L'orgasme à l'accouchement existe vraiment

Temps de lecture: 5 min

Angoisse, souffrance, complications médicales: le champ lexical associé à l'accouchement n'est pas vraiment ragoûtant. L'enfantement serait-il invariablement un moment pénible et douloureux pour les mères?

Des mécanismes naturels et des méthodes de stimulation volontaire permettent pourtant d'alléger la souffrance des femmes et de leur faire vivre une procréation apaisée. Certaines expérimentent même une sensation intense de bien-être comparable à une véritable jouissance.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Mécanisme naturel et stimulation personnelle

«Des hormones sont sécrétées pendant l'accouchement et beaucoup sont les mêmes que pendant l'excitation sexuelle, décrypte Hélène Goninet, sage-femme et autrice de L'Enfantement, entre puissance, violence et jouissance. L'ocytocine , par exemple, est la grande hormone de l'accouchement, mais il y a aussi les endorphines, qui endorment la douleur et peuvent laisser place au plaisir. C'est donc complètement physiologique d'imaginer que ces hormones, sécrétées à un taux maximum, puissent nous amener à des états extatiques.»

Pour autant, si ces mécanismes naturels déclenchent une sensation de bien-être et parfois même de jouissance, ils ne sont pas forcément comparables à l'orgasme sexuel expérimenté pendant les relations intimes. Surtout, ces phases de détente et de plaisir n'excluent pas automatiquement les phases de douleur liées au processus d'enfantement. «C'est souvent entremêlé: le plaisir alterne avec la souffrance, indique la sexologue. Précisons également qu'il est possible de prendre du plaisir pendant le processus sans forcément vivre un orgasme. D'ailleurs, il est rare qu'une femme jouisse du début à la fin de l'accouchement.»

Ce moment d'extase, lorsqu'il est expérimenté par les femmes pendant la naissance, intervient souvent lors d'un autre mécanisme naturel: l'expulsion de l'enfant. «Cet endroit-là n'est pas forcément douloureux tout le temps, déconstruit Manon Bestaux, sexologue clinicienne au CHU de Rouen. Il y a des témoignages de femmes qui vont soudainement avoir un orgasme au moment de l'expulsion: ce sont des frottements, on peut parler d'orgasme réflexe.»

En effet, le passage du bébé stimule naturellement le clitoris en appuyant dessus. Le vagin, gorgé de sang pendant le processus , augmente de volume et l'enfant en descendant exerce ainsi une pression extrême sur cette zone. Selon Hélène Goninet, de nombreuses femmes expérimenteraient cette sensation de jouissance sans en avoir conscience. «Il y a une sensation très forte chez beaucoup de femmes lorsque le bébé sort mais on ne la relie pas forcément au plaisir ni à l'orgasme. Cette sensation n'est pas vraiment nommée», observe-t-elle.

Le phénomène semble malgré tout plutôt rare. En 2003, une étude menée par le psychologue et sexologue Thierry Postel auprès de 956 sages-femmes avait conclu que cette jouissance obstétricale ne concernait que 0,3% des naissances.

Certains mouvements, comme celui de l' Orgasmic Birth popularisé aux États-Unis, vont plus loin en invitant les femmes à s'auto-stimuler pendant l'accouchement pour atteindre le septième ciel. «On peut complètement associer ça à de la masturbation, assume Hélène Goninet. J'ai effectivement constaté que certaines femmes se touchent spontanément le clitoris en disant que ça leur fait du bien, mais ça reste rare.»

Des vertus antidouleur

Des études scientifiques ont prouvé le rôle analgésique du clitoris chez la femme. Manon Bestaux vient d'ailleurs de conclure une grande recherche à ce sujet , menée sur trente-deux femmes enceintes. Opposée à la sémantique du plaisir utilisée pour décrire ces phénomènes lors de l'accouchement, la chercheuse préfère aborder le sujet sous l'angle strict de la douleur. «Je suis loin de la fantasmagorie de l'accouchement orgasmique, martèle-t-elle. Je suis convaincue que le clitoris, en amont de la sexualité, a un rôle antidouleur.»

La sexologue a ainsi mis au point une méthode de stimulation à disposition des femmes enceintes, dont le but n'est pas l'orgasme mais d'atténuer la souffrance. Ce protocole implique un OVD, un outil vibrant de détente, à placer sur la symphyse pubienne des femmes pour apaiser les muscles et enclencher une détente périnéale. Résultats: les douleurs des femmes suivies lors de la recherche auraient diminué de moitié grâce à cette méthode. «Les vibrations sont précises, ce n'est pas un sextoy et c'est différent de la masturbation, détaille Manon Bertaux. L'idée n'est pas de déclencher un orgasme parce qu'il mettra fin à l'effet antidouleur, ce n'est pas intéressant.»

Si les femmes peuvent en réalité activer cette fonction analgésique par elles-mêmes, en se touchant en dessous de la ceinture, le protocole de la chercheuse permet d'en initier certaines et d'en décomplexer d'autres: «Je n'ai pas proposé une stimulation manuelle parce qu'en 2023, c'est encore trop compliqué. Surtout, je parle d'activation d'une fonction du clitoris, sans forcément d'orgasme. Le sens que vous mettez derrière l'acte n'est pas le même.»

«La plus grande intimité, c'est chez soi»

Pour atteindre un accouchement fait de plaisir, de jouissance ou simplement dénué de douleur, certaines conditions semblent plus favorables que d'autres. D'abord, le lieu. Un cadre intime reste plus apaisant pour les femmes enceintes et permettrait ainsi de faciliter le plaisir ressenti.

Au contraire, un cadre médicalisé avec omniprésence du personnel soignant constitue plutôt un repoussoir. «La plus grande intimité que l'on peut trouver est chez soi, dans ses meubles, ses odeurs, son petit monde, développe Hélène Goninet. Plus la femme se sent en sécurité, moins il y a d'intrusion dans son espace intime, plus elle a de chances de sécréter ces hormones de plaisir. Un hôpital n'est pas censé accueillir un événement physiologique de plaisir et de liberté.»

«Plus les femmes s'ouvrent à la possibilité de plaisir, plus elles ont de chances de le vivre.» Hélène Goninet, sage-femme

Pour Manon Bestaux en revanche, l'outil vibrant qu'elle propose pourrait être utilisé en établissement médicalisé: «On pourrait éventuellement mettre un panneau sur la porte pendant l'utilisation pour prévenir le personnel médical.»

De la même manière, les femmes accouchant naturellement, sans péridurale, sont plus susceptibles d'expérimenter ces sensations alors que l'anesthésie paralyse les terminaisons nerveuses du clitoris.

Les sages-femmes avertissent cependant sur un écueil: tomber dans l'injonction au plaisir. Encourager les femmes à se détendre et à aborder leur accouchement en toute sérénité, oui, mais sans en faire une fin en soi. «Plus les femmes s'ouvrent à la possibilité de plaisir, plus elles ont de chances de le vivre, assure Hélène Goninet. Au contraire, si on se crispe en se fermant, en se bloquant, c'est plus compliqué. Dans tous les cas, il ne faut pas chercher à jouir par tous les moyens, ce n'est pas la tête qui décide mais le corps!​.»

L'accouchement plaisir, encore tabou

Les femmes font donc parfois de la résistance, conditionnées à anticiper négativement l'accouchement. Mais le principal ennemi de l'enfantement dans la sérénité, le plaisir ou la jouissance, c'est le tabou. «On refuse encore d'associer la maternité à la sexualité, comme si c'était honteux et immoral de jouir en accouchant, s'insurge Hélène Goninet. Cela reviendrait presque à être une prostituée.»

En première ligne, le personnel médical reste souvent pétri de malaise et embarrassé par les réactions sensuelles des femmes enceintes. «Moi qui ai assisté à plusieurs accouchements dans le plaisir, ça ne me met pas mal à l'aise du tout, au contraire: je trouve ça génial que des femmes puissent vivre ce moment avec du plaisir plutôt que de la souffrance, surenchérit la sage-femme. Mais le jour où les professionnels pourront voir des femmes se masturber pendant l'accouchement, ce n'est pas demain la veille.»

Même constat du côté de Manon Bestaux, qui remarque une évolution des mentalités plus rapide chez les femmes que dans le corps médical: «Je pense que c'est plutôt du côté du personnel soignant qu'il faut faire de la sensibilisation, des formations.» La libération de la parole est en marche et les râles de bonheur remplaceront peut-être bientôt les cris de détresse dans les maternités.