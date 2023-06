Naufrage d'un bateau de migrants: l'onde de choc en Europe

Temps de lecture: 2 min

Les chances de retrouver des rescapés ne cessent de se réduire. Dans la nuit de mardi 13 à mercredi 14 juin, un navire transportant des migrants a chaviré au large des côtes grecques, dans les eaux internationales. Au moins soixante-dix-huit personnes sont mortes, et des centaines de passagers sont toujours recherchés –des rescapés ont indiqué que près de 750 personnes se trouvaient à bord, dont une centaine d'enfants. L'inaction de Frontex, l'Agence européenne de surveillance des frontières, qui avait repéré le bateau, est pointée du doigt.

Quelles sont les responsabilités dans ce nouveau drame de l'immigration clandestine? Quelles sont les compétences de l'Union européenne en la matière? L'accord trouvé la semaine dernière par l'UE sur le droit d'asile permettra-t-il que la Méditerranée ne soit plus le cimetière de migrants qu'elle est actuellement?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Philippe Ridet, grand reporter au Monde, Catherine Tricot de la revue Regards, et Bruno Jeudy, éditorialiste politique, dans «Politique», l'émission de France 24 en partenariat avec Slate.