bagages pour les vacances, a fortiori pour un endroit mal connecté, mais en fait pour tous les lieux et à tous les moments de l'année, voici un choix subjectif mais enthousiaste de quelques nouveautés remarquables.

«Saint Omer» d'Alice Diop (Blaq Out) et «Aftersun» de Charlotte Wells (Condor Entertainment)

Ce sont les deux plus belles révélations du cinéma mondial au cours de l'année 2022, et il importe de pouvoir les découvrir si on ne l'a déjà fait, ou d'en garder une trace sous une forme matérielle pour les retrouver à volonté. Signés de deux jeunes réalisatrices, l'un française, l'autre britannique, et tout à fait différents l'un de l'autre pour le reste, ils témoignent ensemble d'une vitalité des écritures cinématographiques, des diversités d'approche et, au-delà des gouffres qu'explore Saint Omer et de la mélancolie d'Aftersun, du bonheur de faire des films chez celles qui en font, et de les regarder, pour qui en deviendra spectateur ou spectatrice.

«Abattoir 5» de George Roy Hill (Carlotta)

Aux confins de la science-fiction et du film de guerre, l'adaptation du roman éponyme de Kurt Vonnegut Jr. invitait en 1972 à un voyage dans le temps, et dans les méandres de l'esprit d'un soldat traumatisé, avec une impressionnante puissance d'évocation. Celle-ci est renforcée par la bande musicale, une des rarissimes incursions dans ce domaine du pianiste et compositeur canadien Glenn Gould, où Jean-Sébastien Bach participe de manière inattendue à la construction d'un univers à la fois spectaculaire et intime, futuriste et rétro.

«Esterno notte» de Marco Bellocchio (Arte Vidéo)

Il n'est pas d'usage ici de mentionner les productions qui ont été, hors festivals, diffusées uniquement à la télévision. Mais il importe de faire une exception pour la grande œuvre de Marco Bellocchio consacrée à l'assassinat d'Aldo Moro. Ayant techniquement le statut d'une série, et son organisation formelle (en six épisodes de 55 minutes), Esterno notte est pourtant bien une grande œuvre de cinéma. Et un élément majeur de ce que ce réalisateur de première importance continue de créer, en relation avec l'histoire de son pays.

«Libera me» d'Alain Cavalier (Tamasa)

Juste après Thérèse, qui lui valut en 1986 un triomphe aussi légitime que sans lendemain, mais lui offrit la liberté de réaliser comme il l'entend, Alain Cavalier inventait ce réquisitoire implacable contre la torture. D'une éloquence aussi radicale que l'est le refus d'employer la parole, Libera me, pour la première fois accessible depuis sa sortie en 1993, reste aujourd'hui une proposition de cinéma d'une immense force et une affirmation politique et éthique d'une salutaire urgence.

Rétrospectivement, il apparaît aussi comme un jalon significatif sur le chemin qui a mené Alain Cavalier à la pratique singulière qui est désormais la sienne, celle d'un filmeur incarnant à lui seul une promesse immense de cinéma.

«La Comtesse aux pieds nus» de Joseph Mankiewicz (Carlotta)

Un des meilleurs films de cette figure majeure du Hollywood d'après-guerre qu'est Joseph L. Mankiewicz bénéficie d'une réédition de luxe, véritable écrin adapté à ce bijou sentimental et cruel qu'est La Comtesse aux pieds nus (1954). Mankiewicz y déploie avec virtuosité certains des procédés qu'il maîtrise à la perfection, comme l'usage de la voix off, et la reconfiguration des points de vue sur une histoire, selon différentes approches au fil de cette variation à la fois vibrante et désabusée de l'éternel récit de l'ascension et de la chute.

Portrait désenchanté du microcosme hollywoodien et de la jet-set de l'époque, le film dépasse le seul brio de sa conception et de son exécution grâce aux présences émouvantes d'Ava Gardner et Humphrey Bogart, l'une et l'autre investis d'une apparence de pouvoir –de séduire, de comprendre– en infériorité face à la grande machine dont ils font partie, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils la jugent ou pas.

«Native Son» de Pierre Chenal (Doriane Films)

Petit à petit, trop lentement mais tout de même inexorablement, se produit la redécouverte de multiples formes dont des Noirs –cinéastes, scénaristes, acteurs, personnages– ont été partie prenante de l'histoire du cinéma mondial, tout en étant massivement invisibilisés. Ainsi, après notamment les éditions DVD de Ganja & Hess et de Daïnah la métisse, en attendant celle de Nothing But a Man, ressorti en salles le 15 mars 2023, le film de Pierre Chenal –d'après le roman éponyme du grand écrivain afro-américain Richard Wright (Un enfant du pays)– ajoute une pierre à cet édifice encore très incomplet.

Richard Wright est aussi l'interprète principal de ce film troublant, et qui est né dans des conditions rocambolesques en 1951 –interdit de tournage aux États-Unis et en Europe, filmé en Argentine, distribué dans une version massacrée... Aujourd'hui restauré, il trouve sa place dans une histoire encore en partie à découvrir. Simultanément, Native Son complète la filmographie d'un cinéaste toujours sous-estimé, Français pionnier du film noir, au sens propre cette fois du genre. Peut-être cette édition vaudra-t-elle au film de disposer bientôt de sa fiche Wikipedia en français...

«La Bande des quatre» et «La Belle Noiseuse» de Jacques Rivette (Potemkine)

Pas à pas se constitue la possibilité d'accéder à cette œuvre essentielle de la modernité du cinéma qu'est le cinéma de Jacques Rivette. Au tournant des années 1980-90, ces deux films connurent un succès aussi mérité que peu fréquent dans le parcours de ce cinéaste dont les audaces lumineuses et généreuses ont souvent dû attendre pour être admirées à leur juste valeur.

La trouble histoire construite autour des jeunes comédiennes habitantes d'une grande maison de banlieue qu'assiège un inquiétant séducteur, comme la transposition magnifique du Chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac, avec Michel Piccoli, Emmanuelle Béart et Jane Birkin inoubliables, sont des sommets de jubilation, d'intelligence et de questionnement.

«Gerry» et «Paranoid Park» de Gus van Sant (Carlotta)

Dans la riche filmographie du réalisateur d'Elephant, et plus précisément dans toute la partie de son œuvre dédiée aux adolescents américains accompagnés avec émotion et considération, ces deux films tiennent une place particulière, liée à une forme particulière de radicalité.

Gerry (2002) chemine aux côtés de deux garçons en marche dans un désert à la fois très réel (et dangereux) et qui matérialise les inquiétudes et les manques de leur existence. Gus van Sant y met en place une manière de filmer qui ouvre d'immenses espaces au trouble des personnages comme à l'imaginaire des spectateurs.

Paranoid Park (2007) travaille de l'intérieur les codes du teen movie pour y laisser affleurer les cruautés et les violences, les refoulements et la puissance des élans, au-delà des représentations convenues, d'une manière qui peut atteindre une grande brutalité, mais avec une affection infinie pour ses personnages, quelles que soient leurs erreurs.

Coffret Med Hondo (Ciné-archives/Doriane Films)

Réalisateur franco-mauritanien, Med Hondo fut, à partir de la fin des années 1960 et durant plus de trente ans, une des principales figures d'un cinéma anticolonialiste, dont les films très inventifs formellement produisaient des critiques à la fois du passé et du présent de l'occupation de l'Afrique, notamment du sort infligé aux immigrés.

Un coffret rend désormais accessible trois de ses principaux longs métrages, le précurseur Soleil Ô (1967), West Indies ou les Nègres marrons de la liberté (1979), récit stylisé dans l'esprit du théâtre de Bertolt Brecht de l'oppression coloniale aux Antilles, et la fresque historique Sarraounia (1986) à propos de la résistance menée par une reine contre une colonne de l'armée française en Afrique de l'Ouest à la fin du XIXe siècle. L'édition comporte aussi un utile livret composé d'entretiens et de documents.

«Histoires d'A» de Charles Belmont et Marielle Issartel (Tamasa)

Il s'agit au sens strict d'un film historique, d'un film qui a contribué à faire l'histoire. Réalisé en 1973, lorsque l'avortement était considéré en France comme un crime, à l'initiative du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC), interdit par la justice, traqué par la police, il a bénéficié de centaines de projections clandestines, qui ont contribué à l'avancée du mouvement qui devait mener à la loi Veil du 17 janvier 1975.

Histoires d'A était aussi, et reste, un exemple de cinéma militant attentif aux personnes et aux situations, soucieux de pédagogie et d'émotion, porté par un souffle où la colère contre une législation injuste se mêle à la joie d'un combat collectif plein d'énergie.