Au Népal, le football pour permettre aux jeunes filles de prendre leur destin en main

District de Kapilvastu, région du Teraï (Népal).

Leur village se réveille à peine, une vingtaine de jeunes Népalaises aux tenues débraillées déposent de larges sacs sur un sol terreux maintes fois foulé. Des sacs pleins à craquer, débordants de ballons ronds qui ne demandent qu'à s'échapper. Monika a à peine le temps de placer de petits plots faisant office de cage de foot que les filles se lancent dans des séries de dribbles, soulevant la terre de leurs pieds nus. «Je leur ai dit de dribbler, pour mettre en place des un contre un», explique la coach de 20 ans. En fond, des cris de joie retentissent dans la plaine. Une des joueuses vient de marquer le premier but.

Voir des filles jouer au football de la sorte était encore impensable il y a encore quelques années dans le district népalais de Kapilvastu, dans la région particulièrement pauvre du Teraï, près de la frontière indienne. Les jeunes Népalaises de cette région, où le taux de mariage d'enfants est le plus élevé du pays, font face à de multiples barrières sociales qui les empêchent aussi bien de jouer balle au pied que d'entreprendre de longues études. En s'autorisant l'un, ces dernières peuvent désormais réclamer l'autre.

Les entraînements ont lieu cinq fois par semaine, à 6h30 du matin. La coach Monika fait partie des sept membres de l'organisation d'Atoot, dont Sarah Van Vooren et Mashreeb Aryal sont les fondateurs.| Robin Tutenges

Briser les stéréotypes et continuer l'école

Sur le terrain, les filles, qui ont entre 4 et 10 ans pour ce groupe, courent en regardant droit devant elles avec assurance, n'hésitant pas à réclamer la balle ou une faute quand il le faut. «Le sport peut vous apprendre tout ce dont vous avez besoin pour survivre dans la vie. Travail d'équipe, leadership, gestion du temps, résolution des conflits: autant de choses que l'on assimile grâce au sport sans s'en rendre compte», explique Sharanya Rao, program manager chez Atoot, l'organisation qui propose ces entraînements de foot depuis 2018 (lancée véritablement après le Covid-19).

Grâce au sport, Atoot, «incassable» en népalais, cherche à renforcer la confiance de ces filles pour leur permettre de prendre leurs propres décisions, leur donner les moyens de réclamer leurs droits. Un travail de fond qui vise à promouvoir l'égalité des sexes et, surtout, à leur donner les clés pour qu'elles poursuivent leur éducation.

«Quand on a commencé à travailler avec les filles il y a trois ans, elles regardaient toutes le sol, l'écharpe devant la bouche. Montrer les dents est quelque chose de tabou ici, les filles ne sont pas censées le faire», explique Sharanya Rao. Petit à petit, balle au pied, les corps se sont libérés. «Se tenir droite, le menton levé, regarder dans les yeux, ça a été une transformation massive qui peut apporter tellement de choses dans leur vie. […] Ça paraît symbolique, mais c'est important d'utiliser son corps de façon libre.» Car avec les corps, ce sont aussi les langues et les esprits qui se sont déliés.

La centaine de filles participant aux programmes d'Atoot est divisée en deux groupes d'âge, les moins et les plus de 10 ans. Chaque groupe alterne une semaine sur deux entre football et cours en classe. | Robin Tutenges

Pendant que le groupe de jeunes filles s'entraîne cette semaine-là, celui des filles plus âgées, allant jusqu'à 17 ans, suit des cours dispensés par l'organisation dans une petite salle de classe. Au programme, anglais, mathématiques mais aussi népalais. Des cours essentiels pour les filles, tant l'éducation proposée dans les écoles publiques où elles se rendent est médiocre, reconnaît Paban Adhikari, directeur de Samunnat Népal –un organisme qui forme des enseignants et prodigue des conseils pour des projets liés à l'éducation dans le pays.

Des ateliers sont aussi organisés régulièrement dans la petite salle, parfois avec les familles mais surtout avec les jeunes filles, pour parler de problèmes auxquels elles peuvent être confrontées –de leurs droits vis-à-vis du mariage précoce à l'hygiène menstruelle– afin de briser les tabous et leur montrer qu'elles peuvent, malgré les freins, continuer leur éducation.

«Dès qu'une fille nait, elle est vue comme une future mariée.» Sharanya Rao, program manageur à Atoot

Au Népal, ces freins sont légion, au point que plus de 50% des filles ne poursuivent pas leurs études jusqu'à obtenir le diplôme de grade 12 (vers les 16 ans), précise Paban Adhikari. Un vide scolaire particulièrement criant dans la région du Teraï, où les parents, qui ne sont eux-mêmes pas allés à l'école, ne voient pas l'éducation des filles comme un investissement.

«Dès qu'une fille naît, elle est vue comme une future mariée. Son avenir c'est le mariage et de s'occuper d'une famille. On ne voit pas l'intérêt de l'envoyer à l'école», explique Sharanya Rao. De leur côté, les garçons partent étudier, quand les parents le peuvent, dans les écoles privées, où l'éducation est bien meilleure que dans le public.

Récemment, Atoot a reçue une bourse de la FIFA, qui est venue s'ajouter aux autres financements, notamment de la Global Fund for Women et la Global Fund for Children, ainsi que des dons privés. | Robin Tutenges

Dans la perspective d'un mariage, la dot, qui incombe à la famille de l'épouse, est un élément-clé pour les familles pauvres. «Dans la région du Teraï, c'est l'une des raisons de l'abandon de l'école pour les filles: plus elles sont éduquées, plus leur dot est élevée. Le plus souvent, les parents ne veulent donc pas éduquer leur fille, parce qu'ils n'auront pas les moyens de la payer […] et préfèrent ainsi la marier rapidement», précise Paban Adhikari. Bien que l'âge légal soit de 20 ans dans la loi népalaise, 33% des enfants sont mariés avant leurs 18 ans, majoritairement vers les 14 ans.

Une fois mariées, suivre une scolarité devient impossible. En plus du regard de leur communauté, qui ne voit pas d'un bon œil le fait qu'une épouse aille à l'école, les jeunes filles croulent sous les nouvelles tâches ménagères qui leur reviennent dans leur belle-famille, seule activité que leur nouveau statut leur réserve. Un phénomène solidement ancré, qui, dans la région d'action d'Atoot, prend une nouvelle tournure. Le ballon de foot agit comme une graine qui transforme les filles en actrices du changement de leur communauté, balayant au passage les stéréotypes.

Des filles suivent les cours dispensés le matin par Atoot. Si la plupart d'entre elles se rendent ensuite à l'école publique, les pressions sociales et le mariage précoce les forcent bien souvent à arrêter définitivement de s'y rendre aux alentours de 14 ans. | Robin Tutenges

«Si ma mère essaie de me marier, j'appellerai la police»

Pour Atoot, l'éducation ouverte aux débats sur des sujets qui les concernent permet aux filles de prendre conscience que leur avenir leur appartient. «À l'école publique, il n'y a pas de pensée critique dans les classes, regrette Paban Adhikari. Les étudiantes ne se demandent donc jamais “Pourquoi?”, elles acceptent tout comme tel. Cette façon de penser se reflète sur les scénarios du foyer, notamment dans la région du Teraï. Si vous ne vous demandez pas pourquoi, vous acceptez les rôles genrés. […] Les clubs pour jeunes peuvent ainsi jouer un grand rôle: les enfants viennent d'abord pour jouer, mais cela permet aussi aux enseignants d'y lancer des débats.»

Une fois la brèche ouverte, la confiance qu'elles ont acquise grâce au football agit comme un second levier: celui permettant de prendre la parole, de se faire entendre, notamment auprès de leur famille. «En bout de course, l'émancipation des filles, leur voix collective, transforme aussi la communauté, leurs parents, mais aussi les enfants qui ne vont pas à l'école», ajoute Paban Adhikari.

Sudama fait partie de la centaine de filles à se rendre chaque matin aux entraînements de football et à l'école d'Atoot. Depuis un an et demi, elle apprend à dribbler, marquer, tomber, se relever. «J'aime jouer au foot», glisse la jeune fille de 13 ans. «Quand je joue, je me sens fière de moi. Je n'avais jamais pensé pouvoir jouer comme ça avant.»

En plus d'avoir pris confiance en elle, Sudama a pu mettre en classe des mots sur un phénomène qui la menaçait: le mariage. «Aujourd'hui, je n'ai plus peur du mariage d'enfants. Si ma mère essaie de me marier, j'appellerai la police. […] Elle restera peut-être vingt ans en prison, tandis que moi, je resterai dans la boucle de la violence pour toujours.»

Désormais, Sudama compte continuer à aller à l'école et espère devenir un jour footballeuse professionnelle, ou rejoindre l'armée. | Robin Tutenges

Pour accompagner ce désir de changement impulsé par les jeunes filles, les membres d'Atoot multiplient les rencontres avec les familles. «L'engagement de la communauté a été une clé importante de nos succès. On a créé une relation de confiance avec eux. Le secret c'est la régularité, constamment les visiter, ne pas abandonner. […] Il faut être transparent et ouvert sur son travail, expliquer ce que l'on fait et pourquoi», explique Sharanya Rao.

Les résultats ont fait le reste. «Avec le temps les parents ont vu les changements sur leurs propres filles, ou sur la fille des voisins, et ils se disent: “Cette fille a changé, elle a appris à parler anglais, elle a l'air plus sûre d'elle, je veux que ma fille fasse ça aussi.”»

Un constat similaire pour leur maîtrise nouvelle du népalais: les parents parlant souvent uniquement un dialecte local, voir sa fille parler la langue officielle du pays, essentielle pour avoir un travail plus rémunérateur, est la promesse d'un futur meilleur. Dans une enquête lancée par l'organisme en 2022, 96% des parents interrogés ont reconnu que le personnel d'Atoot exerçait une influence positive sur leurs filles.

«Elles ne veulent plus seulement être à la maison, elles veulent faire les choses par elles-mêmes.» Poonam, mère de Sudama

Malgré ce bouche-à-oreille positif, les réticences sont parfois nombreuses. «Au début j'étais un peu sceptique», reconnait Poonam, la mère de Sudama. Mais à force de voir l'enthousiasme de sa fille à l'idée de retourner jouer au foot, elle s'est laissée convaincre. Une décision facilitée par la bonne relation avec les membres du programme. «Maintenant, s'ils ne passent pas nous voir un jour, on le remarque», sourit-elle.

Une famille et des enfants devant leur maison dans le village de Dohani, où se trouve l'école d'Atoot. | Robin Tutenges

La mère de famille a rapidement vu des changements chez sa fille. «Depuis que les filles suivent ce programme, elles montrent plus de confiance en elles. Elles ne veulent plus seulement être à la maison, elles veulent faire les choses par elles-mêmes. […] Aujourd'hui, elles sont capables de s'exprimer si quelque chose arrive. Elles sont au courant de leurs droits et peuvent les faire valoir.»

Poonam s'en est vite rendu compte. Sa fille lui a parlé du mariage d'enfants en revenant d'un workshop d'Atoot. Un point sensible pour la mère, elle-même mariée alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Après son mariage, cette dernière a dû stopper net sa scolarité et est venue s'installer dans ce village, où elle a été battue par sa belle-famille.

«S'il y avait eu un programme comme ça à mon époque, je me serais affirmée et je ne me serais pas mariée si tôt», explique-t-elle. Désormais, elle veut laisser sa fille se marier quand elle le voudra: «Quand elle sera prête, je veux la laisser jouer au foot et terminer ses études avant de penser au mariage. […] Cela l'aidera à gagner sa vie, à ne pas être dépendante de quelqu'un.»

Un combat de tous les jours

L'histoire de Sudama n'est pas un cas isolé. Parmi les filles qui suivent ce programme, presque toutes envisagent désormais de continuer leur scolarité, et sont prêtes à le faire savoir. Mais le chemin est long, les mentalités difficiles à changer en à peine trois ans, et les différentes histoires de ces jeunes filles montrent bien les obstacles auxquels elles se heurtent encore au quotidien.

Nandani, environ 14 ans (les familles n'ont souvent pas de certificat de naissance), est une jeune fille qui vient régulièrement au programme d'Atoot. Vers ses 13 ans, toutes les responsabilités du foyer lui sont tombées sur les épaules: cuisine, ménage, s'occuper du troupeau de chèvres et des deux enfants de l'un de ses frères... Face à ce changement de statut, sa mère a décidé de lui interdire de participer au programme et d'aller à l'école.

Mais les membres d'Atoot n'ont rien lâché. Ils ont continué de rendre visite à ses parents jour après jour, avant de trouver une astuce, que de nombreuses autres filles appliquent désormais. «On a vu avec elle comment organiser son temps pour pouvoir faire les deux. Maintenant elle fait partie de celles qui se lèvent à 4h du matin pour faire la cuisine et nettoyer avant de venir jouer au foot ou suivre les cours à 6h30, puis retourner s'occuper du foyer», explique Sharanya Rao. Aujourd'hui, Nandani a insisté pour inscrire ses deux nièces de 4 et 6 ans à Atoot, qu'elle amène avec elle tous les matins.

Une des membres d'Atoot (à gauche) vient rendre visite à Sunaina, l'une des filles du programme, sous le regard de sa tante, dans le reflet du miroir à droite. Cette dernière était elle aussi une joueuse de foot, avant que ses parents lui interdisent de jouer pour qu'elle se concentre sur les tâches ménagères du foyer. | Robin Tutenges

Parfois, la marche est trop haute pour les jeunes filles, et l'écart trop grand pour Atoot. Sarita était une fille brillante qui est longtemps venue jouer au football dans la plaine. «Il y a à peine quelques mois, son père a soudainement décidé qu'elle était trop âgée et qu'elle devait maintenant se focaliser sur ses tâches à la maison, pour apprendre à être une femme», regrette Sharanya Rao.

Désespérée, la jeune fille a imploré ses parents de la laisser y aller, tandis que les membres d'Atoot tentaient inlassablement de les convaincre. «On essaie de leur faire comprendre que c'est possible pour une fille de 15 ans de jouer au foot. On le fait bien, nous! J'ai 30 ans, je suis mariée et je joue au foot.» Rapidement, ils se rendent compte que la fille est battue par son père, inflexible. Tout s'est arrêté ce jour-là.

Face aux échecs, l'organisation réfléchit à une manière de continuer à engager ces filles dans le programme, en créant par exemple une entreprise sociale qui pourrait leur apprendre des compétences pour un travail rémunérateur, comme la couture. Pour les autres, la vision est simple.

«Nous voyons nos filles comme les futurs leaders de l'organisation. La Nadini aujourd'hui sera la program officer d'Atoot demain. On veut que ce soit un cycle. On leur donne les compétences pour s'émanciper au point qu'elles soient capables à leur tour d'émanciper d'autres filles dans une situation similaire, dans leur propre communauté», ajoute Sharanya Rao. Un rêve qui semble à leur portée: Monika, la coach, en est le parfait exemple.

L'histoire de Monika est une source d'inspiration pour les jeunes filles d'Atoot, qui lui demandent régulièrement des conseils pour faire face aux poids sociétaux qui pèsent sur leurs épaules. | Robin Tutenges

Monika n'est pas népalaise, mais indienne. Elle a grandi dans l'État du Jharkhand, qui affiche le taux de pauvreté le plus élevé du pays. À 10 an,s elle découvre Yuwa, l'un des plus importants programmes de football féminin en Inde qui utilise le sport comme moyen d'émancipation des communautés pauvres, duquel s'inspire Atoot.

Malgré les freins, les critiques et l'interdiction de ses parents de jouer, Monika a tenu bon, jusqu'à participer à des entraînements en Espagne. «Mes parents et la communauté ont alors commencé à m'encourager, parce qu'en voyageant je les ai rendus fiers.» Un soutien qui lui a finalement permis de continuer ses études jusqu'à devenir coach pour, à son tour, tenter d'émanciper d'autres filles. «Le sport joue un grand rôle dans la vie d'une fille. Ce n'est pas juste du sport: cela apporte de vrais changements à l'intérieur de nous.»